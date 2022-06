Libro de contos creado por unha neta e o seu avó

Seguen chegando aos estantes das nosas librarías e bibliotecas novidades literarias que xurdiron como consecuencia dos longos meses de confinamento derivados da covid-19. Entre as novas propostas que presenta Edicións Fervenza no seu catálogo de publicacións dirixidas ao lectorado infantil e xuvenil destaca Feitizo no val, unha colección de vinte e tres microrrelatos asinados por Xosé Manuel Lobato e a súa neta Fátima, de tan só sete anos, que se xestou durante o verán de 2021.

A obra, que conta cun breve prólogo de Charo Golmar e con ilustracións feitas polo alumnado da Escola de Sarandón (CRA Boqueixón-Vedra Neira Vilas) e por Amalia López Brea Luchi, acolle historias fantásticas sobre lendas, seres míticos, paisaxes etc. que beben da nosa tradición oral. En definitiva, unha obra para fomentar a lectura conxunta entre os máis pequenos e os avós, facilitando así o diálogo interxeracional.

