Las mujeres en la literatura, lejos de la igualdad de género efectiva

Falta de oportunidades, carencia de referentes, desigualdad en las premiaciones y estereotipos que hacen perdurar los roles de género son algunas de las dificultades a las que se enfrentan las mujeres que se dedican a la literatura hoy en día. En un momento en que en Occidente las mujeres cuentan con mayor igualdad frente a la ley, ¿es el mundo literario más propicio a apoyar a las creadoras femeninas? ¿Se dan realmente las circunstancias que permiten a los creadores hacer valer sus obras independientemente del género de quien las escriba?

Según la última edición del estudio Hábitos de lectura y compra de libros en España, editado por el Ministerio de Cultura, en el Estado español el porcentaje de mujeres lectoras de libros en su tiempo libre es significativamente superior al de los hombres: un 69,6 % de mujeres, frente a un 59 % de hombres, tiene esta costumbre. Sin embargo, a pesar de que ellas leen más, ellos son los principales productores de literatura: los datos de obras registradas en ISBN en 2021 dicen que, de 66.371 títulos inscritos en el Estado español, el 44,3 % son de hombres y el 27,1 % son de mujeres, mientras que del 28,6 % restante no se tiene información. ¿Cuáles son las causas de esta carencia de mujeres creadoras y referentes?

“Durante mucho de tiempo nos hemos centrado en decir que las mujeres han sido invisibilizadas y que, por lo tanto, su obra creativa, literaria o del tipo que sea, no se ha tenido en cuenta. Y esto es verdad. Pero hay otro aspecto que pienso que es muy interesante y que hay que tener en cuenta, y es que, a lo largo del tiempo, las mujeres no han podido crear valor”, señala la profesora colaboradora de los Estudios de Artes y Humanidades de la UOC Montserrat Gatell. “Esto hace unos años costaba mucho decirlo, pero la función de las mujeres en el mundo durante siglos ha sido otra, y no han tenido las mismas oportunidades para acceder al mundo del conocimiento. Desde la antigüedad más clásica, las mujeres no tenían acceso a la alfabetización”, comenta. Y contesta a uno de los argumentos que a menudo se han esgrimido desde el patriarcado: “Si no ha habido ninguna mujer Cervantes o Shakespeare, como se acostumbra a decir, es porque no se les ha dado la posibilidad”.

Esta herencia histórica también se ve reflejada en las temáticas que se tratan en la literatura hecha por mujeres. Según un estudio realizado a escala estatal, en España, del total de mujeres que escriben novela, el 94,8 % se dedica al género romántico. Y del total de autores de novela romántica (2.114), 2.002 son mujeres, frente a 112 hombres. “Las personas escribimos, pintamos, razonamos, escuchamos... Todo lo que hacemos lo hacemos partiendo de la experiencia y las trayectorias vitales. Como el arte es inseparable de la vida, refleja lo que nos pasa. Por eso nuestras historias son historias cotidianas: de lo familiar, de lo cerrado, de lo individual, de lo particular, de todo lo que no es público”. Y lo que no es público tampoco es paradigmático ni forma ningún modelo, lo que determina que la obra femenina se coloque inmediatamente en una posición de subordinación respecto de la obra masculina.

Una cuestión global. En su célebre ensayo Una habitación propia, Virginia Woolf exigía para las mujeres escritoras una renta mensual para poder sostenerse y un espacio propio para poder crear. Su habitación propia no es sino una metáfora para reclamar la necesidad de contar con unas condiciones físicas y mentales adecuadas para la creación. Y esto, apunta Gatell, “quiere decir dejar de hacer lo que este sistema nos dice a las mujeres que hemos nacido para hacer, que es cuidar de los demás, etcétera”.

Es una problemática que traspasa fronteras. “Emily Dickinson crea de la nada, porque es consciente de que no tiene referentes. La segunda y la tercera oleada del feminismo en Cataluña toman su relevo. Sobre todo es Maria Mercè Marçal quien más dice que necesitamos crear una genealogía, saber quién había antes de nosotros”, explica Gatell. “Y así nos plantamos en la actualidad, en la que en Occidente las mujeres somos iguales que los hombres ante la ley y tenemos unos porcentajes muy elevados de mujeres muy formadas, pero proporcionalmente el número de mujeres creadoras que pueden exhibir su obra es ínfimo”, señala.

El espejismo de la igualdad se ve reflejado de forma muy clara en los premios literarios. Los números son demoledores: solo 16 mujeres han ganado el Premio Nobel de Literatura desde su creación, en 1901, por 112 hombres. El Premio Cervantes ha galardonado solo a 4 mujeres frente a 41 hombres desde 1976, y el Premio Planeta tan solo ha sido otorgado a 17 mujeres desde 1952. También es sabido que hay muchas más mujeres que hombres que se dedican al ámbito de la escritura. Sin embargo, como hemos visto, ellas publican menos, registran menos, editan menos y optan a menos puestos de trabajo.