A lo largo de la historia de la humanidad, el papel y las funciones de las mujeres sufrieron en realidad muy pocos cambios. Podríamos decir que desde la Antigüedad hasta prácticamente el siglo XIX las mujeres fueron consideradas propiedad de los hombres. No fueron reconocidas nada más que en muy pocas ocasiones como personas jurídicas y su papel se limitó a llevar a cabo las actividades domésticas. Si observamos la historia de la humanidad e intentamos entender por qué a lo largo del pasado las mujeres fueron casi siempre consideradas inferiores a los hombres, veremos que en todo este proceso de subordinación de uno de los sexos al otro las enseñanzas religiosas y las doctrinas e interpretaciones de los textos religiosos fueron un elemento fundamental en la creación y el mantenimiento de la dicotomía entre géneros, como podremos ver a continuación en el caso del islam.

La situación de la mujer en el islam ha sido objeto de muchas discusiones. Hay solo un pequeño número de versos en el Corán que proclaman la igualdad de todos los seres humanos, como por ejemplo el que dice: ¡Hombres! Os creamos de un varón y de una hembra e hicimos de vosotros pueblos y tribus para que os conozcáis unos a otros. Para Dios, el más noble de vosotros es el que más le teme (Corán: 49:13).

Sin embargo, hay muchos versículos en el Corán que establecen claramente las diferencias entre hombres y mujeres en lo que respecta a sus derechos, obligaciones y papeles sociales. Pero es sobre todo la sharia, o ley islámica que se basa en los hadices (dichos del profeta), y en la sunnah (prácticas habituales del profeta) la que asigna claramente diferentes papeles y obligaciones para hombres y mujeres, consagrándolo como parte del orden natural. Todas las escuelas islámicas –sunitas y chiitas– están de acuerdo en que una mujer no puede ser califa ni imán, o lo que es lo mismo, que no puede gobernar en una sociedad musulmana.

De la misma manera, una mujer no puede ser juez ni dirigir la oración en una comunidad musulmana. Como se dice en el Corán que la primera mujer Hawa (Eva) fue creada del primer hombre (Adán): Os creó de una sola persona, de la que sacó a su cónyuge (Corán: 39:6), algunos interpretan que las mujeres deben ser dependientes de los hombres, y una de las palabras que más se ha utilizado entre los musulmanes para referirse a las mujeres es daʿīfa, lo que literalmente quiere decir “la débil”.

El islam por una parte glorifica la maternidad y anima a los hombres a tratar bien a las mujeres, cuando por ejemplo Mohammad dice: “Los mejores de vosotros sois los que tratáis mejor a vuestras mujeres” (Sunan al-Tirmidhi 1162), pero por otra parte, en otros casos las mujeres son consideradas como dotadas de una menor inteligencia e incluso de una menor capacidad de creer. Por ejemplo, en el sermón número 80 de Nahjul Balagha, Ali, el cuarto califa del islam, dice: “¡Escucha, pueblo! Las mujeres son deficientes en la fe, deficientes en sus capacidades y deficientes en inteligencia”.

Pero a pesar de todo en algunos casos las mujeres tienen pequeñas ventajas sobre los hombres. Por ejemplo, la mujer está exenta de la oración diaria y el ayuno durante sus períodos menstruales y durante cuarenta días después del parto. De la misma manera, está eximida del ayuno a lo largo del embarazo y mientras está amamantando a su hijo, pero todo esto no obsta para que la literatura islámica esté llena de comentarios acerca de la astucia, la capacidad de seducción y tentación que lleva a los hombres a alejarse de la fe. Esta es una de las razones por las que se les impone el uso del velo (hijab), y es que, de acuerdo con algunos defensores de las ideas islámicas, si no lo utilizasen todavía tendría mayor capacidad de seducción y de atracción de los hombres.

Por esta misma razón hay hadices que defienden la necesidad de recluir a las mujeres, porque afirman que si un hombre y una mujer se quedasen solos habría una tercera persona presente, que sería Satán. Por ejemplo: “Hablar con las mujeres es una de las trampas de Satán [para los hombres]” (Tabrasi Noori, Vol 14. p272).

De acuerdo con el Corán, el islam permite la práctica de la poligamia: Si teméis no ser equitativos con los huérfanos, entonces, casaos con las mujeres que os gusten: dos, tres o cuatro. Pero, si teméis no obrar con justicia, entonces con una sola o con vuestras esclavas. Así, evitaréis mejor el obrar mal (Corán: 4:3).

Esta licencia, aunque en determinadas circunstancias, ha sido utilizada por los hombres para practicar la poligamia, mientras que el Corán no permite la poliandria. Además de esto, en las tradiciones islámicas, hay muchas prácticas basadas en la sharia que indican el estatus inferior y subordinado de las mujeres, por ejemplo: Los hombres tienen autoridad sobre las mujeres en virtud de la preferencia que Dios ha dado a unos sobre otros y de los bienes que gastan. Las mujeres virtuosas son devotas y cuidan, en ausencia de sus maridos, de lo que Dios manda que cuiden. ¡Amonestad a aquéllas de quienes temáis que se rebelen, dejadlas solas en el lecho, pegadlas! Si os obedecen, no os metáis más con ellas. Dios es excelso, grande (Corán 4:34).

Este versículo, aunque ha sido interpretado de diferentes maneras, ha sido utilizado como la herramienta clave para justificar el control absoluto e incluso la utilización de la violencia contra las mujeres. La tutela masculina, que amordaza a miles de mujeres en los países islámicos, se basa en versículos similares a éste.

Como en algunas sociedades árabes preislámicas solo los hombres tenían derecho a heredar, esto se consagró como base del sistema patriarcal que todavía continúa hoy en vigor en las leyes islámicas de la herencia. Aunque las mujeres pueden heredar una parte de los bienes, sin embargo la mayor parte corresponde a los hombres: Dios os ordena lo siguiente en lo que toca a vuestros hijos: que la porción del varón equivalga a la de dos hembras... (Corán: 4:11).

Para alguien educado en una escuela religiosa musulmana o que conozca los textos islámicos, está muy claro que según la ley hay tres grupos de personas que no se benefician del principio general de igualdad legal y religiosa: los no creyentes, los esclavos y las mujeres. Pero las mujeres son las que se llevan la peor parte, porque el esclavo puede ser manumitido, el no creyente se puede convertir, y así deja de ser inferior, pero la mujer está condenada para siempre a ser lo que es. Si nos remitimos a la historia, es interesante comprobar que si consideramos el orden cronológico de los versículos que legalizan la poligamia y el derecho a pegar a la esposa, encontramos que Mohammad los escribió tras la muerte de su primera esposa Khadija, que de acuerdo con los criterios actuales sería una mujer exitosa y mucho más rica que su marido.

Visto desde los valores del mundo actual, el islam, como muchas otras religiones es claramente patriarcal y es responsable del sufrimiento de muchas mujeres en los países islámicos, que va desde su enclaustramiento a los matrimonios forzados, la tutela masculina, la violencia doméstica y la falta de acceso a la educación. Además, el creciente poder de las enseñanzas religiosas en la educación y en casi todas las áreas de la vida pública está empeorando todavía más el sufrimiento de las mujeres. Como muchos países islámicos todavía tienen una estructura monolítica que apenas cambia, cualquier posible transformación llevará muchos años.

La pregunta fundamental para muchos musulmanes es saber si el islam y las ideas de derechos humanos, democracia y libertad son compatibles o no. Hay tres respuestas a esta pregunta. Según la primera, el islam es el mejor de todos los sistemas de fe y pensamiento y sus seguidores no necesitan adaptarse a ninguna otra alternativa, por lo cual lo mejor que se puede hacer es volver al auténtico islam. Para la segunda de estas respuestas, esos valores sí serían compatibles, y por eso habría que desarrolla un feminismo islámico, un socialismo islámico y unas repúblicas islámicas. en teoría está muy bien, pero en realidad vemos que la mezcla del islam con la democracia, el socialismo y últimamente el feminismo ha fracasado estrepitosamente.

Las repúblicas islámicas son básicamente regímenes autoritarios, y el feminismo islámico apenas ha conseguido mejorar la situación de las mujeres. Y es que las feministas musulmanas son muy ingenuas cuando creen que pueden defender sus postulados a partir del Corán. Según la tercera respuesta, la única solución sería la secular y el reconocimiento universal de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Únicamente partiendo de este postulado y admitiendo que el islam es una religión patriarcal se podría conseguir una sociedad mejor y el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Frente a esta postura, se alzan todos los mulás, imanes y muftis que la atacan con sus interpretaciones del Corán y los demás textos islámicos.

La fuerza del islam se basa en gran parte en que las ideas recibidas en la infancia permanecen para siempre: Él [Dios] posee las llaves de lo oculto, solo Él las conoce. Él sabe lo que hay en la tierra y en el mar. No cae ni una hoja sin que Él lo sepa, no hay grano en las tinieblas de la tierra, no hay nada verde, nada seco, que no esté en una Escritura clara [La Escritura de la predestinación por Dios].(Corán: 6:59). Para quien crea esto sería muy difícil dudar de la omnipotencia de la religión y sus enseñanzas. Y eso es lo que hace muy difícil la labor de los grupos secularistas.