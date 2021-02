Los espías de Quim Torra

Recuperamos, para los lectores de EL CORREO GALLEGO, el último artículo de opinión escrito para este periódico por José Ramón Ónega, en su sección Villa y corte.

DICEN por ahí que el mundo se acaba. Desde luego anda desquiciado y atroz. Deben exagerar porque los pájaros siguen piando en los árboles de los paseos y en sus jaulas, los gatos mayan en los tejados, los perros ladran detrás de las vallas, los mirlos, en fin, bucean lombrices en el césped de mi modesto jardín. Y los políticos largan que no veas. Pedro Sánchez, que no se quita la corbata, sigue luciendo sonrisa de Gioconda. Sánchez no será un político diez pero tampoco un profesional de drama ajeno. Muchos le ponen puñales en el cuello y otros le otorgan categoría de cagarruta repugnante o de marsopa austral. Son exageraciones porque la política no es una ciencia pero posee una parte importante de sabiduría teológica.

Quien da categoría de estadista a Sánchez es el Coletas y si no, pregunten por ahí. Porque ver al presi interino bien trajeado y apuesto, al lado del proletario Pablo, en camisa y vaqueros raídos, no solo le da categoría, sino prestancia. El Gobierno propondrá a la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, para dirigir el Fondo Monetario Internacional si la UE le apoya. A tal fin anda buscando ayudas, recabando apoyos y suplicando gestos. Otros partidos quieren colocar a los suyos en la misma plaza. Los políticos aspiran, en general, a ocupar sillones de calidad y espacios de categoría en los grandes suites y el Eurogrupo lo es. No lo tiene fácil Pedro Sánchez en este campo ni en otros. Cada asunto, complejo o alto que surge, no es que sude tinta, es que para él la vida deja de ser rosa para convertirse en rock.

Haría bien la derecha concentrando esfuerzos para no perder el tren. Se diría que los partidos conservadores no dejan de interpretar canciones folk inspiradas, transgresoras, sexuales y políticas. Pero en vez de unirse para ocupar el poder, siguen discutiendo métodos y formas. A unos les gusta Locking Shocking y las mujeres este verano se comprarán un bikini y una sombrilla además de unos zapatos con lentejuelas y un bolso de avestruz. Otras y otros acudirán al cirujano plástico. Dijo el Dr. Stevens que “los cirujanos plásticos somos psiquiatras con bisturí”. O sea, que se acaba, al parecer, la época de las barbies rellenas y se aplica la técnica del bótox y el peeling para el fotoenvejecimiento. Una amiga me confía que muchas damas de la política, antes del Debate de la Nación, se sometieron a un tratamiento de bótox y restylane.

La mujer cada día está más presente en los foros y no es extraño que desee cui dar su aspecto. Rita Hayworth convirtió su pecho y pelo en secreto de leyenda. Sus guantes y las ondas de su cabello crearon un icono. También lo hizo la primera ministra de Ucrania, Yulia Timoshenko, que acudió al Parlamento con un vestido de espalda de encaje negro que dejaba entrever su cuerpo. Lucía, además, trenza rubia como una diadema y tacones de vértigo. Digo yo que aquí en Iberia deberían hacer lo mismo nuestras políticas, sobre todo las de izquierdas más revolucionarias y decididas. Hubo quien se quejaba de que a la anterior alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, su edad no le permitía lucir ropas de vértigo y por eso dejó el mando. Yo la he saludado una vez y me tendió una mano lasa y sin fuerza.

La semana ha traído la desaparición de dos personajes importantes y señeros. Emilio Ybarra, padre del BBVA, y el creador del Inspector Montalbano, Andrea Camilleri, que falleció en Roma. Ybarra deja una estela de afecto y agradecimiento. Dominó el mundo de la banca y creó un estilo de banquero competente, señorial y efectivo. Camilleri nos dejó jornadas de esparcimiento televisivo difíciles de olvidar. Montalbano era el poli que resolvía todos los enigmas, mirando el mar y tomando una copa de vino.

Dice Paco Lobatón, especialista en desapariciones, que el morbo de Alcàsser supera lo que hoy llamamos fake news, del que extraemos alguna lección. Pero lo más original y estúpido es que Quim Torra, presidente de la Generalitat, pone espías en los recreos para saber si los niños hablan catalán. Un infiltrado en el patio tomaba nota del idioma de las conversaciones. Eso se llama libertad y democracia real.

* Texto publicado el 21 de julio de 2019