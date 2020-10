“Los valores de PSN nos diferencian. Seríamos una empresa más sin ellos”

Más de dos décadas vinculada a PSN. Es usted un ejemplo de perseverancia, y demuestra que si se quiere, se puede.

Para alcanzar metas es importante vincularse con lo que uno hace y, en mi caso, siempre ha sido así. Eso me ha permitido avanzar y cubrir etapas, no tanto como objetivos prefijados sino más bien como fases que se van cerrando como consecuencia del trabajo diario. Ahora, desde este nuevo cargo, trato de aportar mi conocimiento y experiencia para que esta entidad siga llevando su protección a los profesionales universitarios como lleva haciendo 90 años. Desde que me licencié en Ciencias Económicas y en Ciencias Actuariales, llevo más de 30 años vinculada al mundo del seguro, y gran parte de ellos en PSN, a la que llegué desde enriquecedoras experiencias previas en otros grandes grupos aseguradores internacionales.

Tanto tiempo en una organización habla de que PSN ha visto en mí algunos de sus grandes valores reflejados, y por eso me esfuerzo cada día en devolver desde la ilusión y el compromiso la confianza que me brindan.

Lógicamente ha habido personas que han ido apostando por su persona durante toda su carrera, y eso es imprescindible para poder aprender y dar lo mejor en su empresa.

Por el trabajo que he desempeñado desde que llegué a PSN (antes era directora de Auditoría) siempre he trabajado en dependencia directa del Consejo de Administración y eso me ha permitido tener una visión holística y muy estratégica de la compañía que me ha ayudado mucho. Para que alguien pueda crecer en una empresa, así como en la vida, son necesarias personas que apuesten por ti y con el tiempo se convierten en una referencia que te ayuda a crecer y a forjarte como profesional y como persona. A lo largo de mi carrera profesional he tenido diferentes personas que me han marcado y aportado enormemente. En PSN tengo que agradecer que el Consejo y su presidente, D. Miguel Carrero a la cabeza, siempre me han brindado su confianza y apoyo, y eso es fundamental para mí.

Cada vez en más empresas hay directivas, pero sigue siendo noticia que ocupe puestos de gran responsabilidad una mujer.

Es evidente que actualmente hay pocas mujeres en puestos claves con auténtico poder de decisión y transformación. No ocurre lo mismo en puestos técnicos o en cargos intermedios, donde la presencia femenina es cada día mayor. Y qué decir de determinadas carreras universitarias en las que el sexo femenino prácticamente monopoliza las facultades. Sin embargo, aunque falta mucho para que la mujer tenga una mayor representación entre la alta dirección, no creo en las cuotas; creo en la capacidad y en el mérito. En mi dilatada experiencia profesional puedo decir que he tenido la suerte de no haberme sentido ni infravalorada ni infrapagada por el hecho de ser mujer. Es cierto que muchas mujeres siguen encontrando dificultades en su crecimiento profesional, que es necesario abordar y corregir como sociedad, pero personalmente invitaría a las mujeres a no autolimitarnos, algo que a veces se hace. No voy a negar que compaginar puestos de responsabilidad con una vida familiar plena sea sencillo. Requiere de mucho esfuerzo, capacidad de organización... pero conocer y querer es poder, yo siempre digo que los deseos deben ser infinitos.

Las medidas que ayuden a que las familias puedan compaginar ambas realidades son necesarias, pero no solo desde una óptica de ayuda a la mujer, sino como una ayuda a las familias, a la sociedad en general. Es obvio que apostar por un desarrollo profesional puede suponer renunciar a algo y a veces conlleva que no puedes pasar tanto tiempo con tu familia como quisieras, pero en mi caso ha sido positivo porque ha reforzado la autoexigencia y la autorresponsabilidad de mis hijos.

¿Ha tenido que renunciar o, más bien, priorizar cuestiones relacionadas con su vida personal?

No he renunciado a nada importante. Siempre he tenido la suerte de poder compaginarlo, gracias también al apoyo de mi entorno familiar. Sí es cierto que hay que planificarse muy bien y priorizar, pero, en general, en ningún momento el trabajo me ha hecho cambiar mis prioridades personales.

Eso sí, es imprescindible dedicar bien el tiempo, pero para mí ha sido sencillo porque si hay algo que no soporto es perder el tiempo.

¿Existe la conciliación en PSN?

Sin duda alguna. 4 hijos y 20 años en la empresa son pruebas evidentes de que en PSN existe la conciliación.

¿Qué papel desempeñan en PSN principios como solidaridad, lealtad, integridad, respeto, colaboración y trabajo en equipo, compromiso, transparencia y excelencia?

Son nuestros valores. Son la esencia sobre la que se construyó esta organización hace más de 90 años y lo que ha servido para traernos hasta aquí. Cada empresa tiene una historia y una idiosincrasia propias. PSN es lo que es porque no se ha apartado de esos valores. Son la base desde la que construimos nuestro día a día, la relación con nuestros mutualistas y todo lo que hacemos. Hacer las cosas de una manera especial es lo que nos hace distintos. Si los perdiéramos, pasaríamos a ser uno más.

Me gustaría que compartiera con nosotros qué piensa del teletrabajo.

Sinceramente, me ha sorprendido gratamente. Al final, una de las pocas lecciones positivas que podemos sacar de esta pandemia es que nos ha obligado a vivir de un modo diferente, y ese cambio abre un abanico de nuevas experiencias y relaciones, con sus riesgos y problemas, muchos de ellos complejos, pero apasionante. Nos ha tocado hacer cosas a las que no estábamos acostumbrados y el teletrabajo, con carácter general, es una de ellas. Fuimos capaces de implantarlo bastante rápido, nos organizamos en poco más de una semana y la tecnología ha funcionado perfectamente y ha hecho posible mantener nuestra actividad. Por otro lado, no creo que el teletrabajo tenga tanto que ver con el lugar en el que se ejerce como con las personas. En la mayoría de casos, quienes funcionan bien en la oficina también lo hacen desde sus casas.

También es cierto que en PSN llevamos años avanzando en estrategias personalizadas de cambio y transformación y que tenemos un tamaño medio que nos ha permitido implantar este sistema con un alto nivel de seguimiento, pero nosotros en general estamos muy satisfechos. Si me preguntas a título personal, prefiero la presencia física porque me centro más que en casa y prefiero estar en contacto directo con mi equipo.

PSN no para de crecer, inauguró hace unos días su sede en Oviedo.

Desde hace unos años mantenemos una decidida política para adquirir oficinas en las principales capitales de provincia y lo hacemos en lugares muy especiales, como lo es nuestra Mutua. En primer lugar, por el perfil de cliente al que nos dirigimos, el de los profesionales universitarios,; en segundo, por nuestro portfolio de productos; y en tercer lugar, por nuestro modelo de atención, basado en el asesoramiento personalizado. Todo ello requiere de lugares acordes que expresen este gusto por nuestra actividad, la atención al mutualista y nuestra filosofía de empresa. No se trata de hacer branding, o mera imagen corporativa, sino de ayudarnos a mostrar lo que somos como empresa. Sin olvidarnos de otro de nuestros grandes retos actuales que es la multicanalidad porque el perfil del mutualista también cambia y tiene nuevas necesidades, pero el asesoramiento y el trato personal siguen siendo la bandera de nuestra red comercial.

¿Cómo están gestionando un momento tan complejo como el actual?

Vivimos una situación de mucha incertidumbre y eso nunca es bueno y mucho menos en el contexto económico. Antes de la pandemia, el mundo asegurador ya vivía sus propias dificultades derivadas de un entorno de tipos de interés en el 0 % y sin visos de repunte. En este contexto en el que es complejo obtener rentabilidad garantizada, estamos apostando por reforzar los seguros de vida riesgo, también como parte de nuestro compromiso con una mayor concienciación social. En España aún estamos lejos de apostar por la protección complementaria como en otros países de nuestro entorno, ni en seguros personales ni en ahorro-jubilación y las previsiones de la mayoría de organismos internacionales no auguran nada bueno a nuestro sistema de pensiones. Población envejecida y creciente esperanza de vida es un cóctel explosivo para la sostenibilidad del modelo y en España se dan los ingredientes. Vivir más es una bendición, pero debemos ser conscientes de que complementar nuestro nuevo tiempo con ahorro será necesario y en ese camino nos queda mucho que recorrer. Respecto de las consecuencias de la covid-19, a pesar de las dificultades innegables para cualquier sector, seguros siempre se ha mostrado bastante estable y anticíclico. En el caso de PSN no escondemos que el confinamiento total fue un gran desafío a un modelo tan centrado en el asesoramiento personal como el nuestro, y sin embargo tantos años de fidelidad correspondida con nuestros mutualistas y su perfil profesional han resultado en una relación extraordinariamente resiliente, por lo que el impacto ha sido menos marcado que en el sector.

A pesar de ello hicimos un importante esfuerzo con la implantación de la operativa online y la atención telefónica y, nuestras oficinas, aunque con todas las restricciones y medidas de seguridad, se han mantenido operativas porque, no lo olvidemos, éramos y somos un servicio esencial.

¿Cuál es su filosofía de vida? ¿Qué cualidades ha de tener su equipo?

Intento educar a mis hijos en que hay que disfrutar con todo lo que haces, sea lo que sea. Cuando estoy trabajando trato de dar el máximo de mí, exactamente igual que cuando estoy con mi familia o en otros entornos. Me siento feliz con lo que hago y esa es la clave. Disfrutar y afrontar cada momento, vivir en el presente que es donde se desarrolla nuestra acción, abierta a la realidad.

Respecto de mi equipo, más que lo que yo le pido, es lo que creo que debo yo hacer: escuchar. Confío en ellos y me apoyo en sus capacidades y en el expertise que cada uno tiene en su parcela profesional antes de tomar una decisión. Creo que escuchar visiones distintas de una misma realidad es enriquecedor y hace que la decisión esté mucho más fundamentada. Adicionalmente, te diría que en mi forma de dirigir son principios básicos el rigor, la eficiencia y la eficacia. Valoro mucho la gente que es capaz de planificar y priorizar y creo que es básico ser estructurado en el trabajo. En mi caso, suelo cerrar la jornada sabiendo lo que tengo que hacer al día siguiente.