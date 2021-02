La mutilación genital, una lacra que no entiende de continentes

A Reene Bergestrom la mutilaron con tres años en el seno de una familia cristiana estadounidense. A Asha Ismail con cinco, en Kenia. Ambas son activistas contra la mutilación genital femenina (MGF) y alertan de que “es un problema global que no se limita a un continente o a un color”.

“Mi corte se hizo porque me estaba tocando, no sé si a esa edad se puede llamar masturbación, pero mi madre estaba preocupada y me llevó a un médico que practicaba su religión con bisturí”, cuenta la doctora norteamericana.

“En su religión la masturbación era un pecado y me quitó el clítoris”, prosigue Reene en una conversación con la también superviviente de MGF y cofundadora de la organización Save a Girl Save a Generation, Asha Ismail, con motivo de la celebración, ayer, del Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina.

Se estima que más de doscientos millones de mujeres y niñas han sido mutiladas en el mundo, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas.

La OMS define la MGF como “todos los procedimientos que, de forma intencional y por motivos no médicos, alteran o lesionan los órganos genitales femeninos”.

Se realiza a niñas entre 0 y 14 años y, ocasionalmente, a mujeres adultas. Según la ONU, se concentra en cerca de 30 países de África y de Oriente Medio y Asia meridional y persiste en las poblaciones emigrantes que viven en Europa Occidental, en Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda.

Con sus testimonios quieren ayudar a romper el silencio sobre esta forma de violación de los derechos humanos, y pedir que no se estigmatice a las mujeres africanas ni a un continente, porque “se trata de un problema global”.

Reene recuerda que, tras el corte, su madre reconoció que “era un error y que nunca debía hablar de ello”.

También sucede en nuestro país. En España, más de 3.650 niñas entre 0 y 14 años están en riesgo de sufrirla, según el estudio La mutilación genital femenina en España, de la Fundación Wassu-UAB y coordinado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.