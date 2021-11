López Barxas falou en Fisterra da Xeración Nós ao redor do Atlántico

Santiago. O pasado sábado, dentro do ciclo Conversas na fin da terra, que organiza o Hotel Bela Fisterra nesa localidade da Costa da Morte, o xornalista e escritor ourensán Paco López-Barxas falou da importancia do Atlántico e das relacións atlánticas na obra e na vida dos membros da Xeración Nós.

O motivo deste encontro literario, máis aló de que López-Barxas sexa o autor de Nós arredor de nós’ un estoxo que contén catro libros dedicados a catro dos intelectuais máis importantes do grupo (Arredor de nós e de Castelao, Eu son Otero Pedrayo, Eu son Risco e o cuarto Eu son ‘Floro Cuevillas), publicado en edición de luxo por Teófilo, residía no feito de que o 30 de outubro de 1920 nacía a revista Nós, unha das publicacións máis importantes da historia da cultura en lingua galega, sen dúbida imprescindible para entender o espírito, a historia e o xeito de construir a realidade deste país. O pasado sábado coincidía co 101 aniversario deste gran acontecemento da nosa cultura.

Paco López-Barxas, que xa tratou temas relacionados con Nós noutras publicacións súas mantivo unha conversación co columnista de EL CORREO GALLEGO e profesor da Universidade da Coruña José Miguel A. Giráldez en torno ao significado extraordinario destas destacadas figuras que fai cen anos revitalizaron de maneira incrible a cultura galega, analizaron profundamente a súa xeografía, as súas tradicións, os seus mitos, o seu carácter, e construíron unha obra na que sen dúbida se sustenta toda a cultura posterior de Galicia. “Sen Nós non pode entenderse Galicia”, explicaba López-Barxas, a xeración que non só tivo gran interese na internacionalización e no europeísmo, senón en “pór a Galicia no mapa de Domingo Fontán”. Durante a conversación, que foi transmitida en directo a través de internet, López-Barxas contestou algunhas preguntas sobre como os membros de Nós aglutinaron de maneira case milagrosa unha gran forza cultural e literaria, partindo, sobre todo, do famoso cenáculo ourensán, verdadeiro xermolo do grupo, mesmo cando moitas veces non coincidían nalgúns aspectos. “Castelao podía discutir con Risco polas cousas que dicía ás veces, mais de seguido se daban un abrazo e seguían traballando”, explicaba Barxas. REDACCIÓN