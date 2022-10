La premiada en Cannes ‘Las ocho montañas’ se presenta hoy en Sección Oficial junto a ‘Nada’ y ‘Alma viva’

La premiada en Cannes ‘Las ocho montañas’ se presentará este lunes, 24 de octubre, en la Sección Oficial de la 67 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) junto con las los títulos ‘Nada’ y ‘Alma viva’.

‘Las ocho montañas’ (’Le otto montagne’), Premio del Jurado en Cannes, opta a la Espiga Verde que reconoce la conciencia medioambiental de los filmes. En ella se aborda la amistad entre Pietro y Bruno. Pietro es un chico de ciudad que todos los años pasa el verano con su familia en el pueblo de Bruno, el último niño de una localidad de montaña olvidada.

Con el paso de los años, Bruno se mantiene fiel a su montaña, mientras que Pietro viene y va. Sus experiencias les harán enfrentarse al amor y a la pérdida. Y con el paso de los años, Pietro y Bruno descubrirán lo que significa ser amigos para toda la vida.

De 147 minutos de duración, se trata de una coproducción de Italia, Bélgica y Francia dirigida por Felix van Groeningen y Charlotte Vandermeersch. Van Groeningen nació en 1977 en Gante (Bélgica), donde se graduó en la Royal Academy of Fine Arts (KASK) con el corto ‘50CC’ (2000). En 2004 debutó en el largo con ‘Steve + Sky’, al que siguieron ‘With Friends Like These’ (2007), ‘La lamentabilidad de las cosas’ (2009) y ‘Alabama Monroe’ (2012), que le valió una nominación al Óscar, un premio César y galardones en festivales de todo el mundo. Su filmografía también incluye films como ‘Bélgica’ (2016) y ‘Beautiful Boy’ (2018).

Por su parte, Charlotte Vandermeersch nació en 1983 en Oudenaarde (Bélgica) y se graduó en el Studio Herman Teirlinck en Amberes, antes de comenzar una exitosa carrera como actriz en 2008, en películas como ‘Loft’ (2014), y ‘Bélgica’ (2016), en series como ‘Red Sonja’ y con compañías de teatro como SKaGeN, Olympique Dramatique o el colectivo Lazarus, del que formó parte entre 2013 y 2020.

‘NADA’

Tras ‘Las ocho montañas’ llegará el turno de ‘Nada’ (’Intet’), una coproducción germano-danesa de Trine Piil y Seamus McNally. A lo largo de sus 87 minutos, se aborda la histoira Pierre Anthon, quien acaba de comenzar el octavo en la escuela cuando él declara que la vida no tiene sentido, se marcha del colegio y se encarama en lo alto de un árbol de donde se niega a bajar.

Esto provoca una crisis existencial entre sus compañeros, quienes deciden reunir sus pertenencias más valiosas en un “montón lleno de sentido” con el reto de convencer a Pierre Anthon de que está equivocado. La película está basada en el ‘best-seller’ homónimo de la autora danesa Janne Teller.

Trine Piil nació en Dinamarca y vivió en Londres entre 1985 y 2001. Estudió en la Academia del Cine Europeo y con Wojciech Marczewski desde 1999 hasta 2001. Su trabajo abarca series de televisión y largometrajes de ficción como guionista y realizadora. Ha impartido varios talleres en la Escuela Nacional de Cine de Dinamarca, en el Ofelia Studio y en el European Film College.

Por su parte, Seamus McNally ha trabajado como profesor e instructor profesional de actores durante casi veinte años. Además de su labor como preparador de actores, asesora a cineastas de varios países en muy diversos proyectos cinematográficos y televisivos. Ha dirigido cortos de ficción como ‘The Hypnotist’ (2003), ‘To Paint the Portrait of a Bird’ (2007) o ‘Good Old Days’ (2008), que se estrenó en Cannes, Montreal, Woodstock y Mill Valley.

‘ALMA VIVA’

Cierra las propuestas de la Sección Oficial para el lunes ‘Alma Viva’, ópera prima de Cristèle Alves Meira que representará a Portugal en la próxima edición de los Oscar, una cinta con producción de Portugal, Francia y Bélgica, de 88 minutos de duración.

Como todos los años, la pequeña Salomé viaja hasta el pueblo de su familia en lo alto de las montañas en Portugal para pasar las vacaciones. El periodo estival arranca con tranquilidad pero su adorada abuela fallece repentinamente. Mientras los adultos se pelean en la organización del funeral, a Salomé le persigue el espíritu de la que todos consideraban una bruja.

Cristèle Alves Meira nació en 1983 en Montreuil (Francia) y se formó primero como actriz, aunque no tardó en convertirse en directora de teatro a los 20 años. Después dirigió un documental en Cabo Verde, ‘Som & Morabeza’ (2007), y otro en Angola, ‘Born in Luanda’ (2010), antes de abordar varios cortometrajes de ficción rodados en Portugal que fueron seleccionados en festivales internacionales como la Semana de la Crítica de Cannes, Clermont-Ferrand, Coimbra o el Cinema Jove de Valencia.

Su primer largometraje, ‘Alma Viva’ (2022), estrenado en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes, se ha desarrollado en la escuela de cine de La Fémis de París, así como en varias estancias enmarcadas en programas de formación: Angers Ateliers, Contis (ganadora de una beca) y el taller de escritura de guion Claude Miller.



VALLADOLID. E.P.