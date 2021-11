La obesidad tendrá en España un impacto en la economía hasta el 2060 del 211 %

Nueva York. La compañía farmacéutica Pfizer anunció ayer una píldora experimental para tratar el coronavirus que dice reducir el riesgo de hospitalización y muerte en casi un 90 % entre las personas infectadas con el virus. Pfizer publicó este viernes los resultados preliminares de los estudios que realizó con este fármaco sobre un total de 775 adultos.

El estudio concluyó que los pacientes que tomaron el medicamento de la compañía junto con otro antiviral tuvieron una reducción del 89 % en su tasa combinada de hospitalización o muerte después, en comparación con los pacientes que tomaron un placebo.

El fármaco está diseñado para evitar que el virus haga copias de sí mismo e invada al infectado, según la compañía, que precisó que, aunque los detalles del estudio aún no han sido publicados, serán enviados lo antes posible a las instituciones reguladoras. “Es una noticia asombrosa. Mi sentimiento general fue de alivio, ha sido un largo camino “, dijo Annaliesa Anderson, directora científica de la división de vacunas bacterianas y medicina hospitalaria de Pfizer, en declaraciones a The Washington Post.

Anderson, que dirige la investigación y lleva trabajando en el medicamento desde enero de 2020, explicó que conoció el éxito obtenido con el fármaco el pasado miércoles y que se le “aceleró el corazón”.

La directiva de Pfizer dijo que la compañía busca una “protección y tratamiento” contra la covid-19 en todos los sentidos. “Tenemos la vacuna para la protección y ahora tenemos la oportunidad de recibir tratamiento”, precisó.

Pfizer ya ha comenzado a fabricar el medicamento y proyecta producir más de 180.000 paquetes de píldoras para fines de este año.

La compañía está trabajando para lograr rápidamente una producción de al menos 21 millones de paquetes con el fármaco en la primera mitad del próximo año, con una producción total de 50 millones de paquetes en 2022, según el Post.

Las autoridades sanitarias del Reino Unido anunciaron este jueves la aprobación del uso de la primera pastilla antiviral contra la covid-19, el molnupiravir, desarrollado por las farmacéuticas estadounidenses Merck y Ridgeback Biotherapeutic, y que podrá usarse en pacientes que han dado positivo en un test y que presentan al menos un factor de riesgo para desarrollar una enfermedad grave.

Pfizer no ha revelado el precio de su fármaco.

Récord germano. Alemania registró por segundo día consecutivo un nuevo máximo diario de nuevos contagios con coronavirus desde el comienzo de la pandemia, con 37.120 nuevas infecciones en 24 horas, más de 3.000 casos más que un día atrás. El jueves, las autoridades sanitarias alemanas habían verificado 33.949 nuevos contagios, 172 más que el anterior máximo diario, registrado el 18 de diciembre, en plena segunda ola de la pandemia, cuando se notificaron 33.777 nuevas infecciones. En tanto, la cifra de muertos en 24 horas asciende a 154, según datos del Instituto Robert Koch (RKI) de virología actualizados la pasada madrugada.

La incidencia acumulada en siete días se ha disparado a 169,9 nuevas infecciones por cada 100.000 habitantes, tras 154,5 ayer, mientras el número de casos activos ronda los 270.500.

El miércoles se reportaron 1.118 hospitalizaciones por coronavirus y una tasa acumulada de ingresos en siete días de 3,73 por cada 100.000 habitantes.

La cifra de pacientes con covid-19 en las ucis se situaba el miércoles en 2.226 -90 más en un día-, lo que corresponde a una ocupación del 10,0 % de camas disponibles en las unidades de críticos para la población adulta.

Según datos del RKI, casi un tercio de los hospitalizados con coronavirus habían recibido la pauta completa, por lo que todo apunta a que los ministros de Sanidad regionales y el titular federal, Jens Spahn, reunidos ayer y hoy para abordar el impacto de la cuarta ola, apuesten por la dosis de refuerzo generalizada.

Riesgo “muy alto” para los no vacunados y “moderado” pero “creciente” para inmunizados. En su informe semanal, el RKI elevó el riesgo para la salud para los no vacunados o aquellas personas que no tiene la pauta completa de “alto” a “muy alto”. Para los vacunados con la pauta completa, el RKI considera que el riesgo es “moderado”, aunque “creciente” debido al aumento de las cifras de contagios.

La situación actual es “muy preocupante” y es de temer que sigan aumentando los casos graves y las muertes y que se superen las capacidades disponibles en las ucis, si medidas como el uso de mascarilla, el distanciamiento, la reducción de contactos y la ventilación no lleva a una reducción notable de los contagios, advierte.

Hasta el miércoles, el 69,6 % de la población de Alemania había sido vacunada, el 66,9 % con la pauta completa, mientras alrededor de 2,4 millones de ciudadanos han recibido ya una dosis de refuerzo. efe