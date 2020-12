Hay quienes buscan fuera de la medicina solución a problemas de salud, como ocurre con el caso de los dolores oncológicos. Y de hacerlo, necesitan garantías de éxito, así como que aquello que van a consumir tenga las mejores garantías. Por ejemplo, a la hora de comprar marihuana legal hemos de contar con que nuestro consumo va a ser garantizado y certificado. Pero es obvio que la realidad es otra muy diferente, para conseguir marihuana se suele recurrir al mercado ilegal. Con ello, ni se garantiza calidad, ni procedencia y los consumidores y compradores se exponen a multas.

¿Que hacer en los casos de necesitar consumir marihuana cumpliendo con los requisitos y no exponernos a sanciones? Obviamente no recurrir al mercado ilegal, sino a establecimientos especializados de sector que son capaces de ofrecer un producto de calidad, con las pertinentes certificaciones y con el cual podemos disfrutar convenientemente de una sustancia con muchos beneficios.

Los beneficios para la salud de la marihuana legal

La noticia saltaba a primeros de diciembre, la ONU ha dado luz verde al futuro uso de la marihuana con fines terapéuticos. La mayoría simple de los 53 países de la Comisión de Estupefacientes ha decidido retirar el cannabis y sus derivados de la Lista IV de la Convención sobre drogas de 1961. En esta lista se encuentran sustancias como la heroína. De esta forma, reconoce la utilidad medicinal de la marihuana en el tratamiento de algunos tipos de dolencias. En todo caso, hay un grupo numeroso de países que se han opuesto a esta propuesta, pero no cabe duda de que se trata de un paso importante.

La retirada del cannabis la Lista IV, la que clasifica las drogas más peligrosas, permite que algunos laboratorios puedan comenzar a trabajar de manera más directa con esta sustancia, ya que la inclusión en ella de esta sustancia impedía, debido a la regulación de algunos países que se pudiera avanzar. Por ejemplo, Argentina se adelantó el pasado mes de noviembre con la legalización del cultivo de marihuana para usos medicinales. Es una senda que quizás sea seguida por otros países, por lo que la mecha acaba de encenderse.

De momento estamos en una fase en la que, por motivos obvios, no se conocen demasiados detalles sobre las propiedades medicinales de la marihuana. Pero sí que las tiene, y están demostradas en el caso de la falta de apetito de pacientes oncológicos, que pierden las ganas de comer por los tratamientos agresivos. En pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, también han quedado patentes las mejoras de algunos síntomas con el uso de marihuana. Igualmente, personas que sufren estrés post traumático tienen una mejora importante de síntomas y encuentran un alivio necesario. Actualmente también se investiga el uso de la marihuana en pacientes de Parkinson, ya que ayuda a mitigar los temblores y convulsiones provocados por este mal.

En el caso de los pacientes oncológicos sometidos a quimioterapia, sabemos que este tratamiento tan agresivo termina provocando frecuentes vómitos y una sensación de náusea continua. El uso de marihuana en este tipo de personas les ayuda a reducir esa sensación tan desagradable. Toda la ayuda que pueda dar la marihuana es un puntal importante en la recuperación de los pacientes con cáncer.

Personas con ansiedad son candidatas idóneas para consumir marihuana legal, ya que les ayuda a relajarse de manera notable y no padecer tanto. Obviamente, ha de tratarse de ansiedad que ha sido diagnosticada previamente por un médico, ya que en ocasiones se confunden los nervios o la inquietud con la ansiedad, que es un trastorno más severo.

El cannabis y la marihuana contienen una proporción variable de THC o tetrahidrocannabinol. Este elemento es un gran inductor del sueño y ayuda a descansar mejor. En personas que durante el día padecen dolores o que tienen trabajos en los cuales están sometidos a un alto grado de estrés, el consumo de marihuana justo antes de dormir les ayudará a descansar de una manera profunda.

Pero no hay que llevarse a engaño, el uso descontrolado de marihuana sin ningún tipo de control puede provocar otro tipo de síntomas nada beneficiosos, como adicción, pérdida de memoria o trastornos cognitivos. Por no decir que, si se consume marihuana fumada, el humo contiene igualmente sustancias tan dañinas como las del tabaco. Aunque en el caso de pacientes terminales de cáncer este factor no debe ser tenido en cuenta. Es preferible que se emplee marihuana antes que otros fármacos que pueden provocar unos síntomas peores y que tengas unos efectos devastadores para con la salud delicada.

Parece que la senda que acaba de abrir la Comisión de Estupefaciente de la ONU puede tener un reflejo que en un futuro muy próximo veamos los beneficios de la marihuana legal para con la salud. Comenzar a tratar esta sustancia de otra forma es obviamente el primer paso.