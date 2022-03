‘La peor persona del mundo’, el camino hacia la madurez de una joven en el Oslo de hoy en día

Julie está a punto de cumplir treinta años y su vida es un desastre. En plena crisis existencial, siente que ha desperdiciado su talento mientras que su novio Aksel, un exitoso escritor de novela gráfica mayor que ella, la está presionando para construir una vida estable. Una noche Julie se cuela en una fiesta y conoce a Eivind, un chico encantador, con quien establece una conexión inmediata.

Es agradable ver a Joachim Trier de regreso en Oslo, con una película que se aventura donde pocos se atreven en la actualidad: directamente en el territorio de la comedia romántica. La película, que cuenta con una voz en off constante, pero resulta bastante divertida, está dividida en 12 capítulos que muestran los distintos puntos de inflexión de la protagonista.

‘red’. Si Luca era, en un principio, el particular Call me by your name de Pixar, esta nueva historia sería la cinta similar a Hulk dentro de la compañía del flexo. Domee Shi, la directora del corto Bao, trae esta trama sobre una adolescente que se transforma en panda rojo gigante cada vez que se emociona más de la cuenta.

‘jane por charlotte’. Se trata de un retrato íntimo de la madre de Charlotte Gainsbourg, la también artista Jane Birkin, y de la relación que ambas mantienen, y que no siempre ha sido todo lo fluida que ambas hubiesen deseado. A través de la cámara, se exponen mutuamente en un diálogo inédito, íntimo y universal, dejando paso a una relación maternofilial que ahora empieza a alzar el vuelo.

La película arranca con un concierto de Birkin en Japón y una primera entrevista en la que la hija reconoce el pudor que siempre ha sentido frente a su madre y esta admite que su hija era misteriosa para ella y que la descolocaba desde pequeña. Es una conversación íntima en la que hablan de la relación entre ambas, del paso del tiempo, de sus recuerdos sobre su padre -Birkin dice que se pasaban el día borrachos- o de la dolorosa muerte de Kate, la mayor de las tres hijas de Birkin, que en diciembre de 2013 fue hallada sin vida en la calle bajo el balcón del apartamento donde vivía.

‘slalom’. Liz, de 15 años, ha sido aceptada en una de las escuelas de esquí más prestigiosas de toda Francia, en un aislado pueblo de los Alpes, dónde deberá vivir alejada de su familia y amigos. Liz compensa su falta de experiencia con una rebeldía innata que llama la atención de Fred, un excampeón que decide acogerla bajo su manto para entrenarla y llevarla a lo más alto del podio. Pronto, empezará para ella una dura carrera que pondrá al límite su capacidad física y emocional. Charlène Favier ha sabido escoger una pareja protagonista de lujo para contar su historia, o al menos, una parte ficcionada de su pasado, Noée Abita y Jérémie Renier.

‘EL ENGAÑO’. Chris se acaba de divorciar y vive en Montana, en una mansión en la montaña. Conoce a la imponente Sky en un centro comercial de la zona y sienten una gran conexión. No obstante, Chris empieza a sospechar que algo no va bien cuando la compañera de piso de Sky aparece muerta. La verdad no tarda en salir a la luz: Sky es una estafadora que le ha tendido una trampa. Lo tenía todo pensado, incluso su encuentro ‘fortuito’ en el centro comercial. Chris se queda atrapado dentro su casa y cuando su exmujer Jamie y su hija Willow le visitan, acaban siendo víctimas del mismo engaño. Los tres tendrán que poner a trabajar su ingenio si quieren salir con vida de la mansión.

El cineasta español Luis Prieto, que ha trabajado en series como White Lines o la película Secuestrado dirige este thriller escrito por David Loughery (Obsesionada, ‘Asalto al tren del dinero). Cameron Monaghan, Lilly Krug, Frank Grillo, Sasha Luss y John Malkovich son los protagonistas de esta historia de pasión, amor y decepción.

‘Escape Room: La pel·lícula’. Cuatro amigos. Una habitación. Muchos secretos. Y una única vía de salida: la verdad. La comedia más delirante de la temporada pone patas arriba los planes de dos parejas dispuestas a pasar una gran noche en un escape room. Si quieren salir de este juego tan imprevisible como alocado, tendrán que poner a prueba su amistad. Para ellos ha llegado la hora de la verdad. Adaptación cinematográfica del gran éxito teatral escrito por Joel Joan y Hèctor Claramunt.

‘cyrano’. Adelantado a su tiempo, Cyrano de Bergerac (Peter Dinklage) deslumbra en cualquier enfrentamiento tanto con su afilado ingenio verbal como con su punzante espada en un duelo. Pero, convencido de que su apariencia lo hace indigno del amor de su gran amiga, la brillante Roxanne (Haley Bennett), Cyrano no se decide a declararle sus sentimientos... y, mientras, su querida Roxanne se enamora a primera vista de Christian (Kelvin Harrison, Jr.). Dirigida por Joe Wright, que ya demostró su dominio de las historias de época con Pride and Prejudice, Cyrano es la adaptación cinematográfica del musical del mismo nombre, basado en la novela de 1897 Cyrano de Bergerac, escrita por Edmond Rostand. El filme ya se llevó a la gran pantalla en 1990 con Gerard Depardieu en el papel protagonista, que le valió el premio César.