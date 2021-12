‘Lego Masters’ aterriza en España conducido por Roberto Leal en Antena 3

Madrid. El formato internacional Lego Masters llega este miércoles a Antena 3 presentado por Roberto Leal tras seducir audiencias de distintas partes del mundo a través de retos en los que “el ingenio, la creatividad y la habilidad” de los concursantes dan forma a “un programa familiar, muy visual y de gran ritmo”.

“La creatividad es uno de los atributos más importantes del programa, que han renovado el 90% de los territorios que lo emiten”, ha dicho en una conferencia virtual Macarena Rey, CEO de Shine Iberia, que produce este concurso cuyo primer capítulo de cinco se da este miércoles a las 22:45 horas..

En un formato que ha arrasado en países como Francia o Reino Unido, parejas de participantes tendrán que trabajar en configurar diferentes objetos o espacios con figuras de Lego y en tiempos limitados, en un programa que conduce el presentador Roberto Leal y cuyo jurado serán la humorista Eva Hache y el diseñador de Lego Pablo González.

“En este programa no sirve con saber hacer sets de Lego, sino que los concursantes tienen que hacer MOCS (siglas de my own creation) es decir, saber hacer maravillas desde cero”, ha desgranado Rey, quien ha incidido en la creatividad como atributo más importante entre los concursantes del programa.

Este casting es “sin duda la parte más importante”, ha incidido Rey, ya que los perfiles “además de ser personajes, han de ser virtuosos de Lego”, algo que exige “una cabeza muy estructurada además de habilidades especiales”, dice sobre los atributos que comparte un casting heterogéneo en el que hay desde mellizos, amigas o una madre y su hijo.

Dos millones y medio de piezas y siete mil mini figuras de Lego dan forma al plató del programa, reconvertido en un parque temático de Lego del que forman parte tanto las figuras del jurado y el presentador, como de los participantes que van abandonando los programas. EFE