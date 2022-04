Laxeiro, clave para levar a arte galega á contemporaneidade

Cunha “vida e obra que cubre o pasado século XX”, así referiuse Manuel Quintana Martelo á figura de Laxeiro, nunha emotiva semblanza na que lembrou a infancia e os inicios do pintor de Deza, nacido no lugar de Donramiro en Lalín en 1908 ata o seu pasamento en Vigo en 1996, nunha intervención na sede da Real Academia Galega de Belas Artes en homenaxe ao artista, ao que este ano se lle dedica o Día das Artes Galegas.

O acto iniciouse coa inauguración da exposición de fotografía Acción Laxeiro, comisariada polo académico numerario da Ragba e fotógrafo Xurxo Lobato, no hall da Academia, e a continuación, tivo lugar a actividade institucional, á que asistiron a alcaldesa da Coruña, Inés Rey; o secretario Xeral de Cultura, Anxo Lorenzo; o alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane; Rebeca Blanco en representación do Consello da Cultura Galega; o decano da Facultade de Ciencias da Comunicación da USC e coleccionista de arte, Xosé Ramón Pousa, e o presidente da Ragba, Manuel Quintana Martelo.

Ademais, outros académicos e autoridades como o expresidente da Xunta, Fernando González Laxe; o cantante, escritor, artista multimedia e director de cine, Antón Reixa; o avogado Xoán Antón Pérez Lema; a concelleira de Cultura de Vilagarcía, Sonia Outón; a concelleira de Cultura de Lalín, Begoña Blanco; o concelleiro de Educación da Coruña, Jesús Javier Celemín; representantes dos grupos municipais da Coruña; a deputada do BNG da Comisión de Cultura do Parlamento de Galicia, Mercedes Queixas; o deputado de Cultura da Deputación da Coruña, Xurxo Couto, e o presidente da Academia Xacobea, Xesús Palmou, así como representantes da Fundación Laxeiro.

Na súa intervención, Quintana relatou como comezou a súa andaina xa de neno nas terras lalinenses e ben cedo amosando unhas condicións que aveciñaban a súa futura calidade artística, ao acadar unha beca do Concello para realizar estudos de arte.

Así, lembrou, é como descobre a obra dos grandes clásicos, para ir dando forma ao seu debuxo e pintura, chegando a conformar na compaña de Luis Seoane, Manuel Colmeiro ou Carlos Maside “os recoñecidos como renovadores da plástica galega”.

Na súa etapa arxentina realizou boa parte do seu traballo máis significativo, regresando a Galicia no 1970 e instalándose, alternativamente, en Vigo e Madrid.

“Podemos afirmar, sen dúbida, que Laxeiro é un daqueles que ten a capacidade de afondar nas fontes inspiradoras, nos alicerces da cultura galega, tomando como unha das súas referencias a obra do Mestre Mateo no Pórtico da Gloria de quen sabemos foi un decidido admirador”, dixo Quintana Martelo, quen engadiu que “cumpre tamén a súa obra coas fontes tradicionais dos arquetipos do rural galego, pero cheo dunha fantasía e fabulación moi achegado a súa fantasía da familia da Romea que, en moitos momentos, ou sempre, vai dar forma a súa obra cun significado cualificativo persoal sen esquecer a posta en escena de contemporaneidade”.

O presidente da Ragba agradeceu a colaboración de diferentes organismos para celebrar este ano de Laxeiro, entre eles á Xunta de Galicia, aos concellos da Coruña, Vigo e Lalín, ás deputacións da Coruña, Lugo e Ourense, e ao Parlamento de Galicia.

“Somos unha institución aberta e disposta a estar alí onde a cultura do noso país o demande, xa que facendo cultura facemos país, e a cultura, tantas veces maltratada ou esquecida, é o pouso que deixan os pobos para a súa historia”, subliñou.

Como síntese do traballo da academia, sinalou que a institución leva medrando desde 2015 coa incorporación de novos académicos , “buscando actualizar e aumentar a presenza de mulleres, pero non por compromiso ético senón por méritos”.

Unha das aspiracións da Ragba é recuperar o salón noble do piso superior da sede da academia, sobre o que o presidente dixo que tivo unha boa acollida por parte do concello, eagradeceu públicamente á alcaldesa a concesión deste agasallo, que “dará a posibilidade de ensanchar a nosa presenza cultural no ámbito da cidade e de Galicia”.

O secretario xeral de Cultura da Xunta, Anxo M. Lorenzo, puxo de manifesto pola súa parte a oportunidade da efeméride para protexer e divulgar o legado de Laxeiro en Galicia e fóra dela.

Enxalzou ao lalinense como figura clave da arte galega, un autor que, como indicou, “no seu momento renovou a creación galega, sempre mantendo o seu selo propio, deixando unha importante pegada, non só en Galicia, senón tamén en distintos puntos do estranxeiro”.

Anxo M. Lorenzo indicou que esta iniciativa se enmarca na extensa programación posta en marcha polo Goberno autonómico en colaboración con diferentes entidades, que incluirá propostas expositivas, académicas, audiovisuais e didácticas en distintos puntos de Galicia, así como en Madrid e París.

Entre elas, a exposición itinerante Foi un home. Laxeiro en América (Bos Aires, 1951-1970), que se organiza en colaboración co Concello de Lalín co apoio de institucións tan relevantes como a Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, o Instituto Cervantes ou a Embaixada de España en Francia.