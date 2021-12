Lluvia de millones en A Illa y Caldas de Reis con el 91.179. El Gordo, lejos de Galicia

El Teatro Real de Madrid ha abierto sus puertas este miércoles 22 de diciembre en torno a las 7.30 horas para permitir la entrada a los medios de comunicación acreditados, las niñas y niños de la Residencia de San Ildefonso, al público reducido por seguridad ante la Covid-19 y al personal que va a intervenir en la celebración del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad 2021. Aunque de forma limitada --el aforo es de unas 180 personas--, el público ha vuelto este año a las butacas del Real, después de que en 2020, por primera vez en la historia de esta tradicional cita navideña, los espectadores no pudieran presenciar en directo su celebración a consecuencia de las medidas sanitarias implementadas para frenar la propagación del virus.Hasta que llegó la pandemia, los ciudadanos habían podido disfrutar del sorteo de Navidad sin más limitación que la del aforo del salón. Pero en 2020 la crisis sanitaria derivada del nuevo coronavirus trajo consigo un sorteo atípico. No pudo verse en la platea del Teatro Real a habituales de esta cita como la octogenaria Manoli Sevilla, el 'obispo' Juan, procedente de León, el televisivo 'Mocito Feliz' o Fernando Vázquez, un niño de San Ildefonso de 78 años que en 1954 cantó el Gordo y desde entonces no se perdía un sorteo.Este unas decenas de personas han guardado cola como es habitual, y, como novedad, se les ha facilitado una entrada en la taquilla del Teatro Real con su correspondiente butaca numerada. Cada asistente ha tenido que identificarse con su DNI y facilitar un número de teléfono y/o correo electrónico como medida de protección anti-covid, para garantizar la trazabilidad de los contactos. Tendrán que permanecer en la butaca asignada durante el evento. No obstante, el desarrollo del sorteo se producirá como todos los años. El día 21 de diciembre se hizo el examen y recuento de las bolas de los números y premios que se utilizarán hoy para efectuar el sorteo más importante y esperado del año.Este miércoles, en torno a las 8.30 horas se constituye la mesa que preside y autoriza el comienzo del sorteo. Después, las bolas son transportadas mecánicamente en la tolva, donde son depositadas previamente, hasta el bombo. Esta operación se efectúa con las bolas de números y las de premios. Por último, los bombos son cerrados y, a una señal del presidente, se voltean simultáneamente. En años anteriores, los asistentes tenían la posibilidad de comprobar las bolas, previa autorización de la Presidencia de la mesa.El procedimiento del sorteo es el siguiente: uno de los niños de San Ildefonso extrae una bola del bombo de números y otro, a la vez, otra del de premios, siendo cantadas ambas por otros dos niños, quienes insertan las bolas en los alambres de la tabla dispuestos al efecto. Estos alambres se agrupan en una 'Tabla' hasta contener doscientas bolas de cada clase, siendo cerradas debidamente delante de la mesa de la presidencia con la conformidad del presidente y del interventor. El sorteo, de una duración aproximada de 4 horas, terminará cuando en el bombo de premios no quede ninguna bola. Según explica Loterías y Apuestas del Estado, un equipo de más de cuarenta personas hace posible la obtención de la lista de premios del sorteo y de las poblaciones agraciadas mediante un proceso informático "controlado en todos sus extremos".De esta forma, tras terminar el sorteo, y una vez comprobado, se envía el fichero de números y premios a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, encargada de imprimir la lista oficial. Dicha lista se edita y distribuye la misma tarde de este 22 de diciembre a los Puntos de Venta de la Red Comercial de Loterías y a los medios de comunicación. Finalmente, las tablas de los números premiados quedan expuestas siete días al público en la sede de Loterías y Apuestas del Estado. Transcurrido este tiempo son abiertas y las bolas contadas y examinadas nuevamente, para cualquier otro sorteo posterior a celebrar por este sistema. EP