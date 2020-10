Los mayores se sienten atacados por el coronavirus y desprotegidos

Salamanca. El fiscal jefe de Salamanca, Juan José Pereña, promotor en su memoria anual de la idea de colocar una M en los vehículos conducidos por personas de “edad avanzada”, explicó en una entrevista con EFE que su intención es “proteger a estos conductores, no señalarlos”. Sorprendido por la repercusión que tuvo su idea, Pereña detalló que la edad que propuso de 70 años era “orientativa” y, de prosperar la iniciativa, se podría “estudiar o analizar”.

En la memoria anual de la Fiscalía de Salamanca incluyó la propuesta, también incorporada en la de la Fiscalía General del Estado, en materia de seguridad vial sobre la necesidad de reformar “la normativa administrativa” respecto a la conducción por parte de personas de “avanzada edad”.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, descartó ayer identificar mediante una placa con una M a los conductores mayores de 70 años. “No está en nuestra agenda”, afirmó el titular de la cartera de Interior durante el acto de presentación de la nueva señalización de tramos de riesgo para motoristas, que ha tenido lugar este mediodía en la Dirección General de Tráfico (DGT).

En este sentido, el ministro aseguró que la prioridad de su departamento es “garantizar la seguridad” y, por lo tanto, “que las condiciones psicotécnicas y psicofísicas de todos” los usuarios de vehículos de motor “sean las oportunas y necesarias para hacerlo en condiciones de seguridad para todos” los que disponen de un permiso de conducir o aspirar a tenerlo.

Por otra parte, las organizaciones de jubilados y pensionistas de CCOO y UGT de Castilla y León consideraron discriminatoria la propuesta de colocar una M en los vehículos conducidos por personas mayores.

Los máximos dirigentes autonómicos de las federaciones de jubilados y pensionistas de UGT y CCOO, Pedro Zalama y Lorenzo Rubio, criticaron la propuesta de la M. “No me tienen que poner una M, solo me tienen que mirar a la cara y verán los años que tengo y no llevar un reflejo de la edad en el coche”, ironizó Lorenzo Rubio, quien advirtió que ya se evalúan las condiciones de los conductores en la renovación del permiso de conducción. EFE