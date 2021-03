Ledicia Costas, feliz ‘cazabogadas’

Ledicia Costas tiene querencia por los cementerios, quizá porque nace en Vigo al arrancar la primera alcaldía de la democracia constitucional, la que entierra la dictadura. Y mientras el socialista Manuel Soto piensa la ciudad viguesa, Ledicia salta al mundo en una tarde de 1979, en septiembre, el mes de la vuelta al cole, el de las últimas briznas de verano.

Del barrio de Lavadores (luego vecina de Beade), gatea en los primeros años 80 entre abrazos amigos y familiares hasta ponerse en pie e ir descubriendo la compañía de juguetes. He aquí sus favoritos.

“Selene, a Nancy do Espazo, os Pin y Pon e Mi Pequeño Pony. Iso... ata que chegou a Nintendo NES”, aclara sobre esa reliquia del ocio digital que fue revolucionaria al lanzarse a mediados de aquella década de la (re)movida viguesa.

“E as miñas series de cabeceira eran Dragon Ball, Arale, Sherlock Holmes, Los Guerreros del Zodíaco, Ramma 1/2. Diría que estas eran as miñas favoritas. E... odiaba Los Fruitis con todas as miñas forzas”, subraya sobre un modesto serial infantil español con buen eco en 1989 gracias a la falta de competencia y a su pericia al convertir frutas en personajes animados, sosos para ella, una pequeña televidente privilegiada.

“Na casa tiñamos unha Elbe en color. Mais o meu avó traballaba reparando televisores e radios. Tiña dous no seu cuarto, unha enriba da outra, e a casa chea de televisores, unha en cada estancia”.

¡Guau! Hay dos sueños infantiles recurrentes en las generaciones del baby bum: quedarnos encerrados toda una noche en la planta de juguetes de El Corte Inglés y habitar una casa llena de teles.

Ledicia cumplió la mitad, que no es poco, creciendo entre libros y teleseries, comiendo bocadillos de Nocilla (dixit al canal de Youtube A merendar con mamá), que no fruta, claro, de ahí, quizá su manía a Kimba, Mochilo, Pincho y Gazpacho, el clan de Los Fruitis.

Ledicia, rodeada de páginas de aventuras góticas, sin miedo a las historias de miedo, con amor por el humor negro, se hace adolescente, y el gusto televisivo vira al viento de su pulsión lectora.

Cumple 18 años y entiende que las narrativas del siglo XX han sido contadas con desigualdad, que también existen las heroínas catódicas, y que no todo son institutos de EGB.

Existen otros universos.

“De adolescente gustábame moito Buffy Cazavampiros”, señala sobre una fantasiosa trama estadounidense de 1997, parte luego de la emisión en abierto de Canal Plus.

Y citando heroicidades, en esa era veinteañera, a Ledicia también le entusiasma Smallville (TVE), retrato del prólogo de Clark Kent antes de lucir capa de Superman.

Sin embargo, más mérito tiene el vuelo que encara entonces Ledicia.

Solía ver Ally McBeal, comedia de abogados emitida por Telecinco desde 1999, e influyera o no, ella decide estudiar Derecho. Lo hace a disgusto. Acaba, viste toga, trabaja dos años en un bufete, y, ya autora amén de lectora, huye de la letrada isla judicial y se echa al mar de las letras, verbo a verbo, verso a verso,

Así recupera la sonrisa. La risa la cultiva de forma igual de selecta.

“Con quen máis rin foi de pequena cos Hermanos Marx. Curiosamente, nunca me gustaron as comedias. Ata ben adulta, non aturaba as películas de humor e series que case todo o mundo adoraba, como Friends. Agora mesmo, o que máis me fai rir no mundo é un capítulo de Larry David. Son devota”.

Cuidado, Larry David, te puede parecer el humorista más plúmbeo, nos ha pasado a muchos, pero te levantas una mañana y le besas los pies porque te hace gozar, nos ha pasado a muchos (vean Si la cosa funciona, de Woody Allen).

Devoción fue sumando Ledicia con sus libros, mucha. Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en 2015 por Escarlatina, la cocinera cadáver, hoy nadie le reprocha cazar su ayer de abogada.

De los libros ajenos llevados a la pantalla, ella destaca dos series.

“The Leftovers e Los Juegos del hambre, son adaptacións coas que gocei”, revela antes darnos una tacada de producciones recientes que ha disfrutado: “Mrs. Maisel, The Crown, Larry David, Los Soprano, Gambito de Dama e The Killing”.

Ledicia, feliz cazabogadas, ríe lo justo pero escribe mucho. Y bien.