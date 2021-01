Libros de Iria G. Parente y Selene M. Pascual muy recomendables contra los tabúes

Barcelona. La depresión y el suicidio “dan miedo” y aún son tabú para la sociedad, especialmente entre los jóvenes, pero las autoras de literatura juvenil Iria G. Parente y Selene M. Pascual quieren “sacar de debajo de la alfombra” todos los temas ocultos que “merece la pena contar”. Parente y Pascual, amigas desde hace 14 años, han escrito juntas 14 novelas desde 2014, un trabajo creativo en el que la diversidad y la inclusión están muy presentes. En sus dos últimas obras abordan la discriminación LGTBI (La flor y la muerte) y la depresión (Alma y los siete monstruos).

“La realidad es diversa y tiene muchas problemáticas que merece la pena contar. Hay que sacarlas de debajo de la alfombra y airearlas. Tanto nosotras como la actual generación de autores de literatura infantil y juvenil estamos haciendo un esfuerzo activo para mostrarlas”, explica a Efe Iria G. Parente.

Parente considera que la literatura infantil y juvenil ha experimentado una evolución en los últimos años porque aunque siempre ha hablado de temas complejos y ha intentado transgredir las normas, “había temas prohibidos y parecía que había que sobreproteger a los jóvenes. El mundo ha evolucionado, hace seis años tener protagonistas abiertamente LGTB (lesbianas, gais, trans o bisexuales) era algo que no veías”, reconoce la autora.

Sin embargo, aún hay camino por recorrer, sobre todo en lo relativo a salud mental y suicidio, temas sobre los que existen “muchísimo prejuicio, tabú y miedo”: “Al final es miedo, no es una censura activa, es meter los temas debajo de la alfombra porque pensamos que si no hablamos de ello no va a tocar a nuestros jóvenes”. Sin embargo, estas escritoras defienden que cuanto más se hable de salud mental antes se podrá identificar que algo va mal, aseguran ambas con toda complicidad. EFE