“Las jornadas de ‘influencer’ son muy largas: en mi caso, superan las 12 horas diarias”

Natalia, tu libro se titula El poder de las redes: Cómo conseguir contenido de valor en Instagram. Dicho esto, y parafraseando el título: ¿cómo se consigue ser potente en esta red social?

Desde mi punto de vista, la clave de esa potencia en redes está precisamente en el contenido de valor. En crear, editar y compartir en los distintos canales sociales un contenido que cause algún tipo de reacción en el usuario. Que no se trate de publicar por publicar, sino con la intención de que el receptor considere interesante esa publicación, le aporte algo e interactúe.

Parece que ser ‘influencer’ es el trabajo del siglo. ¿Vale la pena, Natalia?

Se considera, en este momento, el trabajo del siglo porque la realidad es que no se ve lo que hay detrás del trabajo. Son jornadas muy largas: en mi caso superan las 12 horas diarias, los 7 días de la semana. Francamente, ni en mi propia luna de miel he tenido vacaciones, de alguna manera sientes cierta presión de crear contenido constante. Personalmente, me exijo mucho y nunca publico por publicar, pienso en lo que me gustaría encontrar en otros perfiles, así que detrás de cada publicación de Psso a Paso hay una edición y una maquetación previa que exige un plus de tiempo. ¿Merece la pena? Si, porque soy feliz con mi trabajo, pero también es duro –aunque en redes solamente se vea lo positivo–.

Entonces, ¿en ocasiones te sientes esclava de las redes o sabes desconectar?

Es cierto que a raíz de la situación que estamos viviendo he aprendido un poco más a diferenciar momentos personales y momentos de trabajo. No consigo desconectar al 100 % y esa es la realidad, pero sí empiezo a disfrutar del tiempo que paso alejada del teléfono, antes esto me producía cierta ansiedad. No lo llamaría esclavitud, pero el hecho de estar tan conectada con mi comunidad, hace que sean parte de mi familia y en cierto modo, necesito tenerlos (o sentirlos) cerca.

No sé qué piensas de la imagen de vida perfecta que, en muchas ocasiones, se transmite en redes sociales. ¿Crees que por eso existe más riesgo de frustración en los jóvenes?

La clave está en diferenciar la vida real de las redes sociales. En mis perfiles intento compartir siempre lo positivo, especialmente en este momento en el que encendemos la tele y lo único que vemos es negativo. Tengo mis días, como todo el mundo, días de ansiedad en los que no veo luz al final del túnel, días en los que me agobio y días en los que me siento desbordada; que por cierto, me parece lo más normal atendiendo a la situación en la que estamos. Pero quiero que cuando las personas entren en mi perfil les sirva como vía de escape, de desconexión y sirva como atisbo de luz. Comparto moda, belleza y decoración, cosas más superficiales, pero al final es un 10 % o menos de lo que es mi vida en realidad.

De todos modos, tú eres una persona formada académicamente. E imagino que eso ayuda, ¿o no?

Si, la formación siempre ayuda. Por eso intento hacerlo de manera constante, con cursos, con lecturas y workshops. Además soy licenciada en Derecho y a nivel contratación y facturación siempre me resulta más sencillo y puedo hacerlo yo misma sin necesidad de delegar.

¿Qué opinión tienes de la huida a Andorra de varios ‘youtubers’?

Siempre que estén dentro de los límites legales, es la decisión personal de cada uno de forma individual. Si de alguna manera, se infringe algún tipo de norma, será un juez quien tenga que resolver.

Imagino que, como en todas las profesiones, los habrá buenos y no tanto. ¿Cómo diferenciarse?

Por supuesto, pero la buena noticia es que hay millones de usuarios en redes sociales con el poder de elegir si quieren seguir o no seguir a determinados perfiles. Mi perfil puede ser el mejor del mundo para x personas y otras tantas pueden pensar que mi contenido no vale absolutamente nada. Al final es algo realmente subjetivo, para mí la clave no está tanto en la diferenciación, sino en la creación de un buen contenido de valor.

Con solo 27 años ya gestionabas la comunicación de varias marcas nacionales. ¿Siempre le diste mucha importancia a saber transmitir un mensaje?

Bueno, ahora tengo ya 31, pero es cierto que empecé bastante joven en el mundo de la comunicación, formándome en él y centrándome en redes sociales. Tanto es así que en septiembre de 2020 fundé mi propia agencia de creación de contenido Paso a Paso Agency, en la que generamos el contenido en redes para varios negocios y marcas de nuestra ciudad. Desde mi punto de vista, la forma de comunicar es la clave en todos los aspectos: tanto online como offline.

Hay quien se sorprende que desde Galicia se tengan tantos seguidores. Pero esto no entiende de fronteras, ¿verdad?

No, y mucho menos ahora. Es cierto que en Madrid o Barcelona siempre ha habido más oportunidades de trabajo, gran parte de las agencias de comunicación y sede central de las marcas se encuentran en estas ciudades, dando prioridad de trabajo a influencers que viven en ellas, pero poco a poco se nota más movimiento en esta área. Por otra parte y respecto a los seguidores, por supuesto, ¡yo tengo una comunidad maravillosa y muy grande en Latinoamérica, por ejemplo!

Por último, ¿cómo te definirías?

Si tuviese que hacerlo en tres palabras serían: luchadora, perfeccionista y empática.