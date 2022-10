‘Luar’ vai contar coas actuacións de Serafín Zubiri e Adrián Martín

Esta noite volverá subir ao escenario de Luar todo un exemplo de superación e de emoción en cada unha das súas interpretacións: o cantante, pianista e compositor Serafín Zubiri, que comezou a súa carreira musical en 1987 e que conta cunha variada e polifacética traxectoria e experiencia profesional, repleta de éxitos e superacións como músico e intérprete.

Ademais, o espazo presentado por Xosé Ramón Gayoso e Trisha Fernández recibirá a visita de Adrián Martín, o neno que hai uns anos emocionou a todos co seu talento vocal. A pesar da súa discapacidade, a súa paixón pola música converteuno nun fenómeno musical. Hoxe interpretará cancións do seu último álbum, No me doy por vencido.

Unha das orquestras máis emblemáticas de Galicia, Los Satélites, encargarase de poñerlle o toque máis festivo a unha velada á que tamén está convidada a compositora e cantante viguesa High Paw, que conta cun persoal estilo de soul, reggae, roots, raggamuffin e letras feministas.

Dentro do cartel de actuacións musicais tamén destaca o grupo de gaitas Coribantes de Buchabade, chegados dende Ponte Caldelas e con máis de 100 compoñentes, e a Agrupación Musical de Goián.

No tempo do concurso Recantos, esta semana será a quenda de María Barral, representante da comarca Terras da Coruña, e de Patricia Lagarellos, procedente do norte de Portugal.

A REVISTA.O espazo A Revista achegarase hoxe en directo a Vigo para falar cos integrantes do grupo arxentino Les Luthiers, que esta fin de semana estrea na cidade olívica o seu espectáculo Gran Reserva, unha antoloxía que reúne algúns dos grandes éxitos dos seus 55 anos de historia. Nos seus espectáculos unen música de xéneros moi diversos, desde o clásico ata o popular, cun humor culto, intelixente, refinado e para escachar coa risa.

Sen abandonar o eido escénico, a presentadora do programa, Loly Gómez, conversará no estudio con Elisardo de la Cruz, un publicista coruñés que leva facendo teatro desde os 16. Na súa última montaxe, titulada Esas cousas marabillosas, vai repasando as asideiras da felicidade de calquera existencia, pero tamén fala de depresión e de suicidio.

As ciberestafas están, desafortunadamente, á orde do día e, co obxectivo de poñer sobre aviso a potenciais vítimas, A Revista contará este venres co testemuño de Aida Lorenzo, unha moza que foi vítima de smishing, unha forma de phishing en que se utilizan os teléfonos móbiles como plataforma de ataque. No seu caso, a través dunha única mensaxe de texto que lle chegou ao seu móbil, os hackers foron capaces de roubarlle 8.000 euros da súa conta bancaria.

O espazo da TVG abordará outro tema preocupante: a apoloxía da anorexia e a bulimia, que se multiplica en Internet. A psicóloga Uxía Domínguez falará dunha das peores caras deste fenómeno: os blogs, as contas de Twitter, os perfís de Instagram ou os grupos de WhatsApp en que se comparten consellos para adelgazar, instrucións para vomitar ou métodos para sentirse mal e empeorar a relación coa comida.

Ademais, A Revista establecerá conexión con Mábel Galaz, autora do libro Letizia Real. A xornalista, que durante tres décadas se ocupou da información das monarquías, analiza nesta obra, publicada con motivo do 50º aniversario da raíña, os seus case 19 anos nun espazo tan complexo, hermético e ríxido como o palacio da Zarzuela.