Las hipotecas mixtas están al alza en España

Por lo demás, las condiciones generales son similares al de cualquier contrato hipotecario. Es decir, financiación hasta el 80% sobre el precio de la vivienda, plazo de devolución de hasta 30 años, pueden incluir comisiones, etc. Por tanto, es una alternativa que podría resultar interesante para quienes no quieran arriesgarse con una hipoteca variable.

Entre las múltiples opciones existentes en el mercado, la hipoteca mixta1 de EVO Banco se ensalza como una interesante alternativa entre las disponibles en España y una de las más competitivas del mercado. Se trata de una entidad 100% digital perteneciente a Bankinter.

Los dos tipos de hipotecas mixtas de EVO Banco tienen un tipo fijo de cinco2 o quince3 años, mientras que el resto pasa a ser variable, donde las cuotas variarán en función del Euribor y del diferencial.

Por último, cabe destacar que establece pocas condiciones al cliente, sin comisiones de apertura ni de estudio, y permite llevar a cabo la contratación casi por completo de forma online, a excepción de la obligada visita al notario.

EVO Banco, S.A. Condiciones Exclusivas Hipoteca Inteligente EVO en todas sus modalidades. Contrato de préstamo con garantía hipotecaria sobre vivienda o inmueble de uso residencial, cuyas condiciones pueden consultarse en: https://www.evobanco.com/hipoteca/. Será necesaria la contratación de una cuenta en EVO que sirva como soporte operativo para los pagos correspondientes al préstamo hipotecario y la contratación de un seguro de daños que cubra el valor del inmueble a favor de la entidad, no siendo obligatorio contratar dicho seguro con ninguna empresa vinculada con EVO Banco. El préstamo estará garantizado por una hipoteca, siendo el sistema de amortización utilizado por sistema francés con pago de cuotas constantes mensuales (las mismas podrán variar con las revisiones de tipo de interés en las modalidades de hipoteca inteligente variable o flexibles), compuestas por capital e intereses, cuya fórmula de cálculo es la siguiente: C = (A x i) / [1-(1+i)-n], siendo “A” (importe de hipoteca pendiente de vencimiento) “i” (tipo de interés anual dividido por 12) “n” (periodos mensuales pendientes de vencimiento). Los intereses correspondientes a la cuota mensual se calculan mediante la fórmula: I = A x i / t, siendo “A” (importe de hipoteca pendiente de vencimiento) “i” (tipo de interés anual) “t” (número de pagos mensuales en un año). La amortización correspondiente a la cuota mensual es la diferencia entre la cuota mensual y el interés mensual. Los titulares responderán con todos sus bienes presentes y futuros en cumplimiento de las obligaciones derivadas del préstamo hipotecario. La aprobación de la operación y sus condiciones estarán sujetas al análisis de la entidad previa presentación de la información pertinente y necesaria que te solicitaremos para hacer una evaluación adecuada de tu solvencia. En caso de no facilitar dicha información de forma correcta o realizar la verificación necesaria, la entidad no podrá concederte el préstamo hipotecario. Puedes consultar las fichas de información previa en el Tablón de Anuncios. https://www.evobanco.com/tablon-de-anuncios/. EVO BANCO, S.A., Operador de Banca-seguros Vinculado supervisado por la Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones con nº de clave OV-0075. Consulta las entidades aseguradoras con las que colabora EVO BANCO en https://www.evobanco.com/ayuda/entidades-de-seguros-colaboradoras/ .

1.En el caso de las modalidades de Hipotecas Inteligentes a tipo Fijo 5, o 15 años y resto tipo variable, el plazo mínimo para pagar será de 6 años en la modalidad de Hipoteca Inteligente a tipo fijo 5 años resto tipo variable con tipo de interés fijo durante 5 años, y resto tipo de interés variable. Para la modalidad de la Hipoteca Inteligente a tipo fijo 15 años resto tipo variable, con tipo fijo durante 15 años y resto tipo variable, este plazo mínimo será de 16 años.

El funcionamiento de las Hipotecas Inteligentes a tipo fijo 5 o 15 años resto tipo variable es el siguiente: la Hipoteca Inteligente a tipo fijo 5 años resto tipo variable, con tipo fijo 5 años y 20 años variable, en caso de no obtener ninguna bonificación (por domiciliación de nómina, o prestación por desempleo o pensión, por un importe igual o superior a 600€/mes 0,10%, por contratar un seguro de hogar anual EVO 0,10%, por contratar un seguro de vida EVO 0,20%), tendría un tipo inicial fijo los 5 primeros años, mientras que en los 20 restantes se le aplicará el Euribor + diferencial sin bonificar. Para la Hipoteca Inteligente con tipo fijo 5 años resto tipo variable, con tipo fijo 5 años y 20 años variable, aplicando las bonificaciones (por domiciliación de nómina, o prestación por desempleo o pensión, por un importe igual o superior a 600€/mes 0,10%, por contratar un seguro de hogar anual EVO 0,10%, por contratar un seguro de vida EVO 0,20%), tendría un tipo inicial fijo los 5 primeros años, y los 20 restantes se le aplicará el Euribor + diferencial bonificado. Para la Hipoteca Inteligente con tipo fijo 15 años resto tipo variable, con tipo fijo 15 años y 10 años variable, aplicando las bonificaciones (por domiciliación de nómina, o prestación por desempleo o pensión, por un importe igual o superior a 600€/mes 0,10%, por contratar un seguro de hogar anual EVO 0,10%, por contratar un seguro de vida EVO 0,20%), tendría un tipo fijo inicial los 15 primeros años, y los 10 restantes se le aplicará el Euribor + diferencial bonificado. Para la Hipoteca Inteligente con tipo fijo 15 años resto tipo variable, con tipo fijo 15 años y 10 años variable, en caso de no obtener ninguna bonificación (por tener domiciliación de nómina, o prestación por desempleo o pensión, por un importe igual o superior a 600€/mes 0,10%, por contratar un seguro de hogar anual EVO 0,10%, por contratar un seguro de vida EVO 0,20%), tendría un tipo fijo inicial los 15 primeros años, y los 10 restantes se le aplicará el Euribor + diferencial sin bonificar.

Mostramos los cálculos de la TAE, cuota e importe total adeudado, así como los intereses y el coste total del crédito. Además, las TAEs variables se han calculado bajo la hipótesis de que los índices de referencia no varían; por tanto, estas TAEs variables variarán con las revisiones de tipo de interés. Revisión anual. La TAE incluye un coste de tasación que fluctuará en función de la valoración realizada por la Sociedad de Tasación de la vivienda, características de la vivienda y un coste anual de seguro de hogar, cuyas condiciones estarán sujetas a aprobación por la entidad Aseguradora y cuyo precio definitivo dependerá de: valor de tasación a efectos de seguro del bien hipotecado, valor de contenido y características del inmueble y en el caso de las TAEs bonificadas, se añade un coste anual de seguro de vida. Se aplicarán los impuestos y tarifas vigentes en el momento de la contratación. La entidad no repercutirá al cliente los gastos de constitución de hipoteca (gestoría, notaria, registro e impuestos).

A continuación, se muestra los ejemplos representativos de las TAEs Variables en base a: Euribor a un año publicado en noviembre de 2022 en el B.O.E correspondiente al mes de octubre del 2022 (2,629%), supuesto de préstamos con garantía hipotecaria sobre una finca, importe de hipoteca 150.000€, plazo 25 años y se aplica un gasto de tasación de 368€. En el cálculo de las TAES no bonificadas se ha tenido en cuenta la contratación del seguro de daños sobre el inmueble hipotecado, al que obliga la ley, por importe de 100.000 euros de continente, con una prima anual estimada de 186,98€ (importe orientativo, ya que su coste dependerá de la compañía con la que elijas contratarlo) y según las modalidades de hipoteca sin bonificación. Mientras que, en el cálculo de la TAE bonificada se ha tenido en cuenta la contratación de un seguro de hogar cuya prima anual estimada es de 195,05€ (en base al coste medio de una hipoteca por valor de 150.000 euros sin contenido sobre una vivienda de 106 metros cuadrados construidos, ubicada en Madrid. La garantía de continente es la mínima que debes contratar para bonificar la hipoteca. El importe puede variar en función de las coberturas que contrates) y la contratación de un seguro de vida cuya prima anual estimada, para una persona de 30 años es de 186,83€ (importe mínimo a asegurar para obtener la bonificación será el 80% del importe hipotecado).

2.Ejemplo representativo TAE Variable 3,26% para Hipoteca Inteligente tipo fijo 5 años resto tipo variable aplicando las bonificaciones (por domiciliación de nómina, o prestación por desempleo o pensión, por un importe igual o superior a 600€/mes 0,10%, contratación de un seguro del hogar anual EVO 0,10%, contratando un seguro de vida EVO 0,20%), con tipo de interés nominal de los cinco primeros años de 1,85% con cuotas mensuales de 624,88€, tipo de interés nominal posterior 3,379% (Euribor + 0,75%), con cuotas mensuales de 718,78€, generando un total de 300 cuotas mensuales y un importe total adeudado de 219.915,00€. Intereses: 60.000,00€. Coste total del crédito: 69.915,00€.

Ejemplo representativo TAE Variable 3,44% para Hipoteca Inteligente tipo fijo 5 años resto tipo variable en caso de no obtener ninguna (por domiciliación de nómina, o prestación por desempleo o pensión, por un importe igual o superior a 600€/mes 0,10%, contratación de un seguro del hogar anual EVO 0,10%, contratando un seguro de vida EVO 0,20%), con tipo de interés nominal de los cinco primeros años de 2,25% con cuotas mensuales de 654,20€, tipo de interés nominal posterior 3,779% (Euribor + 1,15%), con cuotas mensuales de 750,96€, generando un total de 300 cuotas mensuales y un importe total adeudado de 224.524,90€. Intereses: 69.482,40€. Coste total del crédito: 74.524,90€.

3. Ejemplo representativo TAE Variable 2,80% para Hipoteca Inteligente a tipo fijo 15 años resto tipo variable, aplicando las bonificaciones (por domiciliación de nómina, o prestación por desempleo o pensión, por un importe igual o superior a 600€/mes 0,10%, contratación de un seguro del hogar anual EVO 0,10%, contratando un seguro de vida EVO 0,20%), con tipo de interés nominal de los quince primeros años de 2,15% con cuotas mensuales de 646,79€, tipo de interés nominal posterior 3,379% (Euribor + 0,75%), con cuotas mensuales de 686,10€, generando un total de 300 cuotas mensuales y un importe total adeudado de 208.669,20€. Intereses: 48.754,20€. Coste total del crédito: 58.669,20€.

Ejemplo representativo TAE Variable 2,99% para Hipoteca Inteligente a tipo fijo 15 años resto tipo variable, en caso de no obtener ninguna bonificación (por domiciliación de nómina, o prestación por desempleo o pensión, por un importe igual o superior a 600€/mes 0,10%, contratación de un seguro del hogar anual EVO 0,10%, contratando un seguro de vida EVO 0,20%), con tipo de interés nominal de los quince primeros años de 2,55% con cuotas mensuales de 676,71€, tipo de interés nominal posterior 3,779% (Euribor + 1,15%), con cuotas mensuales de 717,53€, generando un total de 300 cuotas mensuales y un importe total adeudado de 211.953,90€. Intereses: 57.911,40€. Coste total del crédito: 62.953,90€.