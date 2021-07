Llega el día 6 el Festival Noroeste de A Coruña

mÚSICA. El Festival Noroeste Estrella Galicia de A Coruña se celebrará entre los días 6 y 8 de agosto, en cuatro escenarios. Los aforos serán limitados y habrá que reservar las entradas de forma online tres días antes. Todos los protocolos COVID se aplicarán a artistas y asistentes, a los que se recomienda usar mascarilla aunque no será obligatoria. El escenario de María Pita, nombrado Nonito Pereira en homenaje al periodista fallecido en 2019, tendrá aforo para 800 personas y en él actuarán Alice Wonder, Cimafunk, Javiera Mena, Los Zigarros, Marlango, Mujeres, The Soul Jacket y Triángulo de Amor Bizarro. También habrá homenaje en el escenario del parque de Santa Margarita, que se llamará Jaime Manso en honor al dueño de discos Portobello, fallecido también en 2019. Por él pasarán Baiuca, Combo Paradiso, Lina & Raúl Refree, Morgane Ji, Rulo y la Contrabanda y Zahara, con aforo limitado para 400 personas. EUROPA PRESS