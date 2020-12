“Los niños y sus familias me han dado muchas lecciones de vida”

“Yo siempre quise ser pediatra, mi padre es pediatra, me encantan los niños y me gusta trabajar con los niños. Pero para mí fue definitiva mi rotación en mi segundo año de residencia en la Unidad de Oncología pediátrica del Hospital Vall d’Hebron que dirigía el Dr. Sánchez de Toledo. Me gusto la patología y las posibilidades de continuar mejorando, me gustó la manera de afrontarlo y, yo vi que era capaz de soportar los días duros sin repercusión grave en mi vida personal. Después tuve la inmensa fortuna de rotar en la Unidad de Hematología con el Dr. Ortega, pionero de la Hematología pediátrico y el trasplante de progenitores hematopoyéticos en España. Así que lo escogí de subespecialidad en el cuarto año de residencia. Y hasta ahora. Es un trabajo que me ha dado grandes satisfacciones personales y profesionales. Indudablemente son duros los días en que tenemos que comunicar un diagnóstico, una recaída, tanto a los padres como a los pacientes. No vale todo el mundo para trabajar en oncología pediátrica”.