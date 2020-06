“Lo que más me preocupa de la reproducción asistida son los embriones sobrantes”

Fertilidad natural. Más o menos me puedo hacer una idea de en qué consiste, ¿pero qué nos puede decir para que todos lo entendamos?

El varón y la mujer sanos, durante unos años en su vida, son capaces de tener un bebé. Es muy importante incidir en que para que el embarazo se produzca no solamente depende de la mujer, sino del varón. Entonces si el hombre es potencialmente fértil, tiene capacidad de procrear, desde la pubertad hasta muy avanzada edad.

La mujer, en cambio, no. Su vida fértil es desde la menarquia a los trece años, doce más o menos, hasta los 45-50 (es difícil tener con 50 años un bebé).

Con lo cual, ¿qué es la fertilidad? Pues es un período que es signo de salud, es la capacidad de que nazca un bebé, o sea, de producir un embarazo mediante relaciones sexuales coitales.

Un ejemplo que les pongo a las mamás: un ojo que es ciego es un ojo enfermo, ¿no? Y esto es la fertilidad. Entonces, como matrona de atención primaria en el centro de salud Valle-Inclán (Ourense), es muy importante la promoción de la salud. Hay que explicarles a las mujeres y también a los varones lo que es la fertilidad, porque es una cosa muy curiosa.

Hay cantidad de chicas que llevan años tomando anticonceptivos hormonales y no sabían cómo funcionaban o por qué tienen ese moco cervical. Entonces yo como matrona trato de empoderar a la mujer para que sea capaz de reconocer sus signos de fertilidad y consiga un embarazo o lo evite.

Imagino que esto no siempre funciona. ¿Influye mucho el estilo de vida que llevamos, Herme?

Sí, de hecho se sabe que los varones son ahora menos fértiles por el tema del tabaco, los tóxicos. Y en la mujer, sobre todo la que lleva muchos años tomando anticoncepción hormonal, se puede producir una alteración en el moco y, por tanto, tener dificultad para el retorno a la fertilidad una vez que deja de tomarla.

Y luego otro factor que influye es que la mujer se plantea ser madre pues a partir de los treinta y cinco años. Biológicamente hablando, a partir de esa edad, la fertilidad disminuye porque ese ovario no responde igual que a los treinta.

Entonces si sumas la edad cronológica más la anticoncepción previa, son factores que sí que están influyendo.

¿Eres de las personas que piensan que ante las dificultades de quedarse embarazada es preferible optar primero por un método natural controlado antes de acudir a la ciencia?

Es que lo interesante y lo que a mí me ha enamorado de los métodos naturales es que es ciencia. Es fisiología. Esto se basa en la ciencia, o sea, beneficio mundial de la salud y estudios científicos. Si algo me gusta de esto es que puedo hablar como matrona, como profesional sanitario, de este tema. Y se conoce tanto porque hoy en día, por ejemplo, existe la fecundación in vitro. Que se puedan hacer las fecundaciones in vitro quiere decir que conocemos de una manera muy íntima, muy precisa, toda la reproducción, o sea, todo el tema de la ovulación.

Ojalá se conocieran otras patologías como se conoce todo este mundo. Esta idea sí que me gustaría dejarla clara. Esto se basa en conocer la fisiología femenina... y la masculina también, claro.

¿Es cierto que el método de la fertilidad natural está sobre todo orientado a las mujeres que tienen una edad próxima a la madurez y que presentan dificultades para quedarse embarazadas?

No. Partiendo de que el varón es fértil, siempre cuando una mujer quiere conseguir un embarazo, hemos de hacer un diseño. El primer paso en la escala para conseguir un embarazo es tener un varón sano, hay que hacer un reconocimiento de los signos de fertilidad, qué días es fértil al mujer y lo que se llama en ciencia coito dirigido: mantener relaciones sexuales coitales los días de máxima fertilidad. Ese es el primer eslabón.

¿La efectividad de este método es mayor incluso que la de la fecundación in vitro? Como matrona, ¿qué opinión tienes?

Yo no me atrevo a hacer esa afirmación. Te puedo remitir por si tienes interés, no para ahora, sino para más adelante, a una tesis doctoral publicada en internet de María Isabel Valdés de la Colina, a la que le remitieron parejas que estaban en la lista de fecundación in vitro y logró un índice de embarazos bastante elevado. Su título es Aplicación del conocimiento de la fertilidad humana para la búsqueda de embarazo: Resultados en el ámbito clínico, dirigida por Jesús Mª San Román Montero y Rosa Mª Conty Serrano.

Tú eres matrona, miembro de la Asociación Gallega de Bioética, ¿cómo te sientes por ejemplo cuando vas a ayudar a una mujer a traer a su hijo al mundo y ha sido concebido gracias a la fecundación in vitro o inseminación artificial?

La respeto totalmente. La mujer llega –yo sé cuál es el origen de ese bebé, que es por fecundación in vitro o por transferencia de óvulo–, pero te digo que no hago ningún tipo de juicio. Yo soy máster en Bioética y esa sensibilidad la tengo que transmitir a mis residentes que están haciendo la especialidad tanto de familia como de matrona.

Hemos de respetar a la mujer, no hacer ningún tipo de juicio y además, no comentarlo, que es una información un gran valor. No es lo mismo que tu hijo haya sido por fecundación in vitro de donante anónimo que el que te hayan operado de apendicitis. Este tema del secreto profesional yo lo intento respetar al más posible y desde luego intento respetar a toda mujer que llega, sea del origen que sea.

Otra cosa es que me pida consejo o que la pueda ayudar antes de que llegue a la fecundación in vitro. Pero intento mucho respetar, ¿sabes?

Se nota, Herme, por la manera que tienes de hablar. Entramos ahora si te parece en las implicaciones éticas. En esto hay muchos dilemas, muchas opiniones. ¿Digamos que el ser humano empieza a existir cuando un espermatozoide se une al óvulo?

Pues está claro. Es pura biología. Yo me siento muy firme en la ciencia, es indiscutible. Realmente y como hablamos, a medida que avanza la investigación, no se duda. Es ciencia.

¿Y cuáles crees que son los principios éticos que se vulneran en la reproducción asistida?

Pues mira, sobre todo, lo que más me preocupa de la reproducción asistida son los embriones sobrantes. Eso es un problema que tenemos ahí. Porque realmente hemos seleccionado a uno sí y a otro no. Para mí quizá es lo más sangrante, porque son hermanos. Y fíjate cuando el donante es anónimo, ahí también vulneras. No sabe cuál es su padre o su madre, se puede casar con su medio hermano. Es que si tiras del hilo... (puede ser bastante caótico).

Ya por último Herme, poniéndonos un poco apocalípticas, Aldous Huxley en su libro Un mundo feliz es de los que vaticinó en los años 30 la idea de que a los seres humanos en un futuro se nos cultivaría, en lugar de ser fecundados. ¿Crees que estamos yendo por ese camino?

Sí, por la sociedad en la que vivimos, porque para la mujer lógicamente no es fácil. Sería otro tema, coordinar estudio, profesión y maternidad, ¿me explico?

La raíz es que la maternidad no está valorada, quiere decir que tú quieres trabajar y tienes un niño y es un hándicap. ¿Sí o no? Va por esa línea, más de tipo económico que puramente biológico. Pienso yo.