A lei proposta polo Ministerio da señora Teresa Ribera, Transición Ecolóxica, para prohibir a caza do lobo e declaralo especie protexida xerou, está xerando, un clima de confrontación entre dúas perspectivas (ao cabo condenadas a entenderse pois non hai outra), na que unha das partes pretende ignorar a maior: non se pode exterminar unha especie. A cantidade de lobos que reúnen as catro comunidades autónomas do noroeste é equivalente, para entendérmolo en termos humanos, á poboación do concello de Ferreira de Pantón. Nesa escala estamos. E aínda hai quen pense en seguir matándoos?

En fin, isto do lobo é, como tantas outras, unha cuestión na que por forza terá que vencer a razón. E a razón asenta en boa medida na capacidade crítica; a capacidade crítica deriva en boa medida da amplitude de miras; a amplitude de miras é un directo destilado de ter reunido moitos puntos de vista, e ter reunido moitos puntos de vista é produto da lectura. A lectura. Ler. Aí, con esta viravolta dialéctica, quería chegar.

Cando un gandeiro da serra do Xistral argumenta, contra o lobo, que o prioritario é defender a gandaría da zona como unha actividade ancestral, unha de dúas, ou ignora o significado do adxectivo ancestral ou ignora que infinitamente máis ancestral que a gandaría (ao cabo un invento do neolítico, é dicir, de hai dous días), é unha especie que convivía en harmonía co home paleolítico.

Se vostede, lector ou lectora, pensa que son un pedante, propalador dunha visión aristocrática da cultura, está no seu dereito. Eu simplemente, non o creo. Eu creo que este é un país onde a xente bota a lingua a pastar sen embarazo algún, pois, como é ben sabido, poucas cousas hai máis ousadas que a ignorancia. E ler é un magnífico antídoto contra a ignorancia e a necidade. Hai uns días, dende Facebook recomendaba eu a unha señora de Lugo, avogada de formación e política profesional dende 2003, ou sexa unha expertísima etóloga para encabezar a ofensiva provincial contra o lobo, ler un magnífico libro, que vén de ver a luz (e do que, por certo, falei nesta columna hai non moito): Un hombre en la tierra, recompilación dos mellores textos de Félix Rodríguez de la Fuente, onde atopará moitas e moi fundadas razóns para pensar dun xeito distinto a como pensa.

España é un país onde se le pouco e así nos vai. En termos xerais, a metade da poboación non leu nunca un libro. Polo visto, o bicho de moda, as restricións e confinamentos forzaron un chisco o incremento do batallón literario hispano, ata entón desertor das letras. Ata un 68% dos españolitos leron cando menos un libro durante os meses duros da pandemia. É ben consolador constatar que a lectura é filla da desesperación derivada de non saber que facer. Que o COVID-19 teña incrementado case en 18 puntos o índice de lectura en España di pouco do COVID e da lectura pero dío todo de España.