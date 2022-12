Los Critics Choice Awards de enero se podrán ver en exclusiva en Movistar Plus

Hollywood. En 2023 Movistar Plus+ emitirá en directo y en exclusiva en Estrenos por M+ y Series por M+ la gala de entrega de premios que tendrá lugar en la madrugada del 15 al 16 de enero, y el resumen de la gala se podrá ver al día siguiente.

Las periodistas expertas en cine y televisión Cristina Teva y Laia Portaceli se encargarán de comentar la gala de esta 28ª edición de los Premios Critics Choice, los galardones que concede la crítica cinematográfica de EE UU. La actriz Chelsea Handler será la maestra de ceremonias de esta edición en el hotel Fairmont Century Plaza de Los Ángeles. Esa noche, el actor Jeff Bridges recibirá un premio honorífico.

Entre las series de Movistar Plus nominadas a los Critic Choice Awards se encuentran la quinta y última temporada de Better Call Saul y la sexta entrega de The Good Fight. La primera ha obtenido cinco nominaciones: Mejor drama, Mejor actor (Bob Odenkirk), Mejor actriz de reparto (Rhea Seehorn), Mejor actriz de reparto (Carol Burnett) y Mejor actor de reparto (Giancarlo Esposito).

Por su parte, la segunda cuenta con cuatro nominaciones: Mejor drama, Mejor actriz (Christine Baranski), Mejor actriz de reparto (Audra McDonald) y Mejor actor de reparto (Andre Braugher).

Además, Esto te va a doler ha sido nominada a Mejor miniserie y Mejor actor (Ben Whishaw); The First Lady a Mejor actriz de miniserie (Michelle Pfeiffer); El joven Sheldon a Mejor actriz de reparto (Annie Potts); Last Week Tonight with Jon Oliver a Mejor talkshow; y Weird: la historia de Al Yankovic, que se estrenará el 30 de diciembre, a Mejor película hecha para TV y Mejor actor (Daniel Radcliffe).

También tienen nominaciones las películas Todo a la vez en todas partes, El insoportable peso de un talento descomunal, Tár, Ellas hablan, La ballena (The Whale), Till, El triángulo de la tristeza, Al descubierto, Armageddon Time, Decision to Leave, Marcel the Shell with Shoes On y finalmente, El gato con botas: el último deseo.