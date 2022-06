Luciano Fernández recibirá o Premio da Academia de Teatro polo seu labor de promoción e difusión da escena galega

SANTIAGO. Este xoves 16 de xuño, ás 19:00 horas, no Ateneo Ferrolán, a Academia Galega de Teatro presentará a edición impresa das actas do I Congreso Internacional do Teatro Galego, un volume de case mil páxinas que recolle as achegas realizadas durante o encontro que tivo lugar en outubro de 2020 e que deseñou os principios teóricos que deberían guiar a creación dun plan estratéxico e dunha lexislación que ampare a creación e distribución escénica para a vindeira década. No mesmo acto a presidenta da Academia, Inma António, fará entrega do Premio da Academia a Luciano Fernández Vicente, pola súa contribución ao sistema teatral e longa traxectoria profesional no Concello de Narón. O acto terá lugar no Ateneo Ferrolán como lugar paradigmático no que o Teatro Galego celebrou o seu primeiro encontro profesional hai máis de 30 anos.

No acto intervirán Luma Gómez, actriz de Teatro do Noroeste, falando do traxecto “Do Afeccionado ao Profesional” dos últimos corenta anos do teatro; Xoana Balado, directiva da Academia, quen lembrará o I Encontro do Teatro Profesional, celebrado no Ateneo Ferrolán no ano 1988, coa participación de alumnos da Escola de Teatro de Narón. Finalmente, a Presidenta da Academia do Teatro, Imma A. Souto, presentará o volume que recolle as Actas. O acto finalizará coa entrega do Premio da Academia a Luciano Fernández Vicente, Director Técnico do Pazo da Cultura de Narón.

No acto estarán presentes Xurxo Couto, Deputado de Cultura da Deputación da Coruña, Marián Ferreiro, alcaldesa de Narón, Saínza Ruíz Ferreño, concelleira do Grupo Municipal Ferrol en Común e Fran Núñez, director do Centro Dramático Galego.

O I Congreso Internacional de Teatro Galego analizou, entre o 7 e o 10 de outubro de 2020, cuestións relacionadas coa experiencia acumulada no teatro galego nos últimos corenta anos, sobre os retos que enfronta na actualidade e sobre modelos externos dos que se poidan extraer ensinanzas no futuro. Máis de setenta especialistas participaron en conferencias, mesas de debate, comunicacións persoais e debates plenarios para, por unha banda, analizar o presente dende unha perspectiva académica que contribúa a un mellor coñecemento do sistema teatral de Galicia e, pola outra, deseñar os principios teóricos que deben guiar a creación dun plan estratéxico e dunha lexislación que ampare a creación e distribución escénica para a vindeira década.

Organizado pola Academia Galega de Teatro, e baixo o lema “Co 2030 no horizonte”, o Congreso significou o maior esforzo por radiografar a saúde do sector escénico galego que se realizou até a data, e tiña como obxectivos principais, entre outros, ofrecer o material necesario para crear un plan estratéxico e unha lei do teatro na próxima década. O volume que se presenta o vindeiro día 16 de xuño en Ferrol recolle, en case mil páxinas de comunicacións, debates e reflexións, as conclusións básicas que se derivaron daquel encontro.

O Congreso Internacional do Teatro Galego artellouse arredor de tres grandes ámbitos temáticos: “Experiencia acumulada”, que inclúe a análise do proceso de profesionalización, a evolución das programacións teatrais nos últimos 20 anos, e a análise da evolución dos espazos escénicos; ”Retos actuais”, que desenvolveu os epígrafes 'A crise da profesión teatral e os seus oficios; conflitos laborais e sociais', 'As programacións teatrais en Galicia', e 'Por un teatro inclusivo'; e “Modelos externos”, que analizou o modelo portugués, outros modelos europeos e modelos americanos.

Proba da exhaustividade do esforzo por dar respostas ás incógnitas que esperta o futuro do sector escénico galego, foi o gran número de complicidades que a Academia Galega de Teatro logrou tecer para colaborar no estudo: participaron no Congreso Agadic (Axencia Galega das Industrias Culturais), Asociación de Actores e Actrices de Galicia, ADE (Asociación de Directores de Escena de España), Asociación Galega de Profesionais da Xestión Cultural, Axencia Galega de Turismo, Fundación AISGE (Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión de España), Biblioteca-Arquivo Teatral Francisco Pillado Mayor, Centro Dramático Galego, Cidade da Cultura de Galicia, Concello de Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, Deputación Provincial da Coruña, Escena Galega (Asociación de Compañías de Teatro de Galicia), Escola Superior de Arte Dramática de Galicia, Federación Galega de Teatro Afeccionado (FEGATEA), Fundación SGAE, Illa Grupo de Investigación Lingüística e Literaria Galega da UDC, INAEM (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música), Unión Internacional de la Marioneta (UNIMA-Galicia), Universidade da Coruña, Universidade de Santiago de Compostela, Universidade de Vigo e a Xunta de Galicia.

Luciano Fernández, Premio da Academia Galega de Teatro. Por outra banda, no mesmo acto, a Presidenta da Academia Galega de Teatro, Inma António, fará entrega do Premio da Academia a Luciano Fernández Vicente, pola súa contribución ao sistema teatral e longa traxectoria profesional no Concello de Narón. Luciano Fernández comezou o seu labor teatral xa na década de 1980, cando se estaban a poñer as primeiras pedras do sistema profesional do teatro galego. Na altura, Fernández xorde como unha figura esencial no impulso e na creación de innumeras iniciativas como o Padroado da Cultura de Narón (1981), a Mostra “Xeración Nós” (1984), o I Congreso de Animación Sociocultural (1985), os primeiros “días teatrais” (1985), os Xoves teatrais de Ferrol (1986)... Colaborou tamén, con outras figuras da cultura galega da época, na renovación do Ateneo Ferrolán, e participou da creación de circuítos e programacións que axudaron a estimular e promocionar a nacente actividade escénica profesional.

Durante os últimos 35 anos, Fernández continuou co seu labor incansábel a prol do teatro galego desde o seu rol de xestor cultural que presta apoio e participa de iniciativas que visan a mellorar a vida da sociedade a través da cultura. Como a propia Academia recoñece, “un bo xestor, que hoxe é recoñecido pola profesión teatral ao outorgarlle este recoñecemento e compartilo coa sociedade, a mesma sociedade pola que Luciano Fernández traballou durante estes 35 anos; pode e debe de estar contenta cidadanía de Narón e por tanto pode e debe de estar contento e satisfeito o Concello de Narón pois tivo e ten a oportunidade de contar cos mellores, con aqueles que son exemplo, con quen pon no seu centro vital os servizos públicos da cultura por quen ten o teatro como profesión cousa difícil de entender hai 35 anos”.