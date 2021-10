La Xunta no ve irregularidad en el uso del marisco del programa ‘MasterChef’

La investigación realizada por la Xunta sobre el marisco usado en el programa de MasterChef Celebrity rodado en A Coruña concluye que no hubo “ningún tipo de irregularidad”, ya que los bogavantes eran foráneos, pero apunta a la “mala praxis” del espacio al haber sugerido que se trataba de producto gallego.

Las gestiones comenzaron al trascender que el programa había usado bogavantes hembras ovadas, cuya pesca está prohibida en Galicia.

Según informan a Efe fuentes de la Consellería do Mar, las gestiones realizadas para conocer la procedencia de los bogavantes empleados concluyen que “en este caso concreto se trata de producto foráneo, no extraído en aguas de Galicia, por lo que no les es de aplicación la normativa autonómica”.

“De este modo, se constata que no se produjo ningún tipo de irregularidad en el proceso de comercialización de estos ejemplares al no tratarse de producto local”, apuntan desde el departamento autonómico.

No obstante, la Xunta apela a “la responsabilidad” y “rigurosidad” de todos los agentes sociales, incluidos los medios de comunicación, para” velar por la calidad y máximas garantías de los productos de mar” de Galicia y evitar daños a la “buena imagen” nacional e internacional de la comunidad.

En este caso, el Ejecutivo gallego condena “la mala praxis” y lamenta que desde este programa televisivo “se ficcionase la prueba en la que se emplearon los bogavantes dando a entender que eran gallegos cuando realmente no lo eran”. EFE