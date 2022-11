Tiene alegría por los cuatro costados y una simpatía que envuelve a todo aquel que hable con él. Antonio Orozco (Hospitalet de Llobregat, 23 de noviembre de 1972) es un cantante y compositor español que lleva a sus espaldas más de 1.500.000 ejemplares vendidos, un disco de diamante, nueve de platino y numerosos de oro. En una conversación con EL CORREO GALLEGO, el día del cumpleaños de su hijo mayor, habla sobre la vida, su nuevo álbum Aviónica, y la gira que aterrizará por primera vez en el Coliseum de Coruña el 19 de noviembre. Un espectáculo inédito e inmersivo donde el escenario se convertirá en una pista de despegue, invitando al público a abrocharse los cinturones y a disfrutar de una experiencia única. La puesta en escena también contará con múltiples pantallas que mostrarán al artista desde todos los ángulos posibles, ofreciendo a sus fans una experiencia única.

¿Qué significa Aviónica y por qué esta temática relacionada con los aviones?

Porque en algún momento pensé que si un avión era capaz de sostenernos a todos en vuelo, podría existir una gran metáfora en la que estas canciones tuvieran la misma pretensión: hacernos volar. Teniendo en cuenta que este disco se hizo en la época de pandemia, con lo que conllevaba estar encerrado en casa, me pareció una bonita forma para empezar un proyecto.

Han pasado aproximadamente cinco años desde tu último disco, ¿Qué hizo que tardaras tanto en componer un nuevo trabajo?

Lo que merece la pena necesita tiempo y eso fue lo que busqué, dedicar el tiempo suficiente para poder construir algo con lo que había soñado siempre. Eso hizo que cambiara la forma de hacer las cosas de golpe, y de repente, funcionó.

Llevas alrededor de veinte años en el mundo de la música, ¿Pretendes algún día dejarlo? No tengo ahora mismo esa intención, no me lo he planteado. Yo creo que llegaré a los cincuenta. Dicen que Galicia es uno de los lugares en los que más se vive de toda Europa, igual un día de estos me mudo.

¿Cómo se mantiene la ilusión tras tantos años y habiendo cosechado tantos éxitos?

Porque tengo dos hijos. Eso me despeja completamente y cuando me pongo triste les miro a la cara y se me quitan las tonterías.

¿Cuál es tu mayor orgullo?

Pues todavía me cuesta reconocer que tengo dos, mi niña pequeña que tiene un año y el mayor que ya cumplió dieciséis.

¿Qué legado te gustaría dejarle a tus hijos?

Sin duda, buena educación y buen ejemplo, el resto ya se lo buscaran ellos. No hace falta dejarles mucho más, son muy espabilados.

¿Qué significa José Ferrón para ti?

Es el principio de todo. Es hermano de mi madre y la primera persona que me conectó aún más con la música en todos los niveles. Un hombre importantísimo en mi carrera y en mi vida.

¿Qué es lo que te da felicidad?

Aparte de lo que viene siendo lo cotidiano, poco más, porque todo es bastante efímero. Vivir con mucha energía las cosas pequeñas de la vida.

¿Qué sueño le queda a Antonio Orozco por cumplir?

Así a bote pronto, mi hijo me ha prometido que el día 23 de noviembre, en mi cumpleaños, se vendrá conmigo a jugar un rato, ese es el sueño que tengo a la vuelta de la esquina.

¿Cómo es vivir la experiencia de trabajar en un formato como el programa La Voz?

Pues sintiéndome con mucha suerte, ¿no te parece?. Tener la oportunidad de vivir una experiencia donde mucha gente se juega tanto y poder participar en ello, me parece algo bonito. Muchos artistas hacen cosas muy espectaculares.

¿No ha habido alguna vez que te hayas sentido mal por elegir a uno y no a otro?

Como las mismas veces que te has sentido tú haciendo una crítica de un concierto, en el que pensaste “pues no fue tan malo”.

Podrías ser perfectamente periodista...

¿Quién te ha dicho a ti que no lo sea? (risas)

Siempre tuviste el corazón dividido entre la música y el fútbol, ¿qué fue lo que te hizo decantarte por una de ellas?

La música siempre fue para llenar el corazón, eso me gusta más.