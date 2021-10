‘Live is life’, de Dani de la Torre pecha a 26 edición do Ourense Film Festival

Live is life do cineasta galego Dani de la Torre foia película de clausura da 26 edición do Ourense Film Festival (OUFF). O director e os cinco actores protagonistas acudiron a un encontro cos medios antes da proxección do filme na gala final.

De la Torre, Premio Ourense 2020 na pasada edición do festival de cine, comenzou agradecendo “que me deixen estar aquí de novo. Estou moi feliz e espero sobre todo que a peli guste. Ademais de rodar na Ribeira Sacra, rodamos aquí en San Pedro de Rocas e hoxe é o seu primeiro pase en Galicia”.

“Trata dun grupo de rapaces que viven unha última aventura antes de ser adultos. É unha homenaxe a esa xeración que nos criamos nos 80 e vivimos en liberdade. É unha película bonita, con sentimentos, das que en España xa case non se fan” comentou o director. Os catro actores protagonistas, debutantes no eido cinematográfico, Adrián Baena (Rodri), Juan del Pozo (un dos xemelgos), David Rodríguez (Suso) e Javier Casellas (Garriga) acompañaron ao cineasta no encontro cos medios e estiveron na galaga feita este venres no Auditorio Municipal. Todos eles comentaron que esta “foi a súa primeira experiencia cinematográfica” e destacaron que “foi moi fácil traballar con Dani”.

Con localizacións en Lugo (incluindo Pantón, Sober, Quiroga, O Saviñao e Monforte de Lemos) e Esgos, en Ourense, Live is life non só serve de clausura para esta edición senon que forma parte dos escenarios de cine que recupera a exposición Atención, rodamos en Ourense que poderá verse ata o vindeiro 26 de outubro no Centro Cultural Marcos Válcarcel.

Nunha edición especialmente vinculada coa literatura en todas as sús expresións, o Festival de Cine de Ourense retoma un ano máis o apartado Letras de Cine para impulsar e dar difusión a publicacións propias de doutros relacionadas co mundo do cine. Con esta iniciativa (OUFF), a organización pretende ser un achegamento ao mundo editorial a través de publicacións e investigacións vencelladas ao sector audiovisual.

Este venres celebrouse a presentación de Sergio Moure de Oteyza: a imaxe sonora que contou coa presenza do autor no Centro Cultural Marcos Valcárcel.

O músico galego contou que “cando me chamou Miguel Anxo Fernández, me sorprendeu moito o encargo deste libro pero foi unha viaxe introspectiva na que incluso descubrín cousas sobre min”. Na rolda de prensa estivo precisamente acompañado polo director do OUFF, Fernández, que agradeceu a presenza do “compositor máis consolidado de Galicia”.

Sergio Moure foi protagonista tamén este venres por recibir o Premio OUFF Especial durante a gala de clausura, celebración onde comentou que “é a cuarta vez que estou neste festival ao que lle teño especial cariño. Música e cine son as miñas paixóns e neste libro van da man”.