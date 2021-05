Las ambiciones de China en Afganistán

En los últimos ochenta años las relaciones entre China y Afganistán sufrieron una curiosa evolución. Entre los años 1950 y 1980, cuando este país estuvo bajo la influencia de la URSS, China se alineó con todos aquellos países que apoyasen la resistencia afgana contra los soviéticos. Pero cuando la URSS abandonó Afganistán, China perdió todo interés en los asuntos afganos; de hecho, durante la subsiguiente guerra civil y el dominio talibán llegó a cerrar su embajada en Kabul. Tras los atentados del 11-S China decidió inhibirse de la intervención internacional en Afganistán, de hecho solo la apoyó con tibieza en la ONU y nunca llegó a formar parte de la ISAF, o Fuerza Internacional de Seguridad con el fin de luchar contra el terrorismo, y apenas invirtió dinero alguno en la ayuda a este país, al contrario que los EE.UU., los países miembros de la OTAN y Japón, Nueva Zelanda y Corea del Sur. A pesar de los denodados esfuerzos por parte de los EE.UU. y la OTAN para que China contribuyese a los esfuerzos internacionales, lo único que hicieron los chinos fue limitarse a llevar a cabo inversiones en busca de rentabilidad, lo que algunos expertos bautizaron como “oportunismo”, dando a entender que China lo único que hizo fue lucrase de los años de estabilidad conquistados con los enormes esfuerzos y pérdidas humanas asumidos por los EE.UU., la OTAN y los propios pueblos de Afganistán.

Al contrario que en el siglo XIX, en el que Afganistán sirvió como estado tapón entre el Imperio ruso, que controlaba la mayor parte de Asia Central, y el Imperio británico, que dominaba la mayor parte del SE asiático, al llegar el siglo XXI, y sobre todo tras la caída de los talibanes, Afganistán ya no fue considerado por China como un estado tapón, sino como un lugar en el que podría lograr importantes beneficios para sus intereses económicos.

Los politólogos definen normalmente el “poder” como el conjunto de medios utilizados por un agente político para controlar a otro, o a otros. Este control puede ejercerse, bien mediante la coerción física, o gracias a la utilización de otros medios de naturaleza material o simbólica, lo que se denomina como poder blando y poder disuasorio, y como poder legal y mediante el uso de incentivos. China ha utilizado todas estas clases de poder según lo hayan dictado las circunstancias. Así, por ejemplo, mientras en el sur y el este normalmente se inclinó por el poder coercitivo, por el contrario en los años más recientes se ha inclinado más por el uso de la persuasión lograda mediante incentivos. O dicho en otros términos, China parasitó la ocupación de Afganistán por parte de los EE.UU. y la OTAN para intentar comprar su influencia exclusivamente mediante el dinero.

Para ella ante todo están los intereses económicos. Lo que le interesa de este país son su ingentes reservas minerales, que según los geólogos norteamericanos podrían llegar a valorarse en un billón de dólares, o en tres, si hacemos caso al Ministerio de minería de Afganistán. Se trata de minas de cobre, hierro, esteatita, litio, además de uranio, y de las reservas de petróleo y gas natural de las zonas del norte del país.

Mientras hubo alguna estabilidad el gobierno de Afganistán intentó poner en funcionamiento esas minas, pero en la competencia entre las compañías occidentales y las compañías estatales chinas, ese gobierno dio preferencia a los contratos con los chinos, porque esos contratos ofrecían unas mayores compensaciones y mayores inversiones en infraestructuras. Los contratos más importantes se firmaron con la MMC (Metalurgical Group Corporation), con la CNPC (China National Petroleum Corporation), con la JCCL (Jiangxi Copper Corporation). En el año 2007 la MCC y la JCCL llevaron a cabo la mayor inversión extranjera de la historia de Afganistán: 44.000 millones de dólares, cuando lograron la explotación de las minas de cobre de Mes-e Aynak (una de las mayores minas de cobre del mundo ) en la provincia de Logar, y las concesiones petrolíferas de las provincias de Sar-e Pul y Faryab.

Sin embargo, la triste verdad es que, quizás porque el objetivo principal de los chinos era debilitar la influencia norteamericana y disminuir la de la India (un país rival a la vez de China y su íntimo aliado Pakistán), y debido al empeoramiento de las condiciones de seguridad, las empresas chinas trabajaron de modo muy lento, y por eso, pasados ya algunos años han aportado muy poco al desarrollo económico de Afganistán, un país, que según las estimaciones del Banco Mundial, obtiene el 40% de su PIB de la ayuda internacional.

Como consecuencia del progresivo incremento de la violencia en las zonas mineras y del fracaso de las empresas chinas, más que del gobierno y los pueblos afganos, el grupo terrorista talibán comenzó a explotar por su cuenta las minas. En efecto, tras el tráfico de opio su segunda fuente de ingresos es la minería ilegal. Según varios informes ese grupo obtiene unos ingresos de unos 400 millones dólares anuales de esa actividad minera; y también según esos mismos informes, las empresas chinas pagan a los talibanes por la “protección” de las zonas mineras en la región de las minas de cobre de Aynak. De la misma manera, el propio gobierno de Kabul ha reconocido que comenzará a pagar también a los talibanes la protección de los oleoductos a cambio de que no los destruyan. El argumento utilizado es que de otro modo perderían más dinero. En vista de los años de retraso, Afganistán está intentando que empresas de otros países diferentes a China desarrollen la actividad minera, porque considera que todos los esfuerzos realizados hasta ahora han sido casi en vano.

Poe otra parte la situación geográfica de Afganistán tiene para China un gran valor estratégico porque puede darle acceso al Asia Central, donde puede expandir sus zonas de influencia y desarrollar sus intereses. Pero es que además la consolidación de su influencia en Afganistán le permitiría controlar la seguridad de su provincia de Xinjiang, también conocida como XUAR (Xinjiang Uyghur Autonomous Region), una zona fronteriza muy problemática, en la que el 40% de su población pertenece a la minoría uigur, que étnicamente es turca y de religión mayoritariamente musulmana. Es una región muy inestable y las autoridades chinas sostienen que es un nido de terroristas, de extremistas religiosos y de separatistas. Para luchar contra todo esto el Partido Comunista chino ha internado en campos de concentración a miles de personas, con el fin de someterlos a un proceso de reeducación. China no duda en perseguir a los miembros de la comunidad uigur, sobre todos a los que son sospechosos de pertenecer al ETIM (East Turkestan Islamic Movement), que al parecer está muy relacionado con Al-Qaeda. En diciembre del pasado año el ADNS (Afghan Directorate of National Security), o servicio secreto de Afganistán, detuvo a un grupo de hombres y mujeres chinos que estaban trabajando para los servicios de inteligencia chinos y cuya misión consistía en conseguir ayuda del grupo terrorista Haqqabi con base en Pakistán, para interceptar a los grupos uigures en Afganistán. Lo que quiere decir que China está implicada en los asuntos de la seguridad interna de Afganistán.

Tras el anuncio del presidente Biden de la retirada de sus tropas, seguido por el de la OTAN para la fecha del 11 de septiembre de este año, algunos expertos en Oriente Medio, como Shlomo Ben-Ami, ex-embajador de Israel en España y vicepresidente del Toledo International Center for Peace, creen que el abandono de Afganistán no es más que una muestra del cambio de la política de los EE.UU. para todo Oriente Medio. Según los especialistas, China pasará a convertirse en el principal poder hegemónico en toda esa zona, intentando conseguir el apoyo de Pakistán mediante la iniciativa BRI (Belt and Road), a la que muchos economistas definen como una trampa mortal de endeudamiento; y de Irán, Arabia Saudí e Iraq a través de la CSP (Comprehensive Statregic Partnership), unida a la exportación de petróleo. Al mismo tiempo China está intentado anudar fuertes lazos con estrechos aliados de los EE.UU. en Oriente Medio, como los Emiratos Árabes Unidos o Egipto, a través de sus relaciones comerciales, e incluso con Israel, mediante la iniciativa BRI, sobre inversiones en alta tecnología, que ha instalado su sede en el mismísimo puerto de Haifa.

Dejando a un lado lo que China pueda lograr en el futuro con su política en Oriente Medio, tras la retirada de los EE.UU. y la OTAN, Afganistán se enfrentará a nuevas tribulaciones. En primer lugar porque es imposible que de la unión de un “dragón” con dos “cocodrilos” (China, Irán y Paquistán), siendo los tres responsables de continuas violaciones de los derechos humanos y de financiación del terrorismo, surja una mejora de las condiciones de vida en Afganistán.

Es verdad que el coste de una guerra de veinte años ha sido altísimo en medios materiales y en vidas humanas, pero esta retirada solo empeorará la situación de Afganistán y supondrá un paso atrás en los logros conseguidos, especialmente porque según la ONU, las muertes de civiles en ese país se han incrementado en un 30% en los tres primeros meses de 2021 respecto del mismo período del año pasado.