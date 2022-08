Larga vida a Lorca

Hace 86 años, tuvo lugar en Granada el fusilamiento de Federico García Lorca, uno de los más grandes dramaturgos y poetas de la historia de España. Nacido el 5 de junio de 1898 en Fuentevaqueros, Lorca rápidamente mostró una sana inquietud por el mundo del arte y las letras. Inquietud que se empezó a convertir en obsesión cuando comenzó a estudiar Filosofía y Letras, así como Derecho, en la Universidad de Granada en 1915. Es allí donde conocerá a otros grandes escritores de su generación, como Manuel de Falla - gracias a las conversaciones entre literatos de El Rinconcillo- o Antonio Machado, con el que compartirá numerosos viajes por la Península Ibérica entre 1916 y 1917. Será en 1919 cuando el joven Lorca se traslade a la Residencia de Estudiantes de Madrid, donde convive codo con codo con otros grandes escritores y artistas. En 1929 Lorca decide expandir sus conocimientos realizando un viaje a Cuba y Nueva York, tras lo que, en 1929, comenzará su labor de culturización del pueblo español gracias a la creación del grupo teatral la Barraca. Un proyecto que pretendía acercar el teatro al entorno rural, y que ocupó su tiempo hasta 1936, año en el que es detenido y fusilado por sus ideales liberales en Granada.

No conseguirá nunca tu lanza herir el horizonte es una de las frases de Lorca, que ya forman parte de la historia y que quizá premonitoriamente pensó sin saber que sería fusilado, que su crimen quedaría impune y su cuerpo estaría 86 años más tarde sin una tumba que lleve su nombre y contenga sus restos.

Muchas veces se ha escuchado la frase: “Le pegué dos tiros en el culo por maricón”. Las palabras se le atribuyen a Juan Luis Trescastro quien, según Universo Lorca, las habría pronunciado por los bares de Granada después de la ejecución del poeta, si bien señalan que se trata de un “hecho improbable que dio pie a malentendidos y leyendas negras”. Según uno de los amigos de Lorca, Miguel Cerón, Trescastro fardaba de haber sido el que había dado “el tiro de gracia” al poeta. Aunque no está probado que así fuera. Hace unos años, en ‘Las 13 últimas horas en la vida de García Lorca’ de Caballero, sí se daban a conocer los nombres de los asesinos de Lorca o, al menos, los de todos los presentes en su fusilamiento, todos ellos miembros de las ‘escuadras negras’ de Falange de Granada: El cabo Mariano Ajenjo Moreno, El pistolero Antonio Benavides Benavides, Salvador Varo Leyva (‘Salvaorillo’), Juan Jiménez Cascales, Fernando Correa Carrasco y Antonio Hernández Martín.

ESCRITOR. La trayectoria de Lorca pasa de la poesía pura y la experimentación vanguardista a la rehumanización y el compromiso social. Aunque aparenta una gran variedad de géneros y estilos, la obra de Lorca sí presenta una unidad temática y sus protagonistas de las grandes tragedias (Yerma, Bodas de Sangre y La Casa de Bernarda Alba) se ven abocadas a la frustración por causas inherentes a la condición humana o por pertenecer a un medio social determinado.

Lorca, que pertenece a la Generación del 27 junto a Luis Cernuda, Gerardo Diego, Pedro Salinas, Jorge Guillén, Dámaso Alonso o Vicente Aleixandre es quien adquiere de toda su generación una mayor proyección internacional, a pesar del Nobel conseguido por Aleixandre.

El autor de Romancero Gitano y de la que se considera su obra maestra La casa de Bernarda Alba fue un poeta vibrante cuya inquietud intelectual y su pertenencia a una acomodada familia granadina le abre a un mundo cultural que libera su mente rebelde. La posibilidad de realizar numerosos viajes por el mundo y de estudiar y relacionarse con los jóvenes intelectuales de su época le convierten en un personaje muy popular en su época. Sus relaciones intelectuales no se centran sólo en el ambiente literario de su generación y comparte grupo con el pintor Salvador Dalí y Luis Buñuel, entre otros.

Sus posiciones antifascistas y su fama le convierten en objetivo y en víctima de las tropas nacionales. El 9 de agosto se refugia en casa de su amigo Luis Rosales donde le detienen el 16 de agosto y es fusilado dos días más tarde y enterrado en una fosa común en un olivar cerca de Viznár, según se cree.

Ahora ya se conocen las acusaciones que concluyeron con su fusilamiento. En el escrito de 1965 se afirma que Lorca pertenece a la logia masónica “Alhambra” y redactan que “estaba tildado de prácticas de homosexualidad, aberración que llegó a ser vox pópuli”.

Cuando se produjo el golpe de Estado franquista el 18 de julio de 1936 el escritor estaba en su casa de Granada donde se producen los primeros registros y, aunque logra esconderse desde el 9 de agosto hasta el día de su detención el día 16, la fecha exacta de su fusilamiento se cree que fue tal día como hoy hace 80 años pero hay quienes lo sitúan un día más tarde. En realidad no hay una fecha que precise claramente el día de su fusilamiento.

Lorca no es el único que “pasado por las armas” está enterrado en una fosa común. “Enterrado en aquel paraje, muy a flor de tierra, en un barranco situado a unos dos kilómetros a la derecha de dicha ‘Fuente Grande’, en un lugar que se hace muy difícil de localizar”, reza el informe de 1965.

Continúa, por tanto, el misterio sobre el paradero de su cuerpo aunque no es el único desparecido. Se calcula que 130.000 cadáveres enterrados en fosas comunes en todo el país están aún sin desenterrar.

ESCRITOR TANTO DE POESÍA COMO DE TEATRO, aunque centrado en sus últimos años en su faceta de dramaturgo, el estilo de Lorca sigue la estela de su buen amigo Antonio Machado, de Ruben Darío o de Salvador Rueda. En su teatro -cargado de lirismos, simbolismos y personajes míticos- es tan importante la escritura como la propia representación, en la que también plasmaba su impronta.

Hablar de él es hablar de uno de los grandes poetas de la literatura española, de uno de los más queridos y de misterio. Su historia se mueve entre la leyenda y el mito a causa de la gran cantidad de incógnitas que rodean a la persona y al personaje. Para el reconocimiento que llegó a tener en su época, no hay gran cantidad de imágenes, apenas se conservan un puñado de filmaciones, sus restos siguen en paradero desconocido y su voz se mantiene como una incógnita.

Decía Dámaso Alonso del poeta: “Se reía a carcajadas y contagia al más melancólico”. Luis Rosales afirmaba que su voz era “poderosa, muy grave, muy bien timbrada y sin ninguna matización metálica. Paradójicamente le gustaba recitar en público en eventos muy preparados e hizo mucho por la música. Entre gran parte de sus círculos cercanos destacó antes como músico que como poeta y aunque no hay palabra registrada, certificada y conocida de él, sí que se le puede disfrutar sentado al piano e interpretando Canciones populares con La Argentinita y autores y músicos anónimos.

Los grandes ventanales coronados con arcos de medio punto y las paredes revestidas de madera del comedor de la residencia John Jay, en la Universidad de Columbia de Nueva York, permiten imaginar cómo podía ser aquel comedor hace 90 años, cuando Federico García Lorca celebró aquí el 4 de marzo de 1930 su último almuerzo antes de abandonar la ciudad.

El escritor de Poeta en Nueva York llegó el 25 de junio de 1929 a los muelles de la ciudad que odió y admiró casi a partes iguales, “huyendo de varias crisis personales”, como asegura el hispanista de la Universidad de Nueva York, James Fernández, y para estudiar inglés, sin mucho éxito, en un curso para extranjeros en la Universidad de Columbia.

“Mi cuarto de John Jay es admirable. Está situado en el piso 12 del Hall y veo todos los edificios de la universidad, el río Hudson y un lejano panorama de rascacielos blancos y rosados”, escribía Lorca en una carta que recogen Daniel Castillo y Mónica Vacas en un “mapa literario” que editaron en 2017 y que resume de manera gráfica la estancia del artista en la ciudad. No se permite visitar la habitación 1231 que ocupó en este Hall, ni tampoco el cuarto 617 en el edificio Furnald, donde también estuvo alojado, pero una placa conmemorativa colocada en noviembre de 1990, coincidiendo con el 50 aniversario de la publicación de “Poeta en Nueva York”, recuerda su estancia en el campus.

“Federico García Lorca vivió en el John Jay Hall, donde escribió Poeta en Nueva York, entre junio de 1929 y marzo de 1930”, dice la placa ubicada junto a un corcho con anuncios y una fuente donde los estudiantes cargan de agua sus termos. Aunque no es totalmente cierto, ya que en enero de 1930 abandonaría la residencia universitaria y se alojaría en un apartamento, pero su vinculación con Columbia si que continuaría hasta el último día en Nueva York.

LAS HUELLAS DE LORCA EN LA UNIVERSIDAD DE COLUMBIA. Entre los edificios del histórico campus, todavía se conserva la base del reloj solar frente al que Lorca se fotografió entonces y en el que seguro leyó la inscripción en latín “Horam expecta veniet” (Espera la hora, vendrá). “Os mando una foto muy bonita hecha en el reloj de la Universidad. Es una bola de pórfido prodigiosa. En ella se ve un paisaje de rascacielos, si os fijáis bien, y el sol”, escribía a su familia

También sigue en pie el edificio de Filosofía, donde el 16 de agosto de 1929 asistió a una recepción en honor de la escritora Concha Espina y ofreció varias charlas sobre poesía. Incluso presentó una ponencia del torero Ignacio Sánchez Mejía, cuya muerte lloraría años después en cuatro elegías. O el acogedor teatro de Casa Italiana, que se conserva en su mayor parte como hace noventa años, cuando el poeta granadino dirigió al piano un coro femenino que interpretó música tradicional española.

“¡Yo quisiera que vierais a las americanas cantar el vito! Algo colosal”, aseguraba el poeta tras dirigir a los coros del Instituto de las Españas, el 7 de agosto de 1929.

EL NUEVA YORK DE LORCA. Y es que, cómo explica James Fernández, la época en la que Lorca vivió en Nueva York coincidió con un “boom sin precedentes por el español y el mundo de habla hispana”, una época en la que numerosos literatos, artistas e intelectuales españoles hicieron escala en la ciudad, como Juan Ramón Jiménez, María de Maeztu, Vicente Blasco Ibáñez, Julio Camba, Joaquín Sorolla o Ignacio Zuloaga, entre otros.

Su itinerario por las calles de Nueva York, desde Harlem, que describió como “la ciudad negra más importante del mundo”, hasta el “frío y cruel” Wall Street, donde “llega el oro en ríos de todas las partes de la tierra y la muerte llega con él”, se puede seguir en el mapa editado por Castillo y Vacas, y que, como explica Castillo a Efe, está elaborado sobre un plano turístico de 1930, comprado por 600 dólares en un anticuario de Nueva York.

Horrorizado por la “ausencia total de espíritu” del barrio financiero de la ciudad, cuya fatídica crisis de 1929 coincidió con la presencia de Lorca, se dejó, sin embargo, cautivar por los espectáculos de Broadway y “el ritmo de los inmensos letreros luminosos de Times Square”.

“El espectáculo del Broadway de noche me cortó la respiración. Los inmensos rascacielos se visten de arriba a abajo de anuncios luminosos de colores que cambian y se transforman con un ritmo insospechado y estupendo, chorros de luces azules, verdes, amarillas, rojas, cambian y saltan hasta el cielo”, aseguraba el poeta, asesinado en 1936 en su tierra natal por las tropas franquistas.

DE REGRESO A ESPAÑA. En una conferencia-recital pronunciada en Madrid el 16 de marzo de 1932 para presentar por primera vez los poemas inspirados en la ciudad de los rascacielos, Lorca aseguraba que “los dos elementos que el viajero capta en la gran ciudad son: arquitectura extrahumana y ritmo furioso. Geometría y angustia”.

“En una primera ojeada, el ritmo puede parecer alegría, pero cuando se observa el mecanismo de la vida social y la esclavitud dolorosa de hombre y máquina juntos se comprende aquella típica angustia vacía que hace perdonable, por evasión, hasta el crimen y el bandidaje”, continuaba. Pero más allá del ritmo frenético, de la falta de humanidad o de la denuncia de la esclavitud, tras abandonar Nueva York confesaba que se había separado de ella “con sentimiento y con admiración profunda” y que durante su estancia “había recibido la experiencia más útil de mi vida”.

El 18 de junio de 1930, Lorca volvió a Nueva York proveniente de la Habana a bordo del buque Manuel Arnús. Pero su visado había caducado y no pudo pisar tierra, por lo que se tuvo que conformar con contemplar la ciudad desde el barco donde organizó un almuerzo con algunos de los amigos que se acercaron a saludarlo. Este miércoles hará por tanto 90 años del último día del poeta en Nueva York.

Cuando se hundieron las formas puras bajo el cri cri de las margaritas, comprendí que me habían asesinado. Son los primeros versos de No me encontraron, poema escrito desde la ciudad de Nueva York en el tiempo que Federico García Lorca pasó en la Universidad de Columbia.

Fusilado por el régimen franquista en 1936, años antes había escrito estos versos en los que, parecía, anticipaba su propio asesinato. El cuerpo de Federico García Lorca nunca fue recuperado, aunque podría estar entre Alfacar y Víznar (Granada).

La removida tierra del Peñón del Colorado de Alfacar (Granada) guarda el secreto del último descanso de Lorca tras las infructuosas búsquedas. La madrugada del 18 de agosto de 1936, el asesinato de García Lorca junto al maestro republicano Dióscoro Galindo y los banderilleros Francisco Galadí y Joaquín Arcollas, supuso el punto final de su obra y marcó el inicio de otra historia, la que pretende detallar dónde reposan sus restos.

La búsqueda de la fosa de Lorca se ha escrito desde entonces con las investigaciones de expertos lorquianos como Ian Gibson o Miguel Caballero, pero también con los retazos de recuerdos de coetáneos, testigos de uno y otro bando que han señalado árboles, caminos y senderos para encontrar al dramaturgo.

Alfacar, unido a la trágica muerte del autor de “Yerma”, planteó en 1997 construir un campo de fútbol, un proyecto ubicado a un kilómetro de una zona de enterramientos de la Guerra Civil que provocó la intercesión de la hermana del poeta Isabel García Lorca para parar una obras que entonces costaban millones

de pesetas. En octubre de 2009, el foco mediático iluminó el paraje de Fuente Grande de Alfacar donde, impulsado por la Junta, comenzó la excavación de las seis posible fosas en las que podrían estar los restos de Lorca, una campaña que acabó sin resultados y que volvió a poner puntos suspensivos en esta peculiar historia lorquiana.

Las máquinas, georadares y cálculos volvieron a luchar contra las incógnitas en noviembre de 2013 con el anuncio de otra búsqueda tutelada también por la Junta y centrada en el Peñón del Colorado para atender a las investigaciones de Caballero y con la dirección del arqueólogo Javier Navarro Chueca, aunque ya no se buscaba a Lorca sino a “todos los represaliados”.

Frente a los que buscan en aquellos parajes cercanos a la “carretera de la muerte” que conducía a los “paseados” hasta su asesinato, teorías como la del periodista e investigador Fernando Guijarro aseguran que Federico García Lorca no aparecerá nunca en esas fosas comunes porque “la familia desenterró el cadáver del poeta fusilado por los franquistas, tras pagar una fuerte suma como rescate”.