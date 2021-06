Literatura galega e mar, unidos nun percorrido pola historia de Galicia

Tui. Hai moitas formas de ver o mar e todas elas teñen presenza na literatura galega. Esta idea é unha das moitas que se trataron no Parladoiro do Consello da Cultura Galega Galicia navegante no imaxinario literario que se desenvolveu onte en Tui da man dos escritores Víctor Freixanes e Pemón Bouzas, con Ramón Nicolás como moderador.

Neste acto abordouse a historia da literatura galega en tres visións complementarias do mar. E vai tamén ao fío da investigación historiográfica xa que cantos máis datos reais se teñen, hai máis coñecemento e máis material para a creación.

A cita formou parte das actividades complementarias da exposición Inventio mundi que se pode ver nesta mesma localidade ata o vindeiro 9 de xuño e que documenta unha parte descoñecida da historia a través de trinta paneis nos que se narran oportunidades e fracasos do vello reino galego. Redacción