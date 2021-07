La merendola de Papá Pitufo

¿Cuál es el mejor yogur del mundo? ¿El desnatado-deslactosado? ¡No! ¿El enriquecido con calcio y fitosteroles? ¡No! ¿El que incorpora semillas paleolíticas y pasas de Corinto? ¡No! ¿El que lleva probióticos de última generación? ¡No, no, y no, maldita sea, no!

El mejor yogur del mundo sigue siendo el natural de toda la vida, el mismo que comían los mongoles de la estepa siberiana mientras iban a lomos de sus raudos corceles, o los bamboleantes mercaderes de la península arábiga encima de sus dromedarios... entendámonos: un yogur natural, sin aditivos raros. Porque mira que le dan vueltas –y vueltas- los de la industria láctea, verdad, añadiendo y quitando cosas al pobre yogur: quitamos la grasa butírica (que es quizás la mejor cosa que tiene) y le ponemos los omega-3 (para mí, una aberración en toda regla); cuando no lo enriquecemos con más nata y le decimos “griego”; espérate, que ahora le añadimos calcio no vaya a ser que se nos rompan los huesos en mil pedazos (aunque la leche sea el comestible con más calcio en la faz de la tierra); ¿le pondremos fitosteroles –o fitostanoles- pa´l colesterol? ¡Venga! (pese a que lo del colesterol sea un cuento chino en toda regla); ahora un buen puñado de copos inflados (que nos los dispensan nuestros colegas, los de la industria de los cereales) y unos cultivos bacterianos de última generación (patentados por nosotros mismos, claro)... y al final, lo que se consigue, es un engendro de Satanás que tiene de yogur lo que yo de monje benedictino.

Alguien dijo una vez, con respecto al yogur, que si tiene más de 2 ingredientes (leche y cultivos lácticos) ya no es yogur... es otra cosa. Pero hagamos un breve repaso cultural, amigos y amigas, sumergiéndonos en la historia de este derivado lácteo para comprender bien el asunto que hoy nos traemos entre manos.

Yogur: ese nutritivo cuajo blanco obtenido de la leche de mamífero –vaca, cabra, oveja- mediante su fermentación merced a unas bacterias específicas de los géneros lactobacilos y estreptococos, aunque se le pueden añadir otros fermentos tales como las bifidobacterias, etc., con el fin de conseguir una fermentación más –digámoslo así- “exclusiva”. Pues bien, dichas bacterias se encargan de transformar la lactosa de la leche en ácido láctico (en un proceso de degradación incompleto llamado fermentación) lo que hace que disminuya el pH de la leche y, por ello, que coagulen sus proteínas formando un gel, aportando al yogur su textura, acidez y sabor característicos. Hete aquí que el yogur sea un comestible mucho más adecuado para los adultos que la leche “en crudo” –sin fermentar- puesto que el ser humano, al salir de la infancia e incluso antes de llegar la etapa adulta, pierde irremisiblemente las enzimas que descomponen la leche, léase la lactasa y la renina gástrica... y esto es una realidad fisiológica como un puño pese a las pataletas y los berrinches de los consumidores recalcitrantes de las secreciones nodrizas. En el yogur, las bacterias han hecho por nosotros un estupendo trabajo de “predigestión”, lo que a posteriori se acaba por notar en las digestiones, mucho más ligeras.

Unos sitúan el origen del yogur en Bulgaria (de ahí el apellido bulgáricus) donde se halla “el fermento primigenio”; otros dicen que el invento aconteció un poquito más a la izquierda en el mapa, en determinadas áreas de los Balcanes; y otros apuntillan que no, que fue más a la derecha y hacia abajo, en Turquía... aunque todos ellos aciertan al pensar que su consumo es milenario, incluso anterior a la implantación de la agricultura por los mesopotámicos. De facto, ciertos antropólogos sitúan el consumo de yogur hacia el año 7.000 a.C. por parte de los tracios (los antiguos búlgaros del mundo antiguo), los mismos que empezaron a coquetear con otros derivados lácteos, como el queso.

Otros dicen que el descubrimiento de los lácteos fermentados fue accidental. Los pueblos nómadas que transportaban la leche fresca que obtenían de sus animales de pastoreo lo hacían generalmente en sacos hechos con piel de cabra. Pues bien, tanto el calor como el contacto permanente del pellejo con la leche fresca, hizo que las bacterias ácido-lácticas se multiplicasen con cada meneo, lo que desencadenó que la leche se coagulase –al precipitar sus proteínas- y se transformase en una especie de yogur o requesón; además, la yogurtera seguía siendo la misma bolsa de cabra, puesto que en cuanto alguien se había terminado su dosis diaria de yogur –Glup, Glup, Aaaahhh- bastaba con añadir más leche fresca al pellejo para que las bacterias que hubiesen quedado en el remanente ¡se volviesen a multiplicar, gozando cuales enanas! Y así, dale que te pego todo el santo día al yogur... ¡Ja! No es de extrañar que el científico ruso Méchnikov descubriera los efectos antiinflamatorios, calmantes y reguladores intestinales del yogur al relacionar su consumo diario con la salud de los campesinos búlgaros, los cuales se ponían de yogur hasta las trancas toda vez que estaban fuertes como robles (de ahí, lo de lactobacillus bulgaricus) y consiguiendo, mediante tales prácticas, esperanzas de vida centenarias.

La elaboración de yogur, actualmente, ha perdido su componente artesanal y “mágico”, pues el pellejo de cáprido ha pasado a mejor vida y ahora el proceso se lleva a cabo a gran escala, bajo unas condiciones ambientales y de temperatura controladas milimétricamente: que si homogenización-pasteurización del género en crudo; que si fermentación a 43º para obtener el grado exacto de acidez; que si enfriamiento posterior a 5º para cortar la fermentación... bla, bla, bla. Y si la culminación del yogur no se remata con un calentamiento rápido –pasteurizado- para matar a las propias bacterias fermentadoras, se puede vender el género bajo el título de “cultivo activo vivo” el cual, en teoría, posee más ventajas nutricionales al aportar los bichejos vivitos y coleando... aunque al llegar a su paso por el estómago, éstos fallezcan entre horribles dolores –aaaurrrgg- debido a la tremebunda acidez estomacal.

¡Pero no se preocupen demasiado por si los bichejos llegan vivos o moridos! Porque hoy en día sabemos que las cortezas de las bacterias lácticas, aunque muertas o rompidas, ¡también poseen efectos inmunoestimulantes! Y de ello hablaremos en su día, en un artículo especial que tratará sobre tales menesteres.

Dado que la vida comercial del yogur -metidito en la nevera- es de unas tres semanas, nos hallamos ante un comestible muy socorrido, verdad, del que tira mucha gente a la hora de hacerse una merendola antioxidante molona, o una cenita ligera antiinflamatoria. Y yo digo amén a tales asuntos –siempre que no reincidamos demasiado en su consumo, saliéndonos el yogur por las orejas- ilustrando con una imagen cómo podemos hacernos un papeo frugal pero nutritivo, y salir con la barbilla bien alta tras dar el último apurón a la cucharilla –sluuurrp- sin sentir retortijones ni gases nucleares de por medio. Tomemos buena nota, pues:

Aunque cualquier fruta es buena para añadirle al yogur, las mejores son las del bosque: arándanos, frambuesas, moras, fresas, uvas, grosellas, etc.: aportan múltiples sustancias antioxidantes llamadas polifenoles (que también tienen efecto “prebiótico”) siendo el resultado un tentempié ultra-fisiológico que calma, desinflama, desodoriza y desintoxica toda la mucosa del tracto digestivo.

Acompañando a tales frutos del bosque, tenemos la tríada de los sólidos que se le puede añadir al yogur: frutos secos (nueces, almendras, avellanas, etc.), fruta deshidratada (pasas, albaricoques, coco, etc.) o semillas (sésamo, lino, chía, etc.). También se le podría echar cereales, pero éstos son menos nutritivos que los frutos secos. En cuanto a los edulcorantes naturales, siempre en forma de sirope, a lo cual podemos probar con un chorro generoso de miel gallega (mejor sin pasteurizar) o miel de caña (azúcar virgen, parecido a la miel pero con regusto a regaliz). Y en cuanto a las especias, la elección es fácil: la canela en polvo es la que mejor combina... además de aportar un toque de taninos.