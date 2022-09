‘Land Rober Tunai Show’ ten varios convidados de categoría

Hoxe pintará a mona no programa ‘Land Rober Tunai Show’ a atleta galega Ana Peleteiro. Como vai ser nai dentro duns meses, os espectadores van comprobar se está preparada para ese gran reto.

O espazo da TVG tamén contará coa presenza da parella artística de moda: Esther Estévez e Rodrigo Paganelli, que presentarán os Premios #DígochoEu e as novidades do #ApuntamentoLusófono. Tamén falarán da primeira canción do espazo, ‘Falsos amigos’, que xa acumula máis de 40.000 reproducións nas redes sociais e que xoga con termos en galego e portugués que levan a confusión.

Por se fose pouco, chega unha nova entrega de ‘Teño unha fantasía para ti’, coa tiktoker Paula Jorge. Ademais, volve a ‘Familia de mariscadores’ máis falcatrueira porque Josiño quere ir ao enterro da raíña Isabel II. A audiencia tamén vivirá novas aventuras con Dosinda.

O toque musical virá da man de Killer Barbies, banda encargada da cabeceira nesta novena temporada, que conta co humor de Roberto Vilar, Eva Iglesia, Miguel Canalejo e José Baño.

A REVISTA. Co comezo do curso, desgraciadamente regresa un problema que se viu amplificado coas redes sociais: o acoso escolar. O programa A Revista contará hoxe coa presenza de Olegario Sampedro, doutor en Psicoloxía e director do Instituto de Mediación Educativa de Ribeira (IMER), para tratar as novidades respecto a este tema. Entre elas está que, a partir deste mes de setembro, todos os centros educativos en que haxa menores de idade deberán ter un coordinador de benestar, que será o encargado de protexer o alumnado e atallar as situacións de maltrato, violencia ou acoso, físico ou dixital.

No programa deste venres tamén se falará doutro xeito de maltrato, a gordofobia, un neoloxismo que lle dá nome a unha vivencia que milleiros de persoas comparten cada día: a discriminación por ser gordo, o que as coloca nunha situación de desvantaxe, inxustiza e exclusión, que se reproduce de xeito sistemático e estrutural. Debaterán sobre este tema a asesora nutricional María Salgado, a modelo de talles grandes Súsel González e a xornalista Inma Morandeira.

Por outro lado, a presentadora de ‘A Revista’, Loly Gómez, conversará con Manuel Aller, axudante de Sergio Scariolo, o adestrador da selección española de baloncesto, que o domingo pasado se proclamou campioa de Europa. Este berciano botou raíces en Ferrol, onde comezou os pasos para ser técnico, e desde 2006 traballa para a Federación Española de Baloncesto, onde foi ascendendo ata ser unha das mans dereitas de Scariolo.

Ademais, o espazo da TVG contará hoxe coa súa sección de sucesos, en que participarán a xornalista Patricia Abet e o avogado Alejandro Vega.

ZIGZAG. O director Ángel de la Cruz e o actor Manuel Manquiña estrean a película ‘O home e o can’ no OUFF, o Festival de Cine de Ourense, que terá lugar entre o 23 de setembro e o 1 de outubro, e hoxe estarán no programa ‘Zigzag’ para falar dun filme que foi rodado integramente en Ourense. Trátase dunha homenaxe ao neorrealismo en forma de drama sobre a soidade dos maiores e a crise demográfica nas zonas rurais.Por outro lado, o espazo da G2 falará de ‘A porta aberta’, un proxecto para ‘habitar’ as Torres Hejduk da Cidade da Cultura e convertelas temporalmente no estudo artístico aberto ao público e ao diálogo.