Los Premios Mestre Mateo, con unas cifras récord de participación

La XXI edición de los Premios Mestre Mateo, que ya abrió su primera ronda de votación hasta el 30 de enero, se anota un récord de participación con un total de 198 obras y 489 profesionales que competirán este año por hacerse con alguno de los 26 galardones.

En concreto, tal y como informa la organización, la cifra de trabajos presentados supone un incremento del 19,7% con respecto a la pasada edición, cuando se inscribieron 162. Además, el 67,3% de las propuestas tienen su versión original en gallego.

En el primer plazo de votación, los miembros de la Academia Galega do Audiovisual escogerán, hasta las 14,00 horas del 30 de enero, las candidaturas finalistas. Una vez anunciadas, se abrirá un segundo plazo para elegir a los ganadores, que se conocerán en la gala de entrega del 11 de marzo en el Auditorio Municipal de Ourense.

La organización destaca de esta edición que se presentasen largometrajes y cortometrajes de animación, ya que en las dos anteriores (2022 y 2021) no hubo ninguno en las dos categorías.

En cuanto a los largometrajes de animación, competirán las ya reconocidas Valentina y Unicorn Wars. La primera, dirigida por Chelo Loureiro, ganó el Premio Goya 2022 a la mejor película de animación, mientras que la segunda, de Alberto Vázquez, fue finalista en estos mismos galardones.

En paralelo, siete películas competirán en los XXI Premios Mestre Mateo por llevarse el trofeo al mejor largometraje, que en 2022, habían sido ocho. Excepto A mazá de ouro, dirigida por Jaime Chávarri, todas están dirigidas por académicos.

Aparte de la ya mencionada, son Código Emperador, de Jorge Coira, último ganador del Mestre Mateo a la mejor dirección; El Tirabeque, de Darío Autrán; Live is Life, de Dani de la Torre; O corpo aberto, de Ángeles Huerta; O home e o can, de Ángel de la Cruz; y Sofía Casanova, a obreira do pensamento, de Zaza Ceballos codirigida con Noelia Muíño.

Entre las candidatas a mejor serie de televisión, hay cuatro, también una menos que el año pasado: A lei de Santos y Saudade de ti, emitidas en la Televisión de Galicia; Operación Marea Negra, de Amazon Prime Video; y Rapa, de Movistar+. En la categoría de mejor serie web, son 11 proyectos finalistas, tres menos que en 2022.

En lo que respecta al resto de categorías, participarán 28 anuncios publicitarios (nueve más que el año pasado), 30 cortos de ficción (uno más), 33 documentales (cinco más), 33 programas (uno más) y hasta 43 videoclips (16 más).

Mayoría masculina. En las candidaturas profesionales, la que acumula más candidatos es la de mejor interpretación masculina, con 57, seguida a cierta distancia por mejor interpretación femenina de reparto, con 37, y mejor montaje, con 35.

De todos los 489 profesionales que competirán por una de las estatuillas, destaca la mayoría masculina del 63%, frente al 36% restante, que son mujeres.

De hecho, en las categorías de interpretación, la mayoría de candidaturas son de actores, el 58,4%, por encima del 41,6% de actrices que participaran en la gala. Pero esta diferencia es todavía mayor en otros galardones de carácter técnico: realización (92,5% realizadores varones), sonido (90,3% hombres) y dirección (75,8% de directores).

En el lado opuesto se sitúan otras categorías con mayoría femenina: maquillaje y peluquería (86,6% mujeres), vestuario (85,7%) y dirección artística (66,6%).