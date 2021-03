El COVID-19 no solo nos acaba con la salud y hasta con la vida en decenas de miles de personas, sino también con la paciencia del resto.

La gestión que las autoridades están haciendo para ponernos a salvo de la pandemia y evitar que el virus campe a sus anchas nos está volviendo locos. Yo al menos no entiendo la mitad de las decisiones que se toman día tras día, semana tras semana, con medidas absolutamente disparatadas y auténticos contrasentidos.

Por ejemplo, a mí la celebración del Día del Padre me costó dinero por culpa de las incongruencias de las prohibiciones en Galicia, o en España, no lo sé a quién le corresponde la estupidez en este caso y a estas alturas, la verdad, me da igual a quién se le ocurrió la incoherencia.

Nos queríamos reunir los de casa con los de fuera, en total cinco personas no convivientes para comer tranquilamente, charlar y disfrutar de un día familiar.

Pero en casa no podíamos, tampoco en el jardín de la vivienda. Lo entendía, hay que evitar los contagios, no ponerse en peligro, evitar que el puñetero bicho nos ataque y nosotros, a su vez, lo transmitamos a otros.

Hasta ahí bien. Me gusta respertar las normas, quizás soy un poco talibán en ese sentido y no me salto ni una coma si así lo ordena la autoridad competente.

Lo que ya me dejó descolocado fue que todos si pudimos comer en una terraza de un restaurante, es decir al aire libre, compartiendo con otros extraños hasta cumplir con el aforo establecido.

Tampoco era admisible estar en el interior del local, donde solo pueden comer cuatro no convivientes juntos con los no convivientes que quepan hasta llenar el aforo regulado por Sanidade.

¿Lo cogen, aunque parezca una perífrasis del absurdo diálogo de los Hermanos Marx en Una noche en la ópera? “La parte conviviente de la primera parte será considerada como la parte conviviente de la primera parte”. Yo es que soy de risa fácil.

Pues eso, que en casa los cinco no podíamos por el peligro de contagio, tampoco en mi privado recuncho de hierba verde, pero sí que podíamos disfrutar de un día de campo con mesa, sombrilla y comida al aire libre, o en la ya referida zona exterior del restaurante donde terminamos dando cuenta de las viandas y pagando la cuenta.

Esto es tan tonto como lo de la prohibición de que los españoles nos podamos mover entre las distintas comunidades autónomas, pero que sí que puedan venir de Alemania, Reino Unido, Francia o Italia veraneantes y visitantes de esos países, por cierto, con bastante más incidencia acumulada del virus que en España en la actualidad.

Miren hasta dónde llega el absurdo, que hasta sí que podíamos ir los gallegos a Canarias, o los vascos a la Comunidad Valencia, o los madrileños a Cataluña. Pero para eso había que coger un avión, viajar a Berlín, París, Londres o Marsella y de allí tras enlazar con otro avión llegar al destino elegido a lo mejor a menos de 300 kilómetros, pongamos por caso si desde A Coruña hubiéramos querido ir a algún lugar de Asturias.

Ah, y todas esas limitaciones se extienden desde antes del San José hasta después de Semana Santa, no vaya a ser que alguien con posibles se le ocurriera viajar esta semana y pasarse 14 días como un pachá en cualquier hotel o pensión o cámping de un soleado destino de playa o montaña.

Por cierto, y tenemos a toda la juventud francesa haciendo turismo de borrachera de fin de semana en Madrid o Barcelona sin más limitación que la mascarilla (eso cuando se la ponen) como bien vemos día tras día en la televisión mientras a los demás se nos ponen los dientes largos después de tantos meses sin una juerga en condiciones.

Pero no importa. Somos responsables y estamos orgullos de nuestros gobernantes, que saben siempre lo que tienen que hacer y todo lo que piensan y deciden no es más que en beneficio de nuestra salud y bienestar.

Todo esto me recuerda el comienzo de la canción aquella de Toreros Muertos titulada Falangista: “Qué buenos son los padres salesianos,/ Qué buenos son que nos llevan de excursión./ Ya tengo la mochila preparada, ya me voy a la estación/ No me olvido de llevarme la pomada, ni el librito de orientación”.

¿Qué quieren que les diga? Allá ustedes.