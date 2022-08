La segunda mano vuelve a estar de moda

Hay un dicho que dice que “no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos”. Y si bien este refrán es tremendamente acertado, podemos darle una vuelta de tuerca. Y es que muchas veces, simplemente no sabemos lo que tenemos hasta que abrimos el armario. O un cajón. O la alacena. Entonces es ahí cuando nos damos cuenta de que muchos objetos que creíamos olvidados pueden cobrar una segunda vida, además de proporcionarnos alguna que otra ganancia.

La venta de artículos de segunda mano ha vuelto a cobrar una gran importancia en la sociedad actual. Muy atrás quedan los tiempos en donde para adquirir un elemento anteriormente usado había que localizar una tienda antigüedades, ya que hoy en día, con el auge de las nuevas tecnologías y la facilidad de comunicación e intercambio que estas presentan, conseguir un artículo de segunda mano es una tarea mucho más fácil. Gracias a las redes sociales destinadas a estos intercambios o a las diferentes páginas de anuncios disponibles en internet, vender o comprar los objetos que ya no se usan es más cómodo que nunca.

Estos intercambios se han vuelto casi indispensables en nuestro país. Según un estudio de Wallapop e Ipsos, uno de cada tres españoles compra muchos más objetos de segunda mano ahora que antes de la pandemia, gastando de media alrededor de 150 euros en este tipo de artículos. Entre los bienes que más se venden de esta manera está la ropa, siendo la industria textil uno de los sectores más beneficiados por esta moda; objetos tecnológicos, que pueden ver reducido su precio en una gran cuantía; o elementos de coleccionista, siendo estos mucho más fáciles de encontrar en este tipo ventas. Todos esto se ve reflejado en el número de anuncios de compraventa de este tipo de artículos, que superó los 6,3 millones en 2021. “Para mí, el mercado de segunda mano es como un segundo negocio”, nos explica Armando Domínguez, gran conocedor de esta nueva moda al alza.

“Por mes suelo hacer una media de 30 intercambios de artículos más o menos. Mi objetivo principal es intentar sacar dinero, busco ofertas que llamen la atención y si no me interesa lo que compro lo pongo a vender por un precio un poco más caro y así me saco una ganancia.” Esta estrategia es otro aliciente más para que muchos usuarios utilicen este tipo de mercados con el fin de conseguir algún dinerillo extra, ya que como nos explica Domínguez, “la segunda mano puede llegar a generar unos ingresos esenciales para muchas personas al final de mes.”

Si buscamos las razones de este gran aumento (de hasta un 50% en algunos casos) la solución es bien clara: la gran reducción en el coste de un producto que en muchas ocasiones puede valer como nuevo. Este motivo se ha visto afectado últimamente de manera exponencial, ya que la continua subida de precios e inflación hace que el mercado de segunda mano sea ya una herramienta recurrente donde encontrar diferentes gangas en objetos que en otros lugares sería imposible verlo, ayudando de esta manera a los bolsillos de muchas familias.

Además, este tipo negocios suele prestar alternativas más sostenibles con el medioambiente a sus usuarios, lo que propicia más ventas y un ajuste más adecuado en los tiempos que corren. Asimismo, el gran público joven interesado en este mercado y que gracias a la importancia que han cobrado las nuevas tecnologías son capaces de aumentar el gasto en este sector, hacen que la segunda mano vuelva a estar de moda. Todo esto, sumado a la pérdida del estigma por consumir artículos u objetos ya usados, hacen de la compraventa de elementos de segunda mano un aporte esencial a la economía del país.

Cualquier momento es bueno para hacer un repaso de todo lo que tenemos olvidado por casa y que nos puede sacar un dinero extra: desde ropa antigua que no nos sirve o no ponemos, a artículos antiguos de coleccionista que creíamos sin valor ninguno. El mercado de segunda mano está cada vez más a la orden del día y ofrece más posibilidades a sus usuarios, que encuentran en este su paraíso de la oferta.