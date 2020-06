La quinta provincia se vuelca con EL CORREO por su número 50.000

Un buen número de intelectuales gallegos pasaron buena parte de su vida exiliados en Latinoamérica, debido a las circunstancias políticas que vivió España con motivo de la Guerra Civil y el periodo franquista.

Díaz Pardo, muy vinculado con autores tan destacados como Luis Seoane, Rafael Dieste, Lorenzo Varela, Antonio Baltar, Blanco Amor, Luis Tobío, Laxeiro, Neira Vilas o Núñez Búa rememoró en su día la contribución de este grupo de intelectuales a la causa gallega que tanto defendió.

Sería bueno tener siempre presente que si no fuera por Argentina, muchísimos gallegos no habrían no ya solo prosperado, sino subsistido.

Este país de inmigrantes es posible que sea el más hospitalario y el más generoso con diferencia. Y nosotros tenemos, muy probablemente, una deuda impagable.

Bien es cierto que nuestra mayor cualidad, y esto lo ha dicho la articulista María Yáñez en El País, “ha sido históricamente la capacidad de dejarnos el lomo a cualquier hora y en cualquier circunstancia [...] y aún hoy el carné de gallego nos sirve por el mundo adelante como garantía de buenos currantes”.

Por todos es conocido que Argentina está considerada como la quinta provincia gallega. Nuestro hermanamiento es tan fuerte que, con motivo de llegar este periódico al número 50.000, el Centro Galicia de Buenos Aires ha hecho llegar varias congratulaciones muy sentidas:

“Reciban nuestra más sincera felicitación por los 50.000 números de este insigne diario, una proeza en los tiempos que corren y, sin duda, la más sincera demostración de la confianza y la lealtad de los lectores.

Vivimos tiempos de incertidumbre y de cambios profundos que exigen una prensa honesta que asuma con compromiso su responsabilidad en la sociedad. EL CORREO GALLEGO es una cabecera de prestigio no solo en Galicia, sino en toda España, no en vano es el periódico español de tirada diaria más antiguo”.

Por su parte, Benito Blanco, el rey del petróleo y presidente de la Federación de Sociedades Españolas en Argentina, dedica a esta Casa este mensaje:

“Nuestra más calurosa felicitación por haber llegado a los cincuenta mil números de ese querido diario. Consideramos que es una verdadera hazaña en los tiempos que corren. Son tiempos de gran incertidumbre y es necesario que la gente esté bien informada. Un diario tan antiguo, que mantuvo a lo largo del tiempo la excelencia y trascendió fuera de España, es un ejemplo”.

Todas estas palabras nos emocionan y nos animan a toda la plantilla a coger aun más impulso. Hemos de pensar en todos los números que vienen después del 50.000. La máquina no se parará e iremos a por los siguientes 50.000. Lo mejor, y a pesar de que soplen vientos en contra en tantas ocasiones, siempre está por venir, dijo Bob Dylan. “Ocúpate de tus cosas, serás un rey si los perros corren libres”.

Nosotros nos ocuparemos de seguir informándoles diariamente con rigor y transparencia.

El martes seremos el quinto diario de España en llegar a esta cifra... que parecía imposible. Diseño: C. Botana