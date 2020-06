“La prensa del corazón vuelve a decirnos que las mujeres no tenemos vida sexual, somos criticables”

Después de unos meses de confinamiento, Paula, ¿cómo estás?

Bien, bastante bien, porque desde febrero estuve en Ibiza con unas amigas e hizo buen tiempo, aunque no salimos de casa. Pero en la isla se vivió con más tranquilidad y había muy poquitos casos. Ahora bien, cuando volví a mi residencia habitual, a Madrid, allí por desgracia a todo el mundo que conoces se la ha muerto alguien o han tenido ellos la covid-19. Y la paranoia está justificadísima.

El viernes estuviste cenando en Santiago, en un restaurante maravilloso, Terra Nosa.. ¿Bien, verdad?

Muy bien, me lo recomendó Alberto, que es un chico que tiene un blog que se llama alvientooo.com. Justo le llamé para preguntarle si podía recomendarme algún restaurante. Y de la lista, y de los pocos que había abiertos, este era uno. ¡Es fabuloso!

Y luego ver Santiago tan desolado cuando paseamos por el centro fue un poco impactante. Así que ojalá que se anime la gente este año a hacer un turismo más local, en España, que sepamos que hace mucha falta consumir en nuestro país.

¿Y has venido por trabajo?

Vine por trabajo y la verdad es que aproveché el programa 100 de Quen anda aí?, con Roberto Vilar, y no les había visitado nunca en plató. Había estado con ellos a través de videollamada por la pandemia, y me pareció una excusa estupenda para venir. Además, hoy pasáis a la nueva normalidad y merecía la pena estar aquí.

Ahora que hablas del número 100, aprovecho para decirte que mañana publicamos nuestro número 50.000.

¡Wow! ¡Enhorabuena! ¿Y cómo os afectó a vosotros la pandemia? Con teletrabajo, supongo.

Sí. La empresa se adaptó en tiempo récord y el periódico salió cada día.

¡Pues enhorabuena! La verdad es que todos estamos aprendiendo que mucho en lo que se perdía tiempo se puede hacer perfectamente desde casa. Hay cosas que si vienen a quedarse, mejor, como los cuatro días laborables, que sería fantástico.

¡Sí! (Risas). ¿Sabes que somos muchos los que te echamos de menos? ¿Cómo llevas el estar apartada de la televisión en abierto?

¡Ay, qué bonito! Muchas gracias.

Pues estoy en Movistar haciendo dos programas –Fama y El Puente–, y lo mejor que me ha pasado este tiempo de no estar en la tele en abierto –tras tres años sin trabajar–, fue que de repente me llamaron de Los Ángeles, desde la productora de Sylvester Stallone para hacer La última gran bestia, un espacio en donde competíamos España, Francia, Italia, China, India y EEUU. Y fíjate que eso hizo que cada país tuviera una pareja de presentadores en el mismo set.

Y ahora con la pandemia se ha creado algo bonito –dentro de lo feo que es todo esto–, un chat donde estamos todos los presentadores para contarnos cómo lo estamos viviendo. Nos hablaban a Italia y España con muchísima compasión y cariño –no sabían lo que se les iba a venir encima–. Fue una experiencia trabajar en EEUU, la verdad. Aquí en España estamos acostumbrados a trabajar con un presupuesto muy ajustado y ahí era como: ¡Madre de Dios, que no se respire miseria! (risas).

Por lo demás, también echo de menos trabajar en abierto por el feedback que recibes en la calle. Es bonito, sigues trabajando por amor al arte, porque no estás pendiente de las audiencias, que no pesan tanto. Los que estamos enamorados del entretenimiento queremos hacer un buen producto, pase lo que pase en la competencia. Creo que los que están en abierto tienen una pelea muy grande y, sobre todo, con esta pandemia se les está viendo el plumero de que todo vale, donde la ética y la moral son lo de menos.

Y a mí, que fui de la mano de Chicho Ibáñez, Hermida y otros, me enseñaron que el entretenimiento es otra cosa: es querer entretener desde la educación y con la conciencia de que, aunque nadie lo diga, la tele educa. Por desgracia, la gente aprende más de la tele que en el colegio. Los chavales imitan los estilismos de la tele o las frases como el “hasta luego, Maricarmen”, de Belén Esteban.

Has nombrado a unos grandes como Ibáñez Serrador o Jesús Hermida. Quizá hoy falten referentes...

Sí, por supuesto que faltan referentes, y no solo en la gente que da la cara. Lo noto detrás de las cámaras. Pero esas personas venían de hacer algo muy artesanal. Me acuerdo de los ensayos del Un, dos, tres... Para hacer un programa que duraba una hora, se ensayaba todos los días. De manera que, cuando salías a grabar, era una obra de teatro, en donde cada cosa estaba medida.

Recuerdo una frase de Hermida, por ejemplo, que me decía en los ensayos: “¿Te lo sabes ya? Pues ahora vamos a ensayar la improvisación”. Eso hoy en día, si pides un ensayo en tele, se ríen de ti. Y como todo vale, ya está. A mí no me gusta.

Ahora que hablas del de Un, dos, tres, te cuento que el otro día pusieron uno de Mayra Gómez Kemp en La 2.

¿¡Qué dices!?

Recuerdo con mucho cariño la lectura de guion y se hacía en el despacho de Chicho Ibáñez, en donde en una mesa gigante se reunían los actores, el presentador, las azafatas... Y para mí, especialmente el Un, dos, tres, fue la cuna de lo que vino en la tele como concursos. No existe en la historia un programa más completo que este.

Fue pionero, daba oportunidades. De allí salimos una legión de bailarines, monologuistas. Fíjate La Trinca, que luego se convirtió en uno de los mayores productores de televisión con Gestmusic, en Cataluña.

Una de las cosas que no está haciendo la tele de ahora es ser una cantera.

Tengo que decirte que no comparto la manera en que la gente se te echa encima por los tuits que escribes...

Esto ha venido para quedarse. La impunidad que te da el anonimato hace que realmente digas lo que piensas. Ahora por primera vez te llega un feedback y que en ocasiones puede ser muy negativo. Yo, por salud mental, no lo leo. Subo mis cosas, que luego pasa el tiempo y a lo mejor no estoy de acuerdo con lo que escribí en su día, pero bueno, yo cuelgo mi opinión y no leo el resto, porque me di cuenta de que me afectaba.

Después de que a muchos se nos haya apartado de los medios por nuestra manera de pensar..., me parece que los que tenemos una plataforma con tantos seguidores, al final somos un medio de comunicación. Algo de responsabilidad tenemos.

Hay gente que se pasa mucho, pero son los menos. Lo que ocurre es que lo negativo trasciende. Y que aquí hay mucho machismo no es algo nuevo. Por desgracia, ahí tenemos a un exministro que acaba de demostrarnos estos días que seguimos en la Edad Media... Resulta que el demonio está en España, dijo. En un país aconfesional yo respeto a todas las religiones, no soy partícipe de ninguna porque creo que ninguna respeta a las mujeres y ninguna ha servido para unir a la humanidad. Creo que la espiritualidad que puede tener cada uno la debe vivir en la intimidad. Pero me parece muy grave que alguien con una posición como ha tenido este hombre emita un comunicado así y meta miedo en un momento en que la gente es tan sensible.

Así que debe haber una contrapartida y, sobre todo, las mujeres tenemos mucho que decir en un momento donde vuelven a querer callarnos la boca. Es asombrosa la cantidad de programas de entretenimiento nuevos y no hay ninguna mujer.

Para las niñas de 10 o 15 años y que están pensando qué quieren ser de mayores, hay un modelo de identidad, al igual que otras profesiones, que no existe para ellas. Y que si lo hay, está muy deteriorado porque está cosificando a mujeres que entran al trapo para cotillear, sobre todo para hablar mal de otras. Porque la prensa del corazón vuelve a decirnos que las mujeres no tenemos vida sexual, somos criticables, ¡por el amor de Dios!

Sálvame no nos ayuda para nada.

Por supuesto. Es uno de los programas más misóginos que existen.

Y además, por la parte que te toca, qué manera de desvirtuarse La isla de los famosos, que presentaste.

Sí, claro. No tiene nada que ver. Es Sálvame en la playa. Se han quedado con el nombre. No es ni la misma productora, ni son los mismos directores ni guionistas. Ni siquiera la misma cadena. Es como si tú tienes un restaurante y durante cuatro o cinco temporadas, que es lo que hicimos nosotros, das un marisco de la hostia y luego le dejas el nombre y es comida precocinada en envases de plástico. Este es el precio de tener la tele italiana aquí también.

¿Pero no echas de menos estar en primera línea?

Ahora mismo no. Es un frente en el que yo no quiero estar. Prefiero que me recuerden por la tele que se hacía hace diez años. Hace dos que no la enciendo. Veo por internet lo que quiero, por eso no me enteré de lo del Un, dos, tres. Si no, me hubiera fascinado.

¿Cuál fue la última serie que viste?

Estoy viendo, me la han recomendado el otro día, una de Amazon que se llama This is us. Me está enganchando muchísimo, muchísimo.

Y dime, ¿cuánto tiempo vamos a tenerte en Galicia?

Me gustaría ir a Pantín, Valdoviño, Ferrol, ver a mi gente. Tengo conciencia de que hay que consumir aquí. Y sé que es muy fácil decirlo desde mi posición porque hay gente pasándolo mal, pero es cierto que ese dinero que le demos a la restauración, hostelería... es dinero que genera dinero. Hay que fomentar el comercio de proximidad. Así que me quedo aquí un tiempecito, a gastar.