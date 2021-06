La solución argentina para la luz española

Este 2021, nuevo annus terribilis para el mundo entero, nos ha distinguido a los españoles, por si teníamos poco con la pandemia, con la llegada de aterradores recibos de la luz. No es ya su subida estratosférica, sino la necesidad de dominar el álgebra superior en muy alto grado para descifrarlos, aunque desde el sector literario también la literatura fantástica puede ayudar.

Pero que no cunda el pánico. Aquí, para los casos de desesperación, tenemos la inestimable ayuda del Gobierno, liderado en esta infeliz coyuntura por la vicepresidenta doña Carmen Calvo, que calva debió quedar cuando con verbo más que luminoso, esclarecido, nos anunció que el “temazo” (no de oposiciones) no tenía ninguna importancia económica como todos pensábamos, no. El quid del papelito era de género, el sempiterno machismo del español, nada madrugador, que se negaba a manipular, en horario flexible pero nocturno, los electrodomésticos caseros, aunque con ello millones de ciudadanos tuvieran que pasear su insomnio por habitaciones y pasillos cantando el gori–gori con nocturnidad y alevosía.

En plena pelotera entre gobierno y oposición, el ciudadano prevenido habrá advertido la ausencia del señor Presidente, hombre de sensibilidad a flor de piel que, cuando pintan bastos, tiene por costumbre desaparecer y, aficionado a viajar por aire como es, toma las de Villadiego y aterriza en cualquier parte, cuanto más lejos mejor. Esta vez fue en Argentina. ¡Dónde si no! Bien sabía que andaba de gira por Europa el jefe Biden, el americano impasible, que no se le ha puesto al teléfono ni para tomar café y, en cambio, liga de maravilla con el reino alauita, empeñado en hacernos la puñeta hasta que no podamos ni respirar. No sería la primera vez.

Así que tenemos a don Pedro, hombre viajero y viajado, departiendo en Buenos Aires con su ilustre y peronista colega, Alberto Fernández, que le recordó un misterioso secreto: que los argentinos procedían de los barcos. Nuestro don Pedro quedó algo traspuesto, pero se recuperó pronto. De inmediato surgió el tema del recibo de la luz española y fue don Alberto, el que, evocando la letra del famoso tango, aquel que comienza diciendo “Corrientes, 3-4-8, segundo piso ascensor...”, y promete, en la intimidad de un coqueto meublé, una reconfortante velada amorosa, casi erótico bailable... “¡A media luz!”; esto es, en la sugestiva penumbra. ¡A media luz! Esa es la solución a la vez seductora y barata, sobre todo si, haciendo Historia, la comparamos con aquella otra, democrática y gratuita, de la bombilla china, feliz propuesta del eminente ministro Miguel Sebastián, otro inventor incomprendido ¡Es que le dan a todo, oiga!

A mí, el objeto lumínico no me llegó, claro, pero no me quejé, pues era solo para la clientela del Partido; no se puede tener todo. Prefiero la que yo llamo “solución Corrientes”, recordando la calle del tango, que, por lo menos, no da calambrazos. ¡Vaya racha que llevamos! Y la que nos espera, pero no desesperen, no. Dejen que pase el verano...