Los falsos pasaportes covid y el divorcio de la infanta

Bien es cierto que la ruptura estaba en todas las apuestas tras la publicación hace unos días de las fotos del exduque de Palma paseando de la mano con Ainhoa Armentia, el mismo gesto por cierto que el pasado noviembre exhibía con su consorte por las calles de Barcelona. Pero la confirmación oficial no ha sido hasta este mismo lunes, cuando así de un día para otro y como queriendo darle vidilla a la semana, la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin han hecho saber al mundo, comunicado mediante, que han “interrumpido su relación matrimonial”, convirtiéndose en centro de todas las tertulias televisivas del corazón, en objeto de chascarrillos y en ingeniosos memes a cada cual más ocurrente.

Personalmente reconozco haber tenido mis dudas sobre esta especie de se nos acabó el amor (que digo yo que en este caso todo da pie a pensar que no de tanto usarlo como cantaba Rocío Durcal, sino todo lo contrario). No por nada, la verdad, que las fotos del papel couché son difíciles de rebatir, sino porque la sombra de la supuesta infidelidad ya había salido a relucir en los años del caso Nóos, e incluso con la presión añadida por lo que conllevaba la imputación, no había logrado romper la condición de matrimonio. Quizá sí hubiese roto entonces la de pareja, ¿quién lo sabe a estas alturas? y al fin y al cabo, de puertas para adentro, cada relación es un mundo.

Por eso, confieso que a mí sí me pilló un poco por sorpresa a estas alturas el hasta aquí llegamos de la hija del rey emérito, y que me llamen loca, pero si alguien quiere apostar conmigo a que esta portada estaba o no orquestada por la nueva pareja para forzar ese matrimonio interruptus que me llame y lo vemos con un vinito. Pero mi voto es sí.

MAL PENSADA QUE ES UNA. Como lo soy con el tema de Antonio David y Marta Riesco, que en un programa son pareja oficial y en el siguiente parece que ya han roto extraoficialmente, y aunque ni sé por qué ni me importa lo más mínimo, se me ha dado por imaginarlos maldiciendo al exjugador de balonmano y a su nueva conquista por haberles robado protagonismo en el mundo cuore con tamaño culebrón.

PORQUE NI DATOS EPIDEMIOLÓGICOS, NI LAS CRÍTICAS DE GARZÓN A LA CARNICERÍA INDUSTRIAL, ni ninguna noticia que no sea debatible en la barra del bar suscita nuestro interés más allá del tiempo de asimilar un titular, por mucho que el Gobierno haga y deshaga, o prometa que va a hacer. Nos quejamos de todo de boquilla, pero en realidad pasamos bastante. Vivimos en una sociedad en el que el común de los mortales no tiene ni idea de lo que realmente está pasando a su alrededor y mucho menos fuera de nuestras fronteras, más allá de cuatro titulares y de lo que sucede en los platós de televisión que se alimentan de la prensa rosa y de los reality, ya sea conviviendo en una casa a gritos o tratando de darse un revolcón en una isla con una pareja que no es la tuya.

Y EN MEDIO DE LO UNO Y LO OTRO, la supuesta compra de un pasaporte covid falso por Omar Montes, cuyo nombre ha salido a la palestra después de que la Policía Nacional desmantelase una organización dedicada a falsificarlos y venderlos. Que digo yo, y esto va dirigido a todos y todas quienes los compran, que más fácil, barato y seguro sería vacunarse y dejarse de chorradas. ¿O no?. Para mí lo peor está en pensar que si ya hay una mafia creada en torno a los certificados de pacotilla es porque hay suficiente demanda, lo que me lleva a comprobar el alto grado de necedad que hay. Y esto sí que no se pasa tomando Paracetamol.