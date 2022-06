La Medicina Integral: una buena opción en las enfermedades de la mujer

Las enfermedades que puede padecer una mujer desde la menarquia a la menopausia pueden ser tratadas con un enfoque integral. Todas estas enfermedades tienen algo en común, un desequilibrio energético y emocional, además de los síntomas típicos de cada enfermedad.

En el enfoque integral no se pueden separar los problemas físicos de los emocionales, y todos se tratan al mismo tiempo buscando cuál es la raíz, el origen de éstos.

La SALUD se resume en una palabra, EQUILIBRIO a todos los niveles: físico, nutricional, emocional...,y los síntomas de la enfermedad son el reflejo del DESEQUILIBRIO.

La persona enferma ha perdido el equilibrio psicofísico y la intención de la Medicina Integral es ayudarle a recuperarlo. Para ello utiliza los siguientes pilares:

LA ALIMENTACIÓN. Es fundamental diseñar una dieta específica para cada persona. En muchos casos, el dolor disminuye al eliminar de la dieta los alimentos proinflamatorios, como pueden ser los hidratos de carbono refinados, entre otros.

Cuando un tratamiento sintomático no soluciona el problema aunque el tratamiento sea el correcto, es posible que el origen del problema se encuentre en la alimentación. Mientras ésta no se modifique, no se podrán obtener resultados satisfactorios.

ESTILO DE VIDA SALUDABLE. Por un lado, el ejercicio físico. Lo ideal es hacer un ejercicio que resulte agradable: nadar, bailar, caminar, etc. lo que sea pero que mueva el cuerpo.

Por otra parte, ayudar al descanso nocturno, buscando la causa del mal dormir (un déficit nutricional, las preocupaciones, el estrés...), para ponerle remedio.

MANEJO DEL ESTRÉS. La persona necesita aprender a manejar el estrés y volver a recuperar el equilibrio perdido. La balanza del Sistema Nervioso Autónomo (SNA), que forma parte del sistema nervioso, y que inerva órganos involuntarios, está formada por dos ramas, la del Sistema Nervioso Simpático y el Sistema Nervioso Parasimpático. Son dos ramas complementarias pero antagonistas; es decir, no se pueden activar las dos al mismo tiempo, primero se activa uno y después del otro.

En una situación de estrés, se produce cortisol, y si hay un exceso de éste, al organismo le cuesta relajarse.

GESTIÓN DE LAS EMOCIONES. El mundo emocional es un pilar muchas veces olvidado, que con frecuencia esconde la raíz del problema.

En muchas ocasiones, traumas vividos que no han sido gestionados adecuadamente impiden la recuperación del equilibrio perdido y, por tanto, de la salud.

Primer congreso de la Asociacion A Ciencia é feminino en el Muncyt, A Coruña 28 de mayo de 2022.