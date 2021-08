Las catedrales gallegas y su patrimonio musical

Nuestras cinco catedrales están, en lo que atañe a los fondos musicales, blindadas. Uso este término con mucha cautela porque, estar blindado no quiere decir estar protegido ni preservado para un presente o un futuro no muy lejano.

Cierto que lo más vistoso de estos templos, así como de concatedrales, monasterios, conventos y otros recintos que han tenido un papel relevante en la historia de Galicia, son sus muros, retablos y enseres (mobiliario, piezas de museo, etc.). Son muros y retablos con vida que, si hablar no pueden sin ayuda, entre sí aún transmitan ecos de los cantos que tanto gozo han aportado a quienes por ellos transitaron.

Decía un historiador que cada templo, desde que se levanta, se convierte en un teórico centro musical. Sin enmendar la plana pienso que lo teórico está ineludiblemente unido al aspecto práctico, buena o mala praxis, de mejor o peor calibre, del arte sonoro.

La música es al culto lo que el alma al cuerpo. Donde ha habido culto -ejemplo claro: las catedrales gallegas y otros templos- se ha cantado siempre, con o sin instrumentos, con más o menos ornamento. Pero reitero: siempre.

En ellas los cantores (e instrumentistas, según las épocas) han tenido un espacio físico destacado: en el centro o en lugares bien visibles. Algunos conservan aun cartelas que rezan: “Hic est Chorus”, como lugar casi sagrado.

El Plan Catedrais 2021-2027 por donde pasa el camino de Santiago (Lugo y Mondoñedo, Ourense y Tui, y la ya rehabilitada catedral de Compostela) es ambicioso y esperemos llegue a buen puerto.

Esas catedrales y demás iglesias centenarias, conforman un patrimonio en sí mismo, más allá de su vinculación con Santiago y el peregrinaje. Han estado vinculadas a todos los niveles, aun sin perder cada una su propia identidad pues, como pasa en las villas y pueblos de Galicia, todas muestran parentescos -fruto de minifundismos y endogamias- sin renunciar a sus evidentes peculiaridades.

¿Cuál es el estado, a nivel musical, de nuestras cinco catedrales? Les une el hecho, reciente todavía, de poseer sus fondos catalogados o inventariados, gracias a la labor emprendida poco antes de los años ’80. Lo mismo pasa con otros documentos (actas capitulares, libros de cuentas, de limpieza de sangre, legados...). Pero faltan pasos importantes.

Poseer un número o un orden asignado no evita el deterioro que van teniendo, sumado al que han tenido, si es que han sobrevivido hasta ahora. Están publicados los catálogos e inventarios de partituras y algunas actas capitulares. Pueden consultarse en casa cómodamente. Pero esa música, de momento, continúa depositada en legajos atados con vetustos cordeles, envueltos toscamente (aunque a veces nos sorprenden pues camuflan pergaminos medievales) y llenas de polvo, o rodeadas de insectos y roedores, a merced del clima de Galicia, con su humedad, sus vendavales y su fina lluvia. Urge rescatarla.

Decían los buenos maestros que los mejores libros eran los más amarillentos y corroídos porque denotaban el abundante uso que se había hecho de ellos. Con las partituras pasa otro tanto. Las que se mantienen casi nuevas -salvo que hayan sido copiadas recientemente- es porque se emplearon más esporádicamente. Eran custodiadas por los cabildos, guardianes del templo. Algunas desaparecieron ya que no había normas estrictas ni vigías que las controlasen. Sabemos que no fueron pocos los compositores y otros trabajadores de esos muros, empezando por los músicos, que se llevaban a casa partituras (o partes sueltas de las mismas: las particellas) e incluso instrumentos musicales que los cabildos les compraban con el fin de dominarlos. ¿Los devolvían? No se contabilizaban.

Dicen que los bienes materiales que se van a rehabilitar suman más de 4.500 años de vida. Es mucho, cierto. Pues, añádase a cada año las notas musicales que se cantaban de la noche a la mañana (y viceversa) y, en fiestas principales, por partida doble o triple, y hagan números.

No sé si en estas líneas he sabido condensar el valor material -la música se escribe en soportes tangibles- e inmaterial -esa música solo cobra vida si se interpreta- de lo que custodian esos templos. Hay fusas y semifusas en esos archivos y valiosos documentos que conforman la historia real de esas melodías, así como daros para la historial local y general de esas catedrales, su entorno y sus vínculos con el mundo externo.

Algunos les hemos dedicado incontables horas de estudio. El camino está iniciado, pero escasean medios, centros de documentación, gestión, difusión y manos especializadas que sigan la estela y coronen el estrellado cielo hacia el que apuntaron los sonidos ahí creados e interpretados.