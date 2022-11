Los 'ecoinfluencers' llenan las redes sociales con la COP27

Numerosos 'influencers' especializados en ecología y clima se han dado cita en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij para asistir a la cumbre climática COP27, participar en los diferentes debates, conocer las negociaciones de los grandes líderes políticos pero, sobre todo, para transmitir todo lo que se cuece a sus miles de seguidores en redes sociales.

Christopher Brosse es un joven costarricense con una legión de 'followers': más de 110.200 usuarios le siguen en TikTok y otros 23.300 lo hacen a través de Instagram, las dos principales plataformas que utiliza para compartir contenido sobre economía circular y todo lo relacionado con la ecoansiedad.

Su interés por la naturaleza comenzó desde "muy joven", pero no fue hasta que estalló la pandemia de coronavirus que optó por descargarse TikTok y comenzar a crear y compartir contenido sobre ello para llegar a cuantos más mejor y aportar su granito de arena como divulgador, a pesar de que se considera "más bien introvertido", pero "con mucho que decir".

"Tengo una comunidad, sobre todo en Instagram, muy linda y respetuosa. Saben que me esfuerzo mucho en darles un contenido de valor y hay confianza en la relación. Me siento muy orgulloso porque no me siguen por mi estilo de vida, sino por el conocimiento que co-construimos", dijo en una entrevista a EFE.

Muchas de sus publicaciones tratan sobre economía circular, la creación de modelos de negocios y emprendimientos en esa línea y el futuro de algunos materiales, aunque su tema favorito es la ecoansiedad: "Es un miedo muy fuerte ante la crisis climática; hay jóvenes que no quieren vivir y han perdido sus motivaciones porque no le encuentran sentido a estar vivos en un planeta que va tan mal", afirmó.

Brosse se encarga de "hacerles ver que también hay miles de cosas buenas pasando", sin caer en el ecoamarillismo del tipo "el mundo se acabará en cinco años" y aplicando el método DAR (Dato, Acción, Reflexión).

A modo de ejemplo: "El 98% de los osos polares están en extinción (dato), y esta es una cosa que puedes hacer por ellos (decís la acción). Sabemos que no es suficiente, pero lo primero que hay que hacer es actuar de forma urgente. (Reflexión)".

DEJAR DE LADO LOS TECNICISMOS

Acercar la realidad lejos de los tecnicismos fue clave para enganchar a los seguidores, cuestión que comparte también la española Carmen Huidobro, ambientóloga y cofundadora de ClimaBar junto a la creativa Belén Hinojar, quienes también iniciaron su canal de difusión con la crisis sanitaria de covid-19.

"Queríamos contar el cambio climático y todo lo relacionado con él de una manera distinta, entonces se nos ocurrió crear ClimaBar para hablar de clima mientras todo el mundo estaba encerrado en casa y se dedicaban a cocinar bizcochos o a beber", afirmó Huidobro.

De esta forma ambas jóvenes adaptaron la máxima de "salvar el mundo entre amigos en la barra del bar" a "explicar el cambio climático en el bar del hogar" y lo hicieron mediante su cuenta de Instagram que acumula más de 25.400 seguidores.

ClimaBar busca explicar los problemas del cambio climático "de una manera más amena, que se salga de la burbuja verde de las personas que ya están concienciadas", pero con información contrastada y rigurosa: "Para tratar el calentamiento global y el límite de 1,5ºC, por ejemplo, comentamos los efectos negativos de la subida de temperatura en cultivos de viñas y cebada, lo que afectaría a la producción de cerveza y vino por la sequía".

Cada semana publican un 'post' en su cuenta, ya sea una 'storie' o un 'reel' para comentar los temas de mayor interés como los hicieron con los informes del comité científico de Naciones Unidas sobre cambio climático: "Lo explicamos como si fuera una revista adolescente tipo 'Bravo' o 'SuperPop' y se convirtió en el vídeo con más visualizaciones a pesar de abordar un tema muy complejo".

ClimaBar, dominado por seguidores de la Generación Z, usa el lenguaje de redes sociales, cargado de emoticonos y montajes que combinan memes y eslóganes como el que reza en la descripción de esta cuenta de Instagram: "Las emisiones como el perreo, hasta el suelo".

'ECOINFLUENCERS' EN LA COP27

Brosse y Huidobro son solo algunos de los 'ecoinfluencers' presentes en la COP27 para hacerse eco, precisamente, de todo lo que sucede y explicárselo a sus audiencias de forma sencilla y dinámica.

Para el costarricense, este es un evento "importantísimo para la definición de política pública", aunque cree que "esta COP se ha desprestigiado muchísimo" porque "una COP patrocinada por Coca Cola, la mayor empresa productora de plásticos, es un sinsentido".

Por su parte, Huidobro afirma que en estas cumbres del clima se ve que "hay mucha gente dejándose la piel por la causa de diferentes países", además de "ver el compromiso por soluciones que están ahí, sobre la mesa", pero lamenta que "estemos yendo mucho más lento de lo que se debería", por lo que "hay que seguir luchando".



Rosa Soto - Sharm el Sheij