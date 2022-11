Santiago. A produtora audiovisual CTV suma un novo profesional ao seu equipo de desenvolvemento, a guionista Lidia Fraga cunha dilatada traxectoria en todos os xéneros de ficción. O seu primeiro traballo será desenvolver o guión para un proxecto audiovisual que está a dar forma actualmente a produtora compostelá, unha serie titulada O círculo de Gaia, grazas ás axudas do programa Hub da Industria Creativa Galega para o desenvolvemento dun paquete de propostas audiovisuais destinadas a alcanzar a recuperación económica do sector.

Estas axudas están financiadas pola Unión Europea, a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), unha maneira de facer Europa, como parte da resposta da Unión Europea á pandemia da covid-19 para apoiar aos sectores máis afectados, xestionadas a través da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) da Xunta de Galicia. “A ampla experiencia de Lidia Fraga fará que a serie adquira unha maior dimensión e calidade”, asegura Ghaleb Jaber Martínez, produtor executivo de CTV.

Lidia Fraga (Oleiros, A Coruña, 1976) é unha guionista e realizadora con vinte e dous anos de experiencia no audiovisual galego. O seu debut en series foi Padre Casares (TVG), candidata a catro Ninfas de Ouro no Festival de Televisión de Montecarlo. Traballou en dezaseis series (sete de creación propia) emitidas en España, Portugal, Brasil, Francia, Alemaña, Estados Unidos e Rusia, entre outros países.

Aínda que escribe todo tipo de formatos e xéneros, nos últimos anos especializouse en thrillers, como Serramoura (TVG), catro veces gañadora do Premio Mestre Mateo a Mellor Serie; A Estiba (TVG), nomeada a Mellor Serie no Celtic Media Festival; ou Hierro (Movistar+), coprodución hispano-francesa pola que recibiu o Premio Mestre Mateo ao mellor guión, e o Premio ALMA ao mellor guión de serie dramática. O seu traballo máis recente foi no thriller Montecristo, protagonizado polo famoso actor cubano William Levy, serie ​que se estreará en 2023 en ViX+, servizo de streaming de pago en español máis grande do mundo.