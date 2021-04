Libros, antídoto contra campañas

No, no parafraseo la canción de Joaquín Sabina Cerrado por derribo, una obra maestra de la música y la poesía escrita por el propio Sabina y Alejo Stivel, que fuera miembro del grupo Tequila. Les refiero tema del LP 19 días y 500 noches porque me voy unos diítas de vacaciones, así que podrán descansar de mis peroratas durante 15 días y 15 noches, o las que quieran. El caso es que tengo ganas de descansar, de desconectar del día a día para ver pájaros, dormir a pierna suelta y olvidarme de la cotidianeidad. “No abuses de mi inspiración,/ No acuses a mi corazón/ Tan maltrecho y ajado/ Que está cerrado por derribo”, reza la letra de la canción y tal cual la siento yo mismo. Hasta pronto.