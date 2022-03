Las cosas sencillas de la vida

Me van a perdonar, pero a estas alturas de mi película, nada de heroínas de cuento ni de mujeres que hacen grandes gestas, aunque haya muchas y todas ellas sean maravillosas. A estas alturas, mi ídola es Paquita Salguero Camarero. Nació el 7 de mayo de 1914 y un siglo y pico después sigue siendo independiente, espera ansiosa que se normalice todo para poder volver a viajar, su gran pasión igual que la mía, y su superpoder es saber disfrutar de la vida a tope. Ha sobrevivido a la Primera Guerra Mundial, a las gripes de 1917 y 1918, al crack del 29, a la Guerra Civil y a la Segunda Guerra Mundial. También al coronavirus, que padeció siendo asintomática y que descubrió tenerlo por casualidad.

Y se ha adaptado a estos tiempos de pandemia sin perder la sonrisa, leyendo muchos libros, paseando a diario por A Coruña e intercambiando frecuentes whatsapp con las amigas. Pero sobre todo, planeando pequeñas quedadas y celebrando con comidas y flores los cumplemeses, que cambió hace tiempo por los cumpleaños por si las moscas, soñando con una normalidad que le permita volver a coger las maletas para ir a Budapest, aunque luego se tenga que conformar con Santander, porque viajar siempre ha sido y es una de sus aficiones favoritas.

Me enamoré de ella la primera vez que leí su historia en la prensa y esta semana, con tantas mujeres inspiradoras asomando por todas las esquinas para reivindicar el 8-M, la he tenido más presente que nunca. Quizá porque para ella el secreto de tener una vida tan larga (y buena) radica simplemente en ser muy optimista y en ver todo por el lado bueno. Y yo, con una facilidad pasmosa para enredarme continuamente en lo complejo, no puedo por menos que quitarme el sombrero ante quien como Paquita hace tan fácil lo difícil, que no es otra cosa que dejar de complicarse la vida con estupideces que no vienen al caso y disfrutar de verdad de las cosas más sencillas del día a día.

Así que en esta semana de grandes mujeres, a mí me parece que no puede haber mejor referente que ella. La de una centenaria feliz que mantienen intacta su ansia de vivir.

PORQUE A ESTE LADO Y CON TODOS LOS PROBLEMAS que podamos tener, somos unos privilegiados. No hay más que ver las fotografías que nos llegan constantemente de Ucrania, a 2.992,44 kilómetros en línea recta, las de los ataques en Oriente Medio, o las inundaciones de Australia, que ha puesto al país oceánico en situación de emergencia nacional. Y así muchos más.

Ver todo eso desde la distancia nos probablemente ha servido para darnos cuenta de lo afortunados que somos, pero también ha despertado nuestro lado más solidario, hasta el punto de saturar las ONGs con donaciones de alimentos, ropa y medicinas, algo que a estas alturas y según el Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade ya acarrea graves dificultades de almacenaje, logística y transporte, por lo que se ha optado por almacenar los bienes a la espera de que lleguen los refugiados, y mientras tanto, priorizar las ayudas económicas para que los organismos internacionales adquieran lo que realmente necesitan en cada momento para ayudar.

Ni qué decir tiene que ojalá siga vigente durante mucho tiempo esta ola de solidaridad, porque toda la ayuda del mundo para los que lo han perdido todo siempre será poca. Pero quizá también en este punto, sería estupendo que hiciésemos una pequeña reflexión y nos parásemos a pensar por qué somos tan solidarios con las desgracias lejanas y tan poco con las que tenemos a nuestro alrededor. ¿Por qué donamos a Europa del Este tan generosamente ropa y comida que no le damos a los que nos cruzamos por la calle pidiendo ayuda?. Un comportamiento de difícil comprensión.