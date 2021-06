Los españoles, dispuestos a modificar hábitos para frenar el cambio climático

Santiago. A Xunta anima aos galegos a participar nas actividades dos parques naturais para celebrar o Día mundial do Medio Ambiente, que este ano por o foco na restauración dos ecosistemas.

A conmemoración deste día remóntase a 1972, cando se celebrou en Estocolmo a primeira gran conferencia con cuestións relativas ao medio ambiente, baixo os auspicios de Nacións Unidas.

A partir dese momento, a Asemblea de ONU designa o 5 de xuño como o día Mundial do Medio Ambiente, para que se realicen actividades mundiais que reafirmen a preocupación pola protección e mellora do medio ambiente. Este tipo de efemérides axudan a concienciar á sociedade en cuestións como a redución da capa de ozono, a xestión de produtos químicos tóxicos, a desertización ou o quecemento global.

Así, o parque natural do Invernadeiro, Monte Aloia, Fragas do Eume, Serra de Enciña da Lastra e Corrubedo, así como o Parque Nacional das Illa Atlánticas, súmanse a esta efeméride e celebrarán actividades lúdicas, xincanas, rutas e visitas guiadas para poñer en valor a riqueza natural destes espazos únicos.

Asemade, a Consellería de Medio Ambiente aposta pola celebración deste tipo de accións para avanzar e trazar o camiño que leve á sociedade cara a un planeta máis limpo e verde e teñen por obxectivo concienciar á sociedade da necesidade de protexer e conservar estes espazos, ao tempo que se garante a compatibilidade cos usos e actividades económicas.

O parque natural do Invernadeiro promocionará este día cunha andaina, a Ruta da Corga; esta fin de semana, e o seguinte as visitas guiadas do Centro de interpretación de Monte Aloia poderán coñecer os ecosistema propios destes espazo; Aventura nas Fragas do Eume é a actividade organizada polo Parque natural das Fragas do Eume; no caso do parque Serra de Enciña da Lastra, as charlas educativas trasládanse ao exterior; a xornada de hoxe no Parque natural de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán é motivo de dobre celebración, e, finalmente, no parque natural da Serra do Xurés aprazáronse todas as actividades, dada a situación sanitaria que afecta ao Concello de Lobios.