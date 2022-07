‘Luar’ recibe hoxe as artistas Melody, Su Garrido e Sabela

Na súa edición deste venres, o programa Luar recibirá a visita de Melody, unha artista que se deu a coñecer sendo unha nena con El baile del gorila e que hoxe é unha moza que arrasa coa súa música en España e América Latina. Melody presentará as súas últimas propostas musicais.

A cantante e compositora galega Su Garrido Pombo, cuxo estilo musical abrangue diversos xéneros con matices de bossa, folk, jazz ou latin, tamén estará esta noite no escenario de Luar.

O espazo presentado por Xosé Ramón Gayoso e Trisha Fernández contará coa presenza da cantante galega de música lixeira Sabela, que conta cunha carreira musical de case 40 anos. Tamén cantará hoxe Xosé Manuel Piñeiro, que interpretará un popurrí de Raphael e actuará a dúo con Sabela.

A cantante Yhadira, o trío Los Tres Soles del Paraguay, o grupo Lembranza e Agarimo, a formación A Regionalista, a orquestra Show Star Band, o Centro Galego de México e El Perrete completan o cartel musical do programa desta semana, que suporá a despedida dos ‘recanteiros’ desta temporada.

O concurso de talentos musicais de Luar rematou a semana pasada coa vitoria de Ara Nieto e hoxe presentaranse os concursantes da vindeira edición 2022-2023, que se amplía a participantes da comarca do Bierzo e tamén do norte de Portugal e en que novas voces de ‘recanteiros’ e ‘recanteiras’ protagonizarán este gran concurso musical anual, nunha das apostas da Televisión de Galicia pola música e polos novos artistas galegos.

A REVISTA. O programa A Revista achegarase hoxe á trixésimo oitava edición de Xociviga, as Xornadas de Cine e Vídeo de Galicia, que se celebrarán no Carballiño entre o 27 e o 31 de xullo. Para isto contará coa presenza no estudio de Mario Fernández, membro da organización do certame, que comentará as novidades desta edición do festival, que amplía a súa programación, con dez sesións cinematográficas, proxeccións de cine infantial e masterclass impartidas por directores de relevancia nacional.

Por outro lado, Loly Gómez falará dos fondos Next Generation co presidente de Apatrigal (Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural Galego), Carlos Fernández Coto, e conversará sobre divulgación astronómica con Ana Ulla, a primeira catedrática de astrofísica da Universidade de Vigo.

Ademais, como cada venres, Octavio Villazala achegará as últimas novidades e curiosidades relacionadas co mundo animal.

A semana de Galicia na CRVTG. Os medios públicos galegos celebran a semana grande de Galicia coa retransmisión dos actos máis destacados dos días 24 e 25 de xullo, estreas documentais e cinematográficas, unha gran festa no Obradoiro na noite dos Fogos do Apóstolo e a ‘Gala do 25 de Xullo’ para festexar o Día de Galicia. Esta programación comezará o domingo 24 coa retransmisión dos servizos informativos, a través da TVG, a RG e G24.gal, do acto de entrega das Medallas de Galicia (13.00 h), coas que a Xunta de Galicia distingue este ano persoas e entidades vinculadas á promoción e preservación do Camiño de Santiago.

Un dos espazos máis agardados é a tradicional retransmisión dos Fogos do Apóstolo na noite do domingo 24 (22.00 h), que tamén se poderá seguir pola Radio Galega.