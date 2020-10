“Los ‘thrillers’ pegan muy bien con Galicia”

La verdad, Loureiro parece incombustible. Está contento con esta sorprendente trama que sucede en Galicia, y considera que es, ante todo, un homenaje a su tierra. A ese espacio que conoce a la perfección desde niño, pues La puerta (Planeta) tiene por escenario el Monte Seixo, apenas a cincuenta kilómetros de Pontevedra.

Hace años, en su primera visita al lugar, se sintió impresionado con el lugar que llaman la Puerta de Alén, es decir, la puerta del más allá. El lugar perfecto para la comunicación entre este mundo y el otro. Y, como sucede con alguien acostumbrado a trenzar historias, Loureiro pensó de inmediato que el escenario contenía todos los ingredientes necesarios para una gran historia. El aroma de los monumentos megalíticos, las leyendas, el pasado celta y esa relación tan especial que tiene Galicia con la muerte hicieron todo lo demás. Un lugar tan mágico como enigmático, dice Loureiro, que ha vuelto muchas más veces.

Y, lo más apasionante, cuenta el escritor, es que la energía del lugar sigue presente, nunca ha dejado de ser un enclave utilizado para manifestar esa relación misteriosa con el otro lado, el lugar donde se despliegan tradiciones y leyendas envueltas en la bruma, que ha terminado atrayendo a muchos visitantes (ahora se accede a través de una pista construida para el parque eólico), no sólo a los pocos vecinos que dan en la zona. Esos vecinos fueron una de las fuentes directas de Loureiro, para comprender la importancia del Monte Seixo, como lugar sagrado a lo largo de la historia, donde los celtas enterraban a los líderes de la tribu y donde puede encontrarse, explica, el gran menhir Marco do Vento.

Reconozco, Manel, que tienes un gran poder premonitorio. Ya en 2017 hablabas de que tarde o temprano llegaría una pandemia.

Pues sí, algo de eso hay. Lo dije en alguna entrevista entonces, pero no es que yo tenga una bola de cristal. Es que, para documentarme, había hablado por entonces con muchos virólogos y epidemiólogos y todos me decían lo mismo. Que llegaría una pandemia más pronto que tarde. Había muchos avisos, pero el peligro aún no se había hecho evidente. Y fueron llegando otros virus, otras gripes... También creo que estaban convencidos de que pronto encontrarían una solución, si la cosa empeoraba mucho, y ya ves, aquí estamos esperando la vacuna. La realidad es que necesitamos que esto acabe porque convendrás conmigo que todo esto es un poco insufrible. Ni libros puedo firmar, hablando de lo mío.

Tus novelas suelen tener un componente científico. En esta misma novela vuelve a ocurrir, a pesar de toda la apariencia fantástica, mágica o legendaria. Y ocurría en Veinte, tu libro anterior, donde precisamente todo sucedía a causa de una pandemia. Me pregunto si lo que nos está pasando te ha influido literariamente, de una u otra manera.

Mira, el virus, para empezar, nos ha robado la primavera. Nos ha robado muchas, muchas cosas. Pero bueno, cada generación se enfrenta a problemas distintos. Nuestros padres vivieron acojonados por la amenaza nuclear: ese miedo a que a alguien se le resbalase el dedo al botón... Sí, siempre hay una amenaza. Así que desde luego que nos va a influir, muchísimo. Y como escritor, pues también. Afortunadamente ya tenía escrita la novela cuando empezó el confinamiento. Durante aquellas semanas me dediqué a corregirla, así que el encierro no me vino mal del todo. Pero no fue una etapa productiva: no te podías concentrar, no podías hacer nada metido en una realidad tan intensa, tan perturbadora. Piensa que yo hago literatura de evasión, para que la gente se entretenga. ¿Cómo hacerlo en una situación así?

Siempre insistes en la importancia de la literatura como una forma de evasión. ¿No te importa presentarte como un autor que busca sobre todo entretener al lector?

¡Cómo me va a importar! Todo lo contrario. Es lo que quiero hacer. Mira, esta vez he pensado que había que poner a Galicia en el foco. Que la gente que nos visita no vaya siempre a los mismos sitios, sino que conozca esa Galicia alternativa y casi secreta que es maravillosa. ¡Hay tantos lugares por descubrir! Galicia tiene mucho que ofrecer, y esa es una de las lecturas de este libro. Lugares tan sugestivos como para hacer una ficción cargada de enigmas en torno a ellos. Yo creo en la evasión literaria, pero mucho más ahora. A veces necesitamos una ventana para escapar. La literatura sirve para muchas cosas. Yo quiero dar entretenimiento a los lectores, hacer que se lo pasen bien.

La Porta do Alén, en lo alto del monte Seixo, parece tener una gran fuerza telúrica todavía hoy. Para ti ha sido como encontrar el escenario perfecto.

Tendrá unos 25 o 26 siglos de antigüedad. El Marco do Vento es un menhir que mide 5 ó 6 metros. Y ahora, en el solsticio de invierno, el sol se pone justo por encima del dolmen, de tal forma que se ve a través de la puerta, señalando, digamos, el camino al inframundo. Todo ello tiene algo del espíritu de Stonehenge. Lo que diferencia la Porta do Alén de otros enclaves de este tipo es que continúa estando en uso. Los vecinos han seguido dejando ofrendas, que es como formular preguntas al más allá. Ahora, con el camino del parque eólico que aparece en el arranque de la novela, es más fácil llegar. Y va gente de todas partes. La última vez que fui encontré una carta en japonés y unas monedas, a modo de ofrendas, evidentemente. Pero yo no quería contar una historia esotérica ni del más allá. No. Yo quería hacer una novela negra, un thriller. Una chica aparece asesinada allí, la encuentran los operarios que van a reparar una torre eólica. Ese es el arranque.

Bueno, me acordé de San Andrés de Teixido... Esa mirada al más allá, al mundo de los muertos, y el respeto por la muerte, ese trato tan directo con ella, es algo muy arraigado en nuestra cultura. Y sigue estando en muchos rituales, desde luego.

Por supuesto. Culturalmente la relación entre la vida y la muerte es muy estrecha en Galicia. Aquí los cementerios no están apartados, sino que forman parte de la vida de la comunidad. Tenemos procesiones muy relacionadas con todo esto, todo el mundo lo conoce. Y quizás es porque, en el fondo, todos tenemos una aldea a la que pertenecemos. Sabiéndolo o no, nos remitimos a los ancestros y al mundo rural, que en Galicia es el gran origen de todo.

Dices que es tu primer ‘thriller’, pero tu literatura siempre ha estado envuelta en estas atmósferas. Leí que ahora te considerabas capacitado para hacerla. ¿Antes no?

Bueno, lo que quise decir es que ahora me sentía con la suficiente intensidad o energía para abordar un proyecto así. Esta es una novela que te inunda. Ahora mismo sé hacer cosas, técnicamente, que antes quizás no sabía hacer tan bien. Necesitaba esa fuerza para hablar también de algo que me pertenece: una abuela mía fue ‘menciñeira’, casi todos tenemos alguna...

Tanto te pertenece que, como decías, has concebido la novela como un gran escaparate de esa otra Galicia quizás no tan conocida.

Yo me siento muy bien aquí. Aquí trabajo, aquí creo. La puerta es un thriller, pero es una carta de amor a una zona, a un lugar, a una ciudad y a un país, que es Galicia. Me gusta que la gente venga aquí. Ya está bien de contar thrillers desde Nueva York o de la Columbia británica: ¿para qué? Tengo aquí todos los ingredientes y conozco el terreno mucho mejor. El thriller pega muy bien con Galicia.

Creo que lo mejor de La puerta es la mezcla entre lo enigmático, lo telúrico, lo mágico y la investigación policial, científica, pura y dura. Está bien conseguido.

La documentación es esencial en casos como este. Es verdad que tiene componentes casi de realismo mágico, pero en el fondo yo necesitaba saber datos científicos. Necesitaba saber cómo era una pequeña comisaría rural, a la que llega la protagonista, Raquel Colinas, desplazada desde Madrid para intentar solucionar un gravísimo problema familiar (la enfermedad de su hijo, que inexorablemente está a punto de llevarlo a la muerte). Necesitaba hablar con eminencias médicas, como fue el caso del doctor Tomás Camacho. Sin todo eso, no se hubiera podido construir la novela.

Raquel Colina es todo un personaje. A punto de naufragar, comienza una vida nueva, desesperada por resolver el crimen y, al tiempo, salvar a su hijo. Creo que esta policía tiene posibilidades de convertirse en un personaje icónico tuyo...

Muchos me preguntan si la agente Colina debería quedarse como personaje, para el futuro. Hay que ir con calma. Pero te confieso que tengo cosas pensadas para ella, sí... Por ejemplo, Raquel aún tiene que conocer a alguien.... ¡No te cuento más! (risas). De momento, ella vive esa lucha entre la fe y la razón. Sin embargo, todo tiene una explicación científica, naturalmente. Es que yo soy muy racional: me gusta lo que se puede tocar y pesar. Pero claro, como soy de donde soy... también me gusta lo que no se ve y lo que no se puede tocar.